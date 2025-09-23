ETV Bharat / bharat

దేవీ నవరాత్రుల టైంలో అక్కడ మహిళలకు నో ఎంట్రీ- వందల ఏళ్లుగా అలానే!

9 రోజుల పాటు మహిళలకు ఆలయంలోకి ప్రవేశం లేదు- ప్రతి పనిలోనూ పురుషులే- ఎక్కడంటే?

Women Ban On Durga Puja
Women Ban On Durga Puja (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2025 at 1:34 PM IST

5 Min Read
Women Ban On Durga Puja : మహిళా శక్తి అనగానే మనకు దుర్గామాత గుర్తుకొస్తుంది. చెడుపై అమ్మవారు సాధించిన విజయాలు గుర్తుకు వస్తాయి. ఏటా దేవీ శరన్నవరాత్రుల సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా మహిళలు భక్తిశ్రద్ధలతో దుర్గామాతకు పూజలు నిర్వహిస్తారు. కానీ, ఓ ఆలయంలో అందుకు విరుద్ధంగా జరుగుతుంది. వందల ఏళ్లుగా ఈ పవిత్రమైన 9రోజుల పాటు ఆ ఆలయంలోకి మహిళలను అనుమతించరు. మహిళా శక్తికి ప్రతిరూపమైన అమ్మవారిని కొలిచేందుకు స్త్రీలను అనుమతించకపోవడం గమనార్హం. ఆశ్చర్యపరిచే ఈ సంప్రదాయాన్ని 9వ శతాబ్దం నుంచి అమలు చేస్తుండటం గమనార్హం. మరోచోట ఓ జమిందారీ కుటుంబం దుర్గాపూజను ఏకంగా 15 రోజుల పాటు నిర్వహిస్తారు. అయితే దీని నిర్వహణలో మహిళలను అసలు భాగం కానివ్వరు. 267 ఏళ్లుగా ఈ సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తున్నారు. ఈ అరుదైన, విభిన్నమైన సంప్రదాయాలకు నెలవుగా నిలుస్తున్న ఆ ఆలయం, ఆ కుటుంబంపై 'ఈటీవీ భారత' ప్రత్యేక కథనం.

మహిళలు, పురుషులకు నో ఎంట్రీ
బిహార్ షరీఫ్‌ పట్టణానికి ఎంతో చారిత్రక ప్రాముఖ్యత ఉంది. బిహార్‌ రాష్ట్రంలోని నలంద జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ ఈ పట్టణమే. దీనికి 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఘోస్‌రావా గ్రామం ఉంది. ఈ ఊరిలోని 'మా ఆశాపురి' ఆలయం ప్రాచీనమైంది. దేశవ్యాప్తంగా దేవీ శరన్నవరాత్రుల వేళ ప్రతిరోజు అమ్మవారి ఆలయాల్లో మహిళలు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తుంటారు. కానీ ఇక్కడి మహిళలకు ఆ ఛాన్స్ లేదు. 9వ శతాబ్దం నుంచే ఘోస్‌రావా గ్రామ మహిళలను దేవీ శరన్నవరాత్రుల టైంలో మా ఆశాపురి ఆలయంలో అనుమతించడం లేదు. ఈ 9రోజుల్లో మహిళలతో పాటు పురుషులను కూడా గుడిలోకి రానివ్వరు. అయితే నవరాత్రి చివరి రోజున హోమం చేశాక, పురుషులు, స్త్రీలను ఆలయంలోకి అనుమతిస్తారు. ఈ సంప్రదాయం వెనుక దాగిన అసలు కారణాలను తెలుసుకునేందుకు స్థానిక మహిళలు, ఆలయ సంబంధీకులతో ఈటీవీ భారత్ ప్రతినిధి మాట్లాడారు.

Women Ban On Durga Puja
మా ఆశాపురి దేవాలయం నలంద (ETV Bharat)

బౌద్ధ సన్యాసులతో అలా మొదలైంది : మా ఆశాపురి ఆలయ పూజారి
'9వ శతాబ్దం సమయానికి నలంద ప్రాంతం మొత్తం ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ బౌద్ధ ఆధ్యాత్మిక సాధనా కేంద్రాల్లో ఒకటిగా ఉండేది. దేవీ నవరాత్రుల టైంలో ప్రతిరోజు మా ఆశాపురి ఆలయంలో బౌద్ధ సన్యాసులు తాంత్రిక పూజలు నిర్వహించేవారు. ఇందుకోసం దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి బౌద్ధ సన్యాసులు ఇక్కడికి వచ్చేవారు. ఆ పూజల్లో పాల్గొనేందుకు గ్రామానికి చెందిన మహిళలు, పురుషులను అనుమతించే వారు కాదు. నేటికీ ఆ సంప్రదాయాన్నే మేం కొనసాగిస్తున్నాం' అని మా ఆశాపురి ఆలయ పూజారి రీతూరాజ్ ఉపాధ్యాయ ‘ఈటీవీ భారత్’కు వివరించారు.

పూజల టైంలో గ్రామస్థులను ఎందుకు అనుమతించరు ?
నవరాత్రి సమయంలో తొమ్మిది రోజుల పాటు మా ఆశాపురి ఆలయంలో ప్రత్యేక తాంత్రిక పూజలు చేస్తారని రీతూరాజ్​ తెలిపారు. 'ఈ టైంలో పూజారుల భక్తికి భంగం కలగకుండా చూసుకోవడానికే గ్రామస్థులను ఎవరినీ లోపలికి అనుమతించడం లేదు. కేవలం ముగ్గురు పూజారులే ఆలయంలోకి వెళ్తారు. నవరాత్రులు ముగిసే వరకు వారు ప్రతిరోజు ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో నాలుగైదు గంటలు చొప్పున పూజలు చేస్తారు. ఈ పూజల సమయంలో పూజారులు జపించే ప్రత్యేక మంత్రాల వల్ల నెగెటివ్ ఎనర్జీ (ప్రతికూల శక్తులు) వాతావరణంలోకి రిలీజ్ అవుతుంది. అది గ్రామస్థులను తాకొద్దనే ఉద్దేశంతోనే, ముందుజాగ్రత్త చర్యగా వారిని లోపలికి అనుమతించడం లేదు. నవరాత్రి చివరి రోజున హోమం చేస్తాం. హవనం వల్ల నెగెటివ్ ఎనర్జీ మొత్తం తొలగిపోతుంది. అది పూర్తయిన తర్వాత పురుషులు, స్త్రీలు ఆలయంలోకి రావొచ్చు' అని ఆలయ పూజారి రీతూరాజ్ ఉపాధ్యాయ తెలిపారు.

Women Ban On Durga Puja
మా ఆశాపురి దేవాలయం నలంద (ETV Bharat)

కష్టమైన సంప్రదాయమే, భక్తితో పాటిస్తున్నాం : మా ఆశాపురి ఆలయ కమిటీ సభ్యుడు
'మా ఆశాపురి పేరుకు తగ్గట్టే అందరి కోరికలను తీరుస్తుంది. కోరికలు తీరిన వారు ఆలయానికి వచ్చి మేకలు, గొర్రెలను బలి ఇస్తుంటారు. అందుకే ఈ ఆలయానికి పెద్దసంఖ్యలో భక్తులు వస్తుంటారు. ఇక్కడి అమ్మవారి దేవతామూర్తి ఒడిలో ఒక బిడ్డ ఉంటుంది. ఈ ఆలయానికి వచ్చే భక్తుల్లో ఎక్కువ మంది మహిళలే ఉంటారు. దేవీ నవరాత్రుల టైంలో మహిళలు ఆలయంలోకి ప్రవేశించకూడదనే సంప్రదాయం ఎంతకాలంగా ఉందో మాకు తెలియదు. కానీ మేమంతా మా పూర్వీకుల సంప్రదాయాన్ని ఫాలో అవుతున్నాం. ఇది చాలా కష్టమైన సంప్రదాయమే. అయితే దీన్ని మేం భక్తి, గౌరవంతో పాటిస్తున్నాం' అని మా ఆశాపురి ఆలయ కమిటీ సభ్యుడు అజిత్ కుమార్ (గుడ్డు సర్) తెలిపారు.

దేవీ నవరాత్రుల టైంలోనే మాకు ప్రవేశం ఉండదు : ఆర్తి దేవి, స్థానిక మహిళ
'మేం ఏడాదిలో 356 రోజుల పాటు మా ఆశాపురి ఆలయానికి వెళ్లి పూజలు చేస్తాం. అయితే కేవలం దేవీ నవరాత్రుల టైంలో మాకు ఆలయంలోకి ఎంట్రీ ఉండదు. అందుకే ఈ స్వల్ప వ్యవధిలో మేం ఆలయంలోకి ప్రవేశించం' అని స్థానిక మహిళ ఆర్తి దేవి చెప్పారు.

అక్కడ దుర్గాపూజ ఏర్పాట్లకు మహిళలు దూరం ఎందుకు ?
బంగాల్​ దక్షిణ 24 పరగణాల జిల్లాలోని దక్షిణ్ బరాసత్‌ ప్రాంతాన్ని ఒకప్పుడు కృష్ణ చంద్రబోస్ అనే జమీందర్ పాలించారు. బెంగాల్ గవర్నర్ లార్డ్ క్లైవ్ సహాయంతో 1758లో దక్షిణ్ బరాసత్‌ ప్రాంత జమీందార్‌గా ఆయన నియమితులు అయ్యారు. ఇవన్నీ జరిగాక కృష్ణ చంద్రబోస్‌కు నిద్రలో ఓ కల వచ్చింది. కలలో దుర్గామాత కనిపించి, తనకు నవరాత్రి పూజలు చేయించమని కృష్ణ చంద్రబోస్‌‌ను ఆదేశించిందని అంటారు. అనంతరం దక్షిణ్ బరాసత్‌ పట్టణంలో ఒక పెద్ద దుర్గా మందిరాన్ని ఆయన నిర్మించారు. నాటి నుంచి నేటివరకు 267 ఏళ్లుగా ఈ ఆలయంలో దుర్గా పూజలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఆ జమిందారీ వంశానికి చెందిన కృష్ణ చంద్రబోస్‌, కేశవ్ చంద్ర బోస్, రాధానాథ్ బోస్, గౌరీ చంద్ర బోస్, దుర్గాదాస్ బోస్‌లు వరుసగా ఈ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించారు. దేశమంతటా దేవీ నవరాత్రులు అంటే 9 రోజులే. కానీ ఇక్కడ 15 రోజుల పాటు దుర్గాపూజలను నిర్వహిస్తారు. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ పూజల్లో మహిళలను భాగం కానివ్వరు.

Women Ban On Durga Puja
15 రోజుల పాటు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు (ETV Bharat)

ప్రతీ పనిలోనూ పురుషులే
కృష్ణ చంద్రబోస్ వంశానికి చెందిన ప్రస్తుత తరంలోని నలుగురు కుమారులు ఈసారి దుర్గా పూజలను నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రతి ఏడాదిలాగే ఈసారి కూడా ఈ పూజను కృష్ణ నవమి రోజునే ప్రారంభించారు. పూర్వీకులు నెలకొల్పిన సంప్రదాయం ప్రకారం 15 రోజుల పాటు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. నాటి నుంచే ఈ పూజ నిర్వహణకు సంబంధించిన ఏ ఒక్క పనిలోనూ మహిళలను భాగం కానివ్వరు. ప్రతీ పనిని దక్షిణ్ బరాసత్‌ గ్రామ పురుషులు, కృష్ణ చంద్రబోస్ వంశానికి చెందిన పురుషులు కలిసి చేస్తారు. మహిళలు కేవలం పూజలో పాల్గొని పండుగ ఆనందాన్ని ఆస్వాదిస్తారు. కృష్ణ చంద్రబోస్ జమీందార్‌గా ఉన్న కాలంలో బ్రిటీష్ అధికారులను సైతం దుర్గా పూజకు ఆహ్వానించారట. అద్భుత ఆతిథ్యానికి సంతోషపడి బ్రిటీష్ అధికారులు ఆయనకు 'రాజా' అనే బిరుదును ఇచ్చారట.

Women Ban On Durga Puja
దుర్గా విగ్రహం (ETV Bharat)

కృష్ణ చంద్ర బోస్ వంశీకుడు ఏమన్నారంటే
'బెంగాల్ గవర్నర్ లార్డ్ క్లైవ్ హయాంలో మా పూర్వీకుడు కృష్ణ చంద్ర బోస్ అవిభక్త బంగ్లాదేశ్ నుంచి దక్షిణ బరాసత్‌కు వచ్చారు. ఇక్కడ జమీందారుగా పాలన మొదలుపెట్టారు. మేం నిర్వహించే దుర్గాపూజ సంప్రదాయాలు భిన్నంగా ఉంటాయి. ఇందులో మహిళల పాత్ర కానీ, భాగస్వామ్యం కానీ ఉండదు. ప్రతీ పనిని పురుషులే చేస్తారు' అని కృష్ణ చంద్ర బోస్ వంశానికి చెందిన సయంతన్ బోస్ చెప్పారు.

