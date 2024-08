ETV Bharat / bharat

మిగిలిపోయిన అన్నంతో "ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్" - తిన్నారంటే వారెవ్వా ఏం టేస్ట్​ రా బాబు అంటారు! - Egg Fried Rice Recipe

Published : Aug 7, 2024, 9:25 AM IST

By ETV Bharat Telugu Team

How To Make Egg Fried Rice in Telugu : డైలీ పప్పు, కూర, పచ్చడి, పెరుగు లాంటివే తినాలంటే పిల్లలకే కాదు.. పెద్దలకీ బోర్​గా అనిపిస్తోంది. అలాగని బిర్యానీనో, పులావో చేయాలంటే టైమ్ పడుతుంది. అందుకే.. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తినేలా, ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునేలా.. పర్ఫెక్ట్ కొలతలతో అద్దిరిపోయే 'ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్' రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. దీన్ని వేడి వేడి అన్నం లేదా మిగిలిపోయిన రైస్.. ఇలా దేనితో ప్రిపేర్ చేసుకున్నా రుచి సూపర్​గా ఉంటుంది! మరి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :