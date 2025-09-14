అసోంలో 5.8 తీవ్రతతో భూకంపం- ఇళ్ల నుంచి బయటకు పరుగులు తీసిన ప్రజలు
అసోంలో భూకంపం- రిక్టర్ స్కేలుపై 5.8 తీవ్రత నమోదు
Published : September 14, 2025 at 6:45 PM IST
Assam Earthquake : అసోంలో భూకపంపం సంభవించింది. ఆదివారం సాయంత్రం రిక్టర్ స్కేల్పై 5.8 తీవ్రతగా భూకంపం సంభవించినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. అయితే ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగలేదని తెలిపారు. ఇదే విషయాన్ని అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ కూడా తెలియజేస్తూ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
ఆదివారం సాయంత్రం 4:41 గంటలకు ఈ భూకంపం సంభవించిందని అధికారులు తెలిపారు. ఉదల్గిరి జిల్లాలోని ధెకియజులి ప్రాంతానికి 16 కిలోమీటర్ల దూరంలో భూకంపం కేంద్రం ఉన్నట్లు గుర్తించారు. 5కిలోమీటర్ల లోతులో ఉన్నట్లు చెప్పారు. భూకంప తీవ్రతకు పలు ఇళ్లు స్వల్పంగా ఊగినట్టుగా తెలిపారు. ప్రజలు భయంతో ఇళ్ల నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు.
Assam CM Himanta Biswa Sarma tweets, " ...so far, there has been no report of any major damage or loss of life. we are actively monitoring the situation." pic.twitter.com/5BmxQpWEfK— ANI (@ANI) September 14, 2025
ఈ భూకంపం కారణంగా మణిపుర్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో కూడా ప్రకంపనలు వచ్చినట్లు ప్రజలు తెలిపారు. అరుణాచలప్రదేశ్ రాజధాని ఇటానగర్లో ప్రజలు, వ్యాపారులు భయంతో ఇళ్లు, దుకాణాల నుంచి బయటకు వచ్చారు. ఈశాన్య రాష్ట్రాలతో పాటు బంగ్లాదేశ్, నేపాల్, భూటాన్, మయన్మార్, చైనాలోనూ భూ ప్రకంపనలు వచ్చినట్లు తెలిసింది.