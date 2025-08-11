Delisting of Political Parties in India : దేశంలో 476 నమోదిత, గుర్తింపులేని రాజకీయ పార్టీలను డీలిస్ట్ చేసే ప్రక్రియను ఎన్నికల సంఘం చేపట్టింది. గడిచిన ఆరేళ్లలో ఒక్క ఎన్నికలోనైనా పోటీచేయడం వంటి కీలక నిబంధనలను పాటించడంలో విఫలమైన కారణంగా వాటిని డీలిస్ట్ చేయనున్నట్లు ఈసీ తెలిపింది. ఇప్పటికే ఎన్నికల చట్టాలను పాటించడంలో విఫలమైన 334 నమోదిత, గుర్తింపులేని రాజకీయ పార్టీలను ఈసీ జాబితా నుంచి తొలగించింది. రెండో విడతలో రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లోని మరో 476 పార్టీలను గుర్తించినట్లు ఈసీ వెల్లడించింది. ఆయా పార్టీలకు రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధానాధికారులు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసి వివరణలు తెలుసుకుంటారని, తద్వారా పార్టీలకు మరో అవకాశం ఇవ్వనున్నట్లు ఈసీ పేర్కొంది.
తాజాగా డీలిస్ట్ చేసేందుకు గుర్తించిన పార్టీల జాబితాలో ఏపీ నుంచి 17 పార్టీలు ఉండగా తెలంగాణ నుంచి 9 పార్టీలు ఉన్నట్లు ఈసీ తెలిపింది. ఈ మేరకు రాష్ట్రాలు/కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల వారీగా జాబితాను రిలీజ్ చేసింది. ఉత్తర్ప్రదేశ్లో 121, మహారాష్ట్రలో 44, తమిళనాడులో 42, దిల్లీలో 41 పార్టీలు ఉన్నాయి. ఎన్నికల వ్యవస్థను ప్రక్షాళన చేసేందుకు చేపట్టిన సమగ్రమైన వ్యూహాల్లో భాగంగా ఈ చర్యలు చేపడుతున్నట్లు ఈసీ తెలిపింది. తాము డీలిస్ట్ చేసిన పార్టీలేవీ ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం-1951లోని సెక్షన్ 29సీ, 29బీ ఆదాయపన్ను చట్టం-1961, ఎన్నికల గుర్తులు (రిజర్వేషన్ అండ్ ఎలాట్మెంట్) ఆర్డర్ 1968 కింద ఉన్న ప్రయోజనాలను పొందలేవని ఇటీవల ఈసీ స్పష్టం చేసింది.
2001 నుంచి పార్టీలను డీలిస్ట్ చేసే ప్రక్రియను ఈసీ చేపడుతోంది. ఐతే చట్టంలో అలాంటి నిబంధన ఏమీ లేదంటూ డీలిస్ట్ ప్రక్రియను సుప్రీంకోర్టు నిలిపివేసింది. కానీ డీలిస్ట్ అయిన పార్టీలు తగిన వివరణ ఇస్తే మళ్లీ గుర్తింపు ప్రక్రియ అవసరం లేకుండానే వాటిని లిస్ట్ చేస్తామని ఈసీ చెప్పడంతో సుప్రీం అంగీకరించింది. ఒకసారి రాజకీయ పార్టీగా లిస్టైతే వాటికి పన్ను మినహాయింపు వంటి పలు వెసలుబాట్లు ఉంటాయి. గతంలో కొన్ని పార్టీలు ఆదాయపు పన్ను, మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టాలను ఉల్లంఘించాయి.
