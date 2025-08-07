Essay Contest 2025

ఓటర్ల జాబితాను ఎందుకు చూపించట్లేదు?: ఈసీపై రాహుల్​ తీవ్ర ఆరోపణలు - RAHUL GANDHI ON ELECTION COMMISSION

మహారాష్ట్ర ఎన్నికల ఫలితాలు చూసిన తర్వాత అసెంబ్లీ ఎలక్షన్​లో ఓట్ల చౌర్యం జరిగిందనే అనుమానం నిజమైందని వ్యాఖ్య

rahul gandhi press conference
rahul gandhi press conference (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2025 at 3:20 PM IST

Rahul Gandhi on Election Commission : ఎన్నికల సంఘంపై మరోసారి తీవ్ర స్థాయిలో ఆరోపణలు చేశారు లోక్​సభ ప్రతిపక్షనేత రాహుల్ గాంధీ. మహారాష్ట్ర ఎన్నికల ఫలితాలు చూసిన తర్వాత అసెంబ్లీ ఎలక్షన్​లో ఓట్ల చౌర్యం జరిగిందనే అనుమానం నిజమైందని అన్నారు. యంత్రాలు తనిఖీ చేసే ఓటర్​ లిస్ట్​ తమకు ఇవ్వలేదని, దొంగ ఓట్ల కోసం బీజేపీతో ఈసీ కలిసిపోయిందని ఆరోపించారు. కర్ణాటకలోని మహదేవపుర నియోజకవర్గంలోని 6.5లక్షల ఓట్లలో దాదాపు లక్ష ఓట్లు చోరీకి గురయ్యాయని ఆరోపించారు. డూప్లికేట్​ ఓటర్లు, తప్పుడు అడ్రస్​ ఉన్న ఓట్లు ఉన్నట్లు తమ పరిశీలనలో తేలిందని చెప్పారు. రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా అధికారంలో ఉన్న పార్టీతో కలిసి ఈసీ భారీ మోసానికి తెరదించిందని విమర్శించారు. దేశంలో కొంతకాలంగా ఎగ్జిట్‌పోల్స్, ఒపీనియన్‌ పోల్స్‌కు వ్యతిరేకంగా ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడటంపై అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. హరియాణా, మధ్యప్రదేశ్‌, మహారాష్ట్ర శాసనసభ ఎన్నికల ఫలితాలే అందుకు నిదర్శనమని తెలిపారు.

"ఏ పార్టీకైనా ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత తప్పదు. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల ఒక్క బీజేపీకి మాత్రం ఆ సూత్రం వర్తించటంలేదు. రెండోది ఎగ్జిట్‌పోల్స్, ఒపీనియన్‌ పోల్స్‌ ఒకరకంగా ఉంటే హరియాణా, మధ్యప్రదేశ్‌ ఎన్నికలు మీరు చూశారుగా ఆకస్మాత్తుగా ఫలితాలు భిన్నంగా వచ్చాయి. అంతేకాదు భారీ ఆధిక్యంతో విజయం దక్కింది. మూడోది ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత లేకపోవటానికి, ఫలితాలు మారటానికి వారు చెప్పిన కారణాలు అనేకం. లాడ్లీ బెహనా, పుల్వామా, ఇప్పుడు సిందూర్‌. వాస్తవం ఏమంటే ఎన్నికల ఫలితాలను తారుమారు చేశారు. ఈవీఎంలు లేనప్పుడు దేశమంతా ఒకేరోజు ఓటువేసేది. ఇప్పటి రోజుల్లో యూపీలో వేర్వేరుగా ఓటింగ్‌ జరుగుతుంది. బిహార్‌లో మరొక రోజు జరుగుతుంది. ఎన్నికల ప్రక్రియ నెలలపాటు సాగుతుంది. అది మాకు అనుమానం కలిగిస్తోంది. ఆకస్మాత్తుగా కర్ణాటక, హరియాణా ఎన్నికల తేదీలు మార్చారు. ప్రజలతోపాటు మాకు కూడా అనుమానం వచ్చింది. మా అనుమానం నిజమైంది. మహారాష్ట్ర ఎన్నికలకు ముందు రాష్ట్రాలవారీగా అనుమానాలకు కారణాలు చెప్పలేకపోయాం."

--రాహుల్‌గాంధీ, కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత

మహారాష్ట్రలో 5నెలల్లో 40లక్షల మంది ఓటర్లు నమోదు కావటంపై కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్‌గాంధీ రాహుల్‌ అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఇది ఐదేళ్లలో నమోదైన ఓటర్ల కంటే ఎక్కువన్నారు. మహారాష్ట్రలో సాయంత్రం 5తర్వాత భారీగా పోలింగ్ నమోదైనట్లు ఆయన చెప్పారు. సీసీ ఫుటేజీ అడిగితే ఎన్నికల సంఘం ఇవ్వలేదన్నారు. మహారాష్ట్రలో లోక్‌సభ, శాసనసభ ఎన్నికల వ్యవధిలో కోటి మంది ఓటర్లు నమోదయ్యారని, ఓటర్ల జాబితా సాఫ్ట్‌ కాపీ ఇచ్చేందుకు ఈసీ నిరాకరించిందన్నారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీ, ఓటర్స్​ లిస్ట్ ఈ మోసానికి సాక్ష్యాలని, కానీ ఎన్నికల సంఘం వీటిని నాశనం చేసేందుకు చూస్తుందని అన్నారు. ఓటర్ల జాబితా దేశసంపద దానిని ఎందుకు చూపించట్లేదని, దాన్ని విశ్లేషించే హక్కు తమకు ఉందని రాహుల్‌గాంధీ తెలిపారు. 2024లో అధికారంలోకి వచ్చేందుకు ప్రధానికి 25 సీట్లు అవసరం కాగా, బీజేపీ 25 సీట్లలో 33వేల ఓట్ల కంటే తక్కువ మెజారిటీతో గెలిచారని పేర్కొన్నారు.

