111 ఏళ్లుగా టాయ్ ట్రైన్‌లోనే దుర్గమ్మ శోభాయాత్ర- ఎక్కడ? ఎందుకు?

అక్కడ రైలులోనే దుర్గమ్మ శోభాయాత్ర- 111 ఏళ్లుగా ఇదే విధంగా అమ్మవారి ఊరేగింపు- బ్రిటీష్ కాలం నుంచే డార్జిలింగ్‌లో ఈ ట్రెండ్

Durga Shobha Yatra In Toy Train
Durga Shobha Yatra In Toy Train (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 5, 2025 at 11:43 AM IST

3 Min Read
Durga Shobha Yatra In Toy Train : దుర్గామాత నిమజ్జనోత్సవం అనగానే రోడ్లపై జరిగే భారీ ఊరేగింపులే గుర్తుకొస్తాయి. కానీ మనం చెప్పుకోబోయే శోభాయాత్ర రోడ్లపై కాదు, ఓ రైలులో జరిగింది. చల్లని పిల్లగాలుల నడుమ ఎత్తైన పర్వతాలపై రయ్‌రయ్ మంటూ దూసుకెళ్లే బొమ్మ రైలులో భక్తిశ్రద్ధలతో ఈ ఊరేగింపును నిర్వహించారు. ఆ పర్వతాలపైనే ఉన్న ఓ నదిలో అమ్మవారి విగ్రహాన్ని నిమజ్జనం చేసి కైలాసానికి సాగనంపారు. పూర్తి వివరాలపై ఓ లుక్ వేద్దాం.

విశ్వవిఖ్యాత రైలులో దుర్గామాత శోభాయాత్ర
డార్జిలింగ్ ప్రఖ్యాత టూరిస్ట్ హబ్. ఇది బంగాల్ రాష్ట్రంలో ఉంది. డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వే ఆధ్వర్యంలో స్థానికంగా ఒక టాయ్ ట్రైన్‌‌ను నడుపుతున్నారు. దీనికి చాలా ఏళ్ల క్రితమే యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశంగా గుర్తింపు లభించింది. ఈగుల్ అనే పేరు కలిగిన ఈ బొమ్మ రైలును చూడటానికి నిత్యం ఎంతోమంది టూరిస్టులు డార్జిలింగ్‌కు వస్తుంటారు. తాజాగా దుర్గామాత శోభాయాత్ర జరిగింది కూడా ఈ విశ్వవిఖ్యాత రైలులోనే.

Durga Shobha Yatra In Toy Train
అక్కడ రైలులోనే దుర్గమ్మ శోభాయాత్ర (ETV Bharat)

బ్రిటీష్ కాలంలోనే టాయ్ ట్రైన్ వ్యవస్థ నిర్మాణం
బ్రిటీష్ కాలంలో బంగాల్‌లోని 'కూచ్ బిహార్' ప్రాంతాన్ని కొంతకాలం పాటు మహారాజా నృపేంద్రనారాయణ్ పాలించారు. ఈ ప్రాంతం పరిధిలోనే డార్జిలింగ్ కూడా ఉండేది. 1863 నుంచి 1911 వరకు ఇక్కడ ఆయన పాలన సాగింది. అప్పట్లోనే డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వే విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. బంగాల్‌లోని సిలిగురి/న్యూ జలపాయ్ గురి‌లతో డార్జిలింగ్‌ను కనెక్ట్ చేయడానికి 1879 నుంచి 1881 మధ్యకాలంలో డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వే ఆధ్వర్యంలో టాయ్ ట్రైన్ వ్యవస్థను నిర్మించారు.

Durga Shobha Yatra In Toy Train
111 ఏళ్లుగా ఇదే విధంగా అమ్మవారి ఊరేగింపు (ETV Bharat)

దుర్గాపూజ ఉత్సవాలకు మహారాజా నృపేంద్రనారాయణ్ శ్రీకారం
బ్రిటీష్ కాలంలో 'కూచ్ బిహార్' పాలకుడు మహారాజా నృపేంద్రనారాయణ్ దుర్గాపూజ ఉత్సవాలను నిర్వహించే ఆచారాన్ని ప్రారంభించారు. అంతకుముందు వరకు డార్జిలింగ్, దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో ఈ ఉత్సవాలను చాలా అరుదుగా నిర్వహించేవారు. మహారాజా నృపేంద్రనారాయణ్ కాలంలోనే దుర్గామాత శోభాయాత్రను టాయ్ ట్రైన్లలో నిర్వహించడం మొదలైంది. ఆ సమయంలో బంగాల్‌లోని సిలిగురిలో ఉన్న కుమోర్తులి నుంచి డార్జిలింగ్ వరకు అమ్మవారి విగ్రహాలను శోభాయాత్రగా తీసుకొచ్చేవారు. టాయ్ ట్రైన్లకు ఎలాంటి ట్రాఫిక్ ఆటంకాలు ఉండవు. అందుకే వీటిలో శోభాయాత్రకు భక్తులు ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు. భారతదేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చాక బంగాల్‌లోని సిలిగురి, డార్జిలింగ్ ప్రాంతాల్లో రోడ్ల వ్యవస్థ బాగా బలోపేతం అయింది. మారుమూల ప్రాంతాల్లోనూ రోడ్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అయినప్పటికీ డార్జిలింగ్‌ వాస్తవ్యులు టాయ్ ట్రైన్‌లో అమ్మవారి శోభాయాత్ర నిర్వహించడానికే ప్రయారిటీ ఇస్తుండటం విశేషం.

రైలులో శోభాయాత్ర ఇలా జరిగింది!
డార్జిలింగ్‌లో 'రాజా నృపేంద్రనారాయణ్ బంగాలీ హిందూ హాల్' అనే సంఘం ఉంది. దీని ఆధ్వర్యంలో గత 111 ఏళ్లుగా ఏటా దుర్గమ్మ మండపాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఘనంగా దేవీ నవరాత్రులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈసారి వరుసగా 111వ సంవత్సరంలోనూ 'రాజా నృపేంద్రనారాయణ్ బంగాలీ హిందూ హాల్' ఆధ్వర్యంలో ఈ వేడుకలు అట్టహాసంగా జరిగాయి. డార్జిలింగ్‌లోని కొండల్లో దాదాపు 30 బంగాలీ కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయి. వీరితో పాటు పలు స్థానిక తెగల వారు కూడా ఇక్కడ నివసిస్తున్నారు. దుర్గాపూజల సమయంలో, శోభాయాత్ర వేళ ఇక్కడి కుటుంబాలన్నీ ఏకం అవుతాయి. భక్తితో అమ్మవారిని కొలుస్తాయి. 'రాజా నృపేంద్రనారాయణ్ బెంగాలీ హిందూ హాల్' విన్నపం మేరకు డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వే అధికారులు శోభాయాత్ర కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు.

టాయ్ ట్రైన్‌లోని మూడు బోగీలను శోభయాత్ర కోసం కేటాయించారు. వీటిలోని 2 బోగీల్లో భక్తులు కూర్చున్నారు. ఒక బోగీలు అమ్మవారి విగ్రహాన్ని ఉంచారు. ఈ బోగీలోనే కళాకారులు, వాయిద్యకారులు తమ ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు. రైలులో ఈ శోభాయాత్ర 40 నిమిషాల పాటు కొనసాగింది. డార్జిలింగ్ నుంచి 12 కిలోమీటర్ల దూరంలోని రంగ్‌బుల్ గ్రామానికి భక్తులంతా చేరుకున్నారు. ఆ ఊరిలోని రంగ్‌బుల్ నదిలో దుర్గామాతను నిమజ్జనం చేశారు. రంగ్‌‌బుల్ గ్రామ ప్రజలు కూడా ఈ భక్తిభరిత ఘట్టంలో భాగమయ్యారు.

గత 111 ఏళ్లుగా రైలులోనే అమ్మవారి శోభాయాత్ర
'వేష, భాషలకు అతీతంగా మేం దుర్గామాత శోభాయాత్రలో పాల్గొంటాం. మేమంతా అమ్మవారిని ఆరాధించడంపైనే ధ్యాస పెడతాం. డార్జిలింగ్ ప్రజల ఐకమత్యానికి ఇది నిదర్శనం. గత 111 ఏళ్లుగా ఈ విధంగా బొమ్మ రైలులో అమ్మవారి శోభాయాత్రను నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ రైలుకు ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు ఉంది. రోడ్లపై ట్రాఫిక్‌కు ఇబ్బంది కలిగించకుండా, మేం టాయ్ ట్రైన్ సేవలను శోభాయాత్రకు వాడుకుంటాం' అని డార్జిలింగ్‌లోని రాజా నృపేంద్రనారాయణ్ బెంగాలీ హిందూ హాల్ కమిటీ కార్యదర్శి సుభాషిశ్ సేన్‌గుప్తా తెలిపారు.

