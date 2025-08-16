ETV Bharat / bharat

ఓటర్ల జాబితాలో లోపాలపై ప్రతిపక్షాలకు ఈసీ స్ట్రాంగ్​ కౌంటర్​- సరిగ్గా పరిశీలించలేదని ఎద్దేవా - EC ON VOTE FRAUD ALLEGATIONS

సరైన సమయంలో తప్పులను తమ దృష్టికి తీసుకువస్తే వాటిని పరిశీలించే సరిచేస్తామని హామీ

ec on vote fraud allegations (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 16, 2025 at 10:58 PM IST

EC on Vote Fraud Allegations : ఎన్నికల్లో అక్రమాలు జరిగాయంటూ ప్రతిపక్షాలు తీవ్ర విమర్శలు చేస్తున్న వేళ ఎన్నికల సంఘం శనివారం స్ట్రాంగ్​ కౌంటర్​ ఇచ్చింది. ఓటర్​ జాబితాను కొన్ని పార్టీలు సరిగ్గా పరిశీలించడం లేదని ఎద్దేవా చేసింది. తప్పుల, అభ్యంతరాలు, సవరణలు తమ దృష్టికి తీసుకువచ్చేందుకు నిర్దిష్ట సమయం ఉంటుందని గుర్తు చేసింది. తప్పులను తమ దృష్టికి తీసుకువస్తే వాటిని పరిశీలించే సరిచేస్తామని చెప్పింది. EC వెబ్‌సైట్‌లో తుది ఓటర్ల జాబితాను ప్రచురించిన తర్వాత డిజిటల్, భౌతిక కాపీలను గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీలతో పంచుకుంటామని చెప్పింది.

"ఇటీవల కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు, వ్యక్తులు గతంలో రూపొందించిన ఓటర్ల జాబితాలోని లోపాలపై సమస్యలను లేవనెత్తుతున్నారు. అయితే, ఓటర్ల జాబితాతో ఏదైనా సమస్యను లేవనెత్తడానికి ఆ సమయంలోనే క్లెయిమ్‌లు, అభ్యంతరాలు స్వీకరిస్తాం. అందుకోసమే అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, అభ్యర్థులకు ఓటర్ల జాబితాను అందిస్తాం. సరైన సమయంలో సరైన మార్గాల ద్వారా తప్పలను లేవనెత్తినట్లయితే, సంబంధిత SDM EROలు ఆ ఎన్నికలకు ముందు సరిచేస్తారు."

ఎన్నికల సంఘం

మరోవైపు కర్ణాటక, బిహార్‌ సహా దేశంలో అనేక చోట్ల ఓటర్ల జాబితాలో అవకతవకలు జరిగాయంటూ కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్‌ గాంధీ గత కొన్ని రోజులుగా ఎన్నికల సంఘాన్ని (EC) లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయి. అయితే, ఈ విమర్శలకు చెక్‌ పెట్టేందుకు ఈసీ సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఓట్ల చోరీ ఆరోపణల వేళ ఆదివారం మీడియా సమావేశం నిర్వహించనుంది. నేషనల్​ మీడియా సెంటర్​లో మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ప్రెస్​ కాన్ఫరెన్స్​ నిర్వహించనున్నట్లు ఈసీ వెల్లడిచింది. బిహార్‌లో రాహుల్‌ గాంధీ ‘ఓటు అధికార యాత్ర’ను ప్రారంభించనున్న రోజే ఈ సమావేశం ఏర్పాటుకు ముందుకు రావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. బిహార్‌లో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) తర్వాత ముసాయిదా ఓటరు జాబితాకు సంబంధించి EC మొత్తం 28,370 వాదనలు, అభ్యంతరాలను రాగా, అందులో 857 పరిష్కరించారు.

కాగా, ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకటించే సమయంలో తప్ప ఇతర అంశాలపై ఎన్నికల సంఘం అధికారికంగా విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించడం చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది. ఆదివారం నిర్వహించనున్న ప్రెస్‌ కాన్ఫరెన్స్‌ వెనుక అసలు కారణాన్ని వెల్లడించనప్పటికీ, గత కొంతకాలంగా ఈసీపై వెల్లువెత్తుతున్న ఆరోపణలకు సంబంధించినదని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ప్రతిపక్షాలు ‘ఓటు చోరీ’ అనే పదాన్ని పదే పదే వినియోగించడాన్ని ఈసీ ఇప్పటికే తప్పుపట్టింది. తప్పుడు కథనాలకు కారణమయ్యే ప్రచారాన్ని చేసే బదులు ఆధారాలు చూపించాలని తెలిపింది.

బిహార్‌లో ఓట్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్‌ఐఆర్‌), ఓట్ల చోరీపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ సహా ప్రతిపక్షాలు కొంతకాలంగా పెద్దఎత్తున ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, హరియాణాల్లో ఓట్లు చోరీకి గురయ్యాయని రాహుల్‌ గాంధీ ఇటీవల తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. కర్ణాటకలోని ఒక్క మహాదేవపుర నియోజకవర్గంలోనే లక్ష ఓట్ల చోరీ జరిగిందని ఆరోపించారు. అయితే, ఈ ఆరోపణలకు లిఖితపూర్వంగా డిక్లరేషన్‌ ఇవ్వాలని, లేనిపక్షంలో దేశానికి క్షమాపణలు చెప్పాలని ఎన్నికల సంఘం డిమాండ్‌ చేసింది.

