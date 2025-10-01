దసరా, దీపావళి కానుక- ఉద్యోగులకు DA 3శాతం పెంపు
కేంద్ర ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు మోదీ సర్కారు గుడ్ న్యూస్
Published : October 1, 2025 at 3:44 PM IST
DA Hike 2025 : దసరా, దీపావళి పండుగలకు ముందు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు మోదీ సర్కారు గుడ్ న్యూస్ వినిపించింది. వారికి ప్రతినెలా చెల్లించే కరువు భత్యాన్ని (డీఏ) 3 శాతం పెంచే ప్రతిపాదనకు కేంద్ర ప్రభుత్వం బుధవారం ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో శాలరీ బేసిక్ పే, పెన్షన్లపై చెల్లిస్తున్న డీఏ 55 శాతం నుంచి 58 శాతానికి పెరిగింది. ఈ నిర్ణయం జులై 1 నుంచి అమల్లోకి వస్తుందని సర్కారు వెల్లడించింది.
జులై, ఆగస్టు, సెప్టెంబరు నెలలకు సంబంధించిన డీఏ బకాయీలను అక్టోబరు నెల శాలరీతో, దీపావళి కంటే ముందే అందిస్తామని తెలిపింది. ఈ నిర్ణయంతో దేశంలోని 49.2 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, 68.7 లక్షల మంది పెన్షనర్లకు లబ్ధి చేకూరుతుందని కేంద్ర సమాచార,ప్రసార శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ వెల్లడించారు.