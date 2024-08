ETV Bharat / bharat

ఎగ్ లేకుండా అద్దిరిపోయే "ప్యూర్ వెజ్ బ్రెడ్​ ఆమ్లెట్" - నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు! - టేస్ట్ అద్భుతం! - How To Make Veg Bread Omelette

By ETV Bharat Telugu Team

How To Make Pure Veg Bread Omelette in Telugu : బ్రెడ్ ఆమ్లెట్.. ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మంది మార్నింగ్ చేసుకునే బ్రేక్​ఫాస్ట్ ఐటమ్స్​లో ఒకటి. ముఖ్యంగా పిల్లలకు స్కూల్ టైమ్ అవుతుందనో, ఆఫీస్​కి లేట్ అవుతుందనో.. ఇలా సందర్భమేదైనప్పటికీ వేగంగా అవుతుందని ఎక్కువ మంది దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తుంటారు. అయితే, మెజార్టీ పీపుల్​కు బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ అనగానే.. ఎగ్​తో ప్రిపేర్ చేసుకోవడమే గుర్తుకొస్తోంది. కానీ, గుడ్డు(Egg) లేకుండా కూడా బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ తయారు చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? అది కూడా 100 శాతం ప్యూర్ వెజ్​తో అద్దిరిపోయే రుచిలో బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ రెడీ చేసుకోవచ్చు. పైగా ఈ రెసిపీ కోసం ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు! చాలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇంతకీ, వెజ్ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :