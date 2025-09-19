ETV Bharat / bharat

రాజకీయ పార్టీలపై ఈసీ కొరడా- 474 పొలిటికల్​ పార్టీల గుర్తింపు రద్దు

చట్టవిరుద్ధంగా పనిచేస్తున్న రాజకీయ పార్టీలపై ఈసీ కొరడా

Election Commission Of India
Election Commission Of India (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 19, 2025 at 6:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

EC Delists 474 Political Parties : చట్టబద్ధమైన నిబంధనలను ఉల్లంఘించే రాజకీయ పార్టీలపై కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) కఠిన చర్యలు చేపడుతోంది. తాజాగా గుర్తింపు పొందని 474 రాజకీయ పార్టీలను ఈసీ జాబితా నుంచి తొలగించింది. గత ఆరేళ్లలో (2019 నుంచి) ఒక్క ఎన్నికల్లోనూ బరిలోకి దిగని రాజకీయ పార్టీలపై ఈసీ వేటు వేసింది.

పేరుకు పార్టీలు పెట్టినప్పటికీ వీటికి భౌతికంగా ఎలాంటి కార్యలయాలు లేవని వెల్లడించింది. ఇటీవలే 334 పార్టీలను రద్దు చేసిన కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇప్పుడు మరో రౌండ్‌లో 474 పార్టీలను గుర్తించి వేటు వేసింది. గత రెండు నెలల వ్యవధిలో 808 రాజకీయ పార్టీలను ఈసీ రద్దు చేసింది. ఇప్పటి వరకు 2,520 గుర్తింపు లేని నమోదిత రాజకీయ పార్టీలు ఉండగా, తాజా తొలగింపుతో ఆ సంఖ్య 2,046కు చేరుకుంది. దేశంలో ప్రస్తుతం ఆరు జాతీయ పార్టీలు, 67 ప్రాంతీయ రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నట్లు ఈసీ తెలిపింది.

రాజకీయ పార్టీల రిజిస్ట్రేషన్ మార్గదర్శకాల ప్రకారం, ఒక పార్టీ వరుసగా 6 సంవత్సరాల పాటు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకపోతే, దానిని రిజిస్టర్డ్​ పార్టీల జాబితా నుంచి తొలగిస్తారు. గత రెండు నెలల్లో ఈసీ రద్దు చేసిన పార్టీల్లో 14 బిహార్​కు చెందినవి కావడం గమనార్హం. బిహార్​లో త్వరలో ఎన్నికలు జరగనున్న వేళ 14 పార్టీలపై వేటు పడడడం విశేషం.

నిబంధనల ఉల్లంఘనలు
2021-22, 2022-23, 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో కొన్ని పార్టీలు, నిర్ణీత వ్యవధిలోపు తమ వార్షిక ఆడిట్​ ఖాతాలను సమర్పించలేదు. మరికొన్ని ఎన్నికల్లో పోటీ చేసినప్పటికీ, ఎన్నికల ఖర్చులను నివేదకలను దాఖలు చేయలేదు. ఇలాంటి పార్టీలు 359 వరకు ఉన్నాయి. ఇవి 23 రాష్ట్రాలకు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు చెందినవి.

2001 నుంచి ఈసీ మూడు నుంచి నాలుగు సార్లు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయని పార్టీలను రాజకీయ పార్టీల జాబితా నుంచి తొలగించే ప్రక్రియ ప్రారంభించింది. అయితే చట్టప్రకారం ఇలా పార్టీలను రద్దు నిర్దేశం ఏదీ లేకపోవడంతో, గతంలో సుప్రీంకోర్టు పార్టీల గుర్తింపు తొలగించకుండా పోల్​ ప్యానెల్​కు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దీనితో ఈసీ పార్టీలను తొలగించే మార్గాన్ని కనుగొంది.

మన దేశంలోని రాజకీయ పార్టీలు (జాతీయ, రాష్ట్ర, రిజిస్టర్డ్ అన్​రికగ్నైజ్డ్​ పొలిటికల్ పార్టీలు) 1951 ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టంలోని సెక్షన్​ 39ఏ నిబంధనల ప్రకారం ఈసీ వద్ద నమోదు చేయబడతాయి. ఈ నిబంధన ప్రకారం, ఒకసారి రాజకీయ పార్టీగా నమోదు చేసుకున్న అసోసియేషన్ కొన్ని పన్ను మినహాయింపులు, ప్రత్యేక హక్కులు, ప్రయోజనాలను పొందుతాయి.

రాజకీయ వ్యవస్థను ప్రక్షాళన చేయడం, 2019 నుంచి లోక్​సభ, రాష్ట్ర, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల శాసన సభలకు లేదా ఉపఎన్నికల్లో పోటీ చేయని పార్టీలను, గుర్తింపు లేని పార్టీలను పొలిటికల్ పార్టీల జాబితా నుంచి తొలగించడమే లక్ష్యంగా ఈ కసరత్తు నిర్వహించినట్లు ఈసీ అధికారులు తెలిపారు. అయితే బిహార్​ ఎన్నికలకు ముందు ఆ రాష్ట్రంలోని 14 పార్టీల గుర్తింపు రద్దు చేసింది. దీని వల్ల ఆ పార్టీలు తమ అభ్యర్థులను ఎలక్షన్​లో నిలబెట్టలేవు.

ఉదయం 4 గంటలకు లేచి- 36సెకండ్లలో 2 ఓట్లు తొలగించి పడుకోండి : ఈసీపై రాహుల్ గాంధీ కామెంట్స్

రైతులకు గుడ్ న్యూస్- రూపాయికే మంచి క్వాలిటీ కూరగాయల మొక్కలు- ఎక్కడో తెలుసా?

For All Latest Updates

TAGGED:

EC DELISTS 474 PARTIESELECTION COMMISSION DELISTS PARTIESELECTION COMMISSION NEWS TODAYEC DELISTING UNRECOGNISED PARTIESEC DELISTS 474 POLITICAL PARTIES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చల్లని వాతావరణంలో "రాగి సూప్​" - ఇలా చేసుకుంటే చుక్క మిగలదు - పిల్లలకు ఫేవరెట్​ అయిపోతుంది!

Bigg Boss 9 Telugu Day 11 Episode: కెప్టెన్​గా "టిల్లు-1" - సంచాలక్​గా ఫేవర్​ చేసి రాధిక! - భరణికి అన్యాయం!

ఆరు సినిమా ఆఫర్లను రిజెక్ట్ చేసిన దీపిక- అన్నీ ఆ స్టార్ హీరోవే- ఎందుకో తెలుసా?

ఆ గ్రామంలో తలుపులు ఉండవ్​- ఇప్పటివరకు ఒక్క చోరీ కూడా జరగలేదు! అదెలా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.