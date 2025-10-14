ETV Bharat / bharat

రాజకీయ ప్రచార ప్రకటనలపై ఈసీ కీలక ఆదేశాలు

బిహార్‌ ఎన్నికల వేళ ఎన్నికల కమిషన్​ కీలక ఆదేశాలు- రాజకీయ ప్రచార ప్రకటనలకు అనుమతులు తప్పనిసరి చేస్తూ ఆదేశాలు జారీ- నిబంధనలు ఉల్లంఘన జరిగేతే చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరికలు

EC On Bihar Election 2025
EC On Bihar Election 2025 (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 14, 2025 at 4:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

EC On Bihar Election 2025: నవంబర్‌లో బిహార్‌లో శాసన సభ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్‌(ఈసీ) రాజకీయ పార్టీలకు కీలక సూచనలు చేసింది. రాజకీయ ప్రచార ప్రకటనలకు పార్టీలు తప్పనిసరిగా ముందుస్తు అనుమతులు తీసుకోవాలని ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఈ మేరకు రాజకీయ పార్టీలకు, పోటీ చేసే అభ్యర్థులకు ఈసీ మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. అభ్యర్థులు సోషల్ మీడియాతో సహా ఎలక్ట్రానిక్ లేదా డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో అభ్యర్థులు ఏదైనా ప్రకటనలను ప్రచురించడానికి లేదా ప్రసారం చేయడానికి ముందు మీడియా సర్టిఫికేషన్ మోనటరింగ్ కమిటీ(MCMC) నుంచి ముందస్తు ధ్రువీకరణ పొందడం తప్పనిసరి అని పేర్కొంది.

నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు!
ఎన్నికల్లో సోషల్​ మీడియా ప్రభావం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, అభ్యర్థులు నామినేషన్​ పత్రాలు దాఖలు చేసేటప్పుడు వారి అధికారిక సోషల్​ మీడియా ఖాతాల వివరాలను అందించాలని ఆదేశించింది. రాజకీయ ప్రకటనల కోసం ముందస్తు ధ్రువీకరణ ప్రక్రియను పర్యవేక్షించడానికి జిల్లా, రాష్ట్రస్థాయిలో పలుమీడియా సర్టిఫికేషన్, MCMCలను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఈసీ పేర్కొంది. రాజకీయ ప్రచారాల్లో పారదర్శకత, జవాబుదారీతనాన్ని ప్రోత్సహించడం కోసం ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు పేర్కొంది. నిబంధనలను ఉల్లఘించిన వారిపై తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది. ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారం, అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ముగిసిన 75 రోజుల్లోపు ప్రచార ఖర్చుల పూర్తి వివరాలను రాజకీయ పార్టీలు సమర్పించాలని సూచించింది. ఖర్చుల నివేదికలో ప్రకటనల కోసం డిజిటల్​ ప్లాట్​ఫామ్​లకు చేసిన అన్ని చెల్లింపులు, అలాగే కంటెంట్​ రూపొందించడం, ప్రచారం, సోషల్​ మీడియా ఖాతాల నిర్వహణ కోసం అయ్యే ఖర్చులు తప్పనిసరిగా ఉండాలని రాజకీయ పార్టీలకు (ఈసీ) సూచించింది.

వీడియో, ఆడియో సందేశాలపై నిషేదం!
ఎన్నికల ప్రచారం ముగిసిన తర్వాత 48 గంటల వరకు ఎలాంటి బల్క్​ ఎస్​ఎంఎస్​లు, ఆడియో సందేశాలు చేయరాదని ఎన్నికల సంఘం హెచ్చరించింది. అలాగే టీవీ, కేబుల్​ నెట్​వర్క్​లు, రేడియోల్లో ఎన్నికలకు సంబంధించి రాజకీయ ప్రకటనలు చేయరాదని తెలిపింది. పోలింగ్​ ప్రాంతంలో ఆడియో విజువల్​ డిస్​ప్లేలు నిషేధించినట్లు పోల్​ ఆథారిటీ పేర్కొంది. బిహార్ నవంబర్​ 6న మొదటి దశ​ పోలింగ్​ ప్రారంభమవుతున్న తరుణంలో ఈసీ నిర్ణయం తీసుకుంది.

కాగా బిహార్​లో నవంబర్​ 6, 11 తేదీల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. అదే నెల 14వ తేదీన ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో బిహార్​ రాష్ట్ర రాజకీయాలు వేడెక్కాయి. అధికార ఎన్డీఏ, ప్రతిపక్ష మహాగఠ్​ బంధన్​ పార్టీలు ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేశారు. ఎన్నికల్లో గెలుపే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం బిహార్​లో అసెంబ్లీ గడువు నవంబర్​ చివరి వారంలో ముగియనుంది. ప్రస్తుతం అక్కడ ఎన్డీఏ పార్టీ అధికారంలో ఉంది.

నవంబర్ 11న ఉప ఎన్నికలు
మరోవైపు ఏడు రాష్ట్రాలు/ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లోని 8 అసెంబ్లీ స్థానాలకు నవంబర్ 11న ఉప ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. రాజస్థాన్‌లోని అంతా, ఝార్ఖండ్‌లోని ఘట్‌శిలా, తెలంగాణలోని జూబ్లీహిల్స్‌, పంజాబ్‌లోని తర్న్‌తారన్‌, మిజోరంలోని దంపా, ఒడిశాలోని నౌపాఢాతోపాటు జమ్మూకశ్మీర్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలోని బడ్గామ్‌, నగ్రోటా స్థానాలకు ఉప ఎన్నికలు జరుగుతాయని ఈసీ వెల్లడించింది.

బిహార్ ప్రచారంలో ఏఐ టూల్స్‌ను దుర్వినియోగం చేయవద్దు: ఈసీ కీలక వ్యాఖ్యలు

'కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు తప్పుడు కథనాలు సృష్టించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి'- ఈసీ కీలక వ్యాఖ్యలు

TAGGED:

BIHAR ELECTION EC STATEMENT
BIHAR ELECTION DATE
EC ON SOCIAL MEDIA IN ELECTIONS
BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS
EC ON BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

తెలంగాణలో టూరిస్ట్​ పోలీసులు - పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఇక ఫుల్​ సేఫ్టీ

ఇక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే వంద శాతం జాబ్ గ్యారెంటీ!

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

'ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మాకొద్దు' - సొంతింటి కలపై లబ్ధిదారుల్లో అనాసక్తి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.