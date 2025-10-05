'USతో సమస్య పరిష్కారం కావాల్సి ఉంది'-ఎకనమీ కాన్క్లేవ్లో జైశంకర్!
కౌటిల్య ఆర్థిక సదస్సు- మీటింగ్లో జైశంకర్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : October 5, 2025 at 10:30 PM IST
Jaishankar on US Tariffs : అమెరికా ఇటీవల కాలంలో భారత్పై విధించిన సుంకాలపై విదేశాంగ శాఖ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ మరోసారి స్పందించారు. ఈ సుంకాల సమస్య పరిష్కారం కావాల్సి ఉందని, అందుకోసం వాషింగ్టన్తో చర్చలు జరుపుతున్నట్లు మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ తెలిపారు. దిల్లీలో జరిగిన కౌటిల్య ఆర్థిక సదస్సులో పాల్గొన్న ఆయన భారత్- అమెరికా మధ్య పరిణితితో కూడిన బలమైన సంబంధాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. అయితే వాణిజ్యం, ఇంధన సహకారం విషయాల్లో ఇబ్బందులు తలెత్తినట్లు తెలిపారు.
దాని వల్ల భారత్పై వాషింగ్టన్ విధించిన సుంకాలు అన్యాయమని బహిరంగంగా పేర్కొన్నట్లు జైశంకర్ చెప్పారు. రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతుల నేపథ్యంలో అమెరికా రెండోవిడత సుంకాలు విధించిందని, అదే సమయంలో మాస్కోను వ్యతిరేకిస్తున్న దేశాలు కూడా అదేపని చేస్తున్నాయని ఆయన గుర్తుచేశారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మార్కెట్ అయిన అమెరికాతో వాణిజ్యం ఒప్పందం చేసుకోవాల్సి ఉందని విదేశాంగ శాఖ మంత్రి జైశంకర్ అన్నారు.
'అవును, అమెరికాతో మనకు సమస్యలు ఉన్నాయి. వాణిజ్య చర్చలు ఓ కొలిక్కి రాలేదన్నది నిజం. ఇప్పటివరకు వాణిజ్య ఒప్పందం జరగనందున మనపై సుంకాలు విధించటానికి దారితీసింది. రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతి చేసుకుంటున్నందుకు మనపై విధించిన రెండోవిడత సుంకాలు అన్యాయమని బహిరంగంగా చెప్పాం' అని ఎస్. జైశంకర్ పేర్కొన్నారు.
ట్రంప్ సుంకాల దాడి
ఇటీవల కొంతకాలం నుంచి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మాత్రం భారత్ను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. భారత్, చైనా దేశాలు చమురు కొనడం వల్లనే రష్యా, ఉక్రెయిన్తో యుద్ధాన్ని కొనసాగించగలుగుతోందని తీవ్రమైన ఆరోపణలు గుప్పించారు. ఎన్నో ప్రాణాలు పోతున్నా భారత్ పట్టించుకోవడం లేదని విమర్శించారు. అయితే చైనాను ఏమీ చేయలేక, భారత్పై సుంకాల దాడి చేశారని ఆరోపించారు.
తొలుత 25 శాతం మేర ప్రతీకార సుంకాలు విధించిన ట్రంప్, తర్వాత పెనాల్టీగా మరో 25 శాతం సుంకాలు వేశారు. దీనితో భారత్పై ఏకంగా 50 శాతం మేర సుంకాల భారం పడింది. ట్రంప్ అక్కడితో ఆగకుండా రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు నిలిపివేయాలని భారత్పై నిరంతరం ఒత్తిడి తెస్తూనే ఉన్నారు. రీసెంట్గా హెచ్ 1బీ వీసాపై సైతం లక్ష డాలర్ల ఫీజు అమలు ఉత్తర్వులపై సంతకం చేశారు.