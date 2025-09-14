ETV Bharat / bharat

అసోంలో 5.8 తీవ్రతతో భూకంపం- ఇళ్ల నుంచి బయటకు పరుగులు తీసిన ప్రజలు

అసోంలో భూకంపం- రిక్టర్​ స్కేలుపై 5.8 తీవ్రత నమోదు

Assam Earthquake
Assam Earthquake (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 14, 2025 at 6:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Assam Earthquake : అసోంలో భూకపంపం సంభవించింది. ఆదివారం సాయంత్రం రిక్టర్​ స్కేల్​పై 5.8 తీవ్రతగా భూకంపం సంభవించినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. అయితే ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగలేదని తెలిపారు. ఇదే విషయాన్ని అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ కూడా తెలియజేస్తూ ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

ఆదివారం సాయంత్రం 4:41 గంటలకు ఈ భూకంపం సంభవించిందని అధికారులు తెలిపారు. ఉదల్​గిరి జిల్లాలోని ధెకియజులి ప్రాంతానికి 16 కిలోమీటర్ల దూరంలో భూకంపం కేంద్రం ఉన్నట్లు గుర్తించారు. 5కిలోమీటర్ల లోతులో ఉన్నట్లు చెప్పారు. భూకంప తీవ్రతకు పలు ఇళ్లు స్వల్పంగా ఊగినట్టుగా తెలిపారు. ప్రజలు భయంతో ఇళ్ల నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు.

ఈ భూకంపం కారణంగా మణిపుర్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్​లో కూడా ప్రకంపనలు వచ్చినట్లు ప్రజలు తెలిపారు. అరుణాచలప్రదేశ్ రాజధాని ఇటానగర్‌లో ప్రజలు, వ్యాపారులు భయంతో ఇళ్లు, దుకాణాల నుంచి బయటకు వచ్చారు. ఈశాన్య రాష్ట్రాలతో పాటు బంగ్లాదేశ్‌, నేపాల్‌, భూటాన్‌, మయన్మార్‌, చైనాలోనూ భూ ప్రకంపనలు వచ్చినట్లు తెలిసింది.

For All Latest Updates

TAGGED:

ASSAM EARTHQUAKEASSAM EARTHQUAKE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

అంబులెన్స్​ వద్దకెళ్లి జడ్జి విచారణ - బాధితుడికి రూ.కోటి పరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశం

Bigg Boss 9 Flora Saini: "లక్స్​ పాప"గా ఫేమస్​ - లిమ్కా బుక్​లో చోటు - కట్​చేస్తే లైంగిక వేధింపులు!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.