భారత్- బంగ్లా బోర్డర్​లో 158ఏళ్ల దుర్గమ్మ గుడి- భద్రత మధ్య 9 రోజుల పూజలు- BSF ప్రోటోకాల్​తో!

BSF జవాన్ల భద్రత మధ్య దుర్గమ్మకు పూజలు, నిమజ్జనం!

Durga Temple In India Bangladesh Border
Durga Temple In India Bangladesh Border (ETV Bharat)
Durga Temple In India Bangladesh Border : దేశంలో దుర్గా నవరాత్రులకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. తొమ్మిది రోజులపాటు 9 రూపాల్లో మహాశక్తి స్వరూపిణి అయిన దుర్గాదేవిని భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించేందుకు అంతా సిద్ధమవుతున్నారు. భారత్​లో ఉన్న అన్ని దుర్గా ఆలయాల్లో విశేషంగా పూజలు జరగనున్నాయి. మిగతా రోజుల్లో కూడా పూజించుకునే భక్తులు, నవరాత్రుల్లో ప్రత్యేకంగా అమ్మవారిని ఆరాధిస్తారు.

కానీ భారత్​, బంగ్లాదేశ్​ సరిహద్దులో ఉన్న ఓ దుర్గమ్మ గుడిలో నిర్ణీత సమయాల్లో మాత్రమే పూజలు జరుగుతాయి. దానికి 158 సంవత్సరాల పురాతనమైన ఆ ఆలయం సరిహద్దు కంచెకు దగ్గర ఉండడమే కారణం. అసోంలోని కరీంగంజ్ జిల్లాలోని మాణిక్​పుర్​లో ఉన్న ఆ ఆలయంలో సరిహద్దు భద్రతా దళం (BSF) జవాన్ల ప్రోటోకాల్​ మధ్య పూజలు జరగనున్నాయి. గ్రామస్థులు, సైనికులు పూజలు చేసుకునేందుకు ద్వారాలను తెరిచి జవాన్లు అనుమతిస్తారు.

దాదాపు 150 సంవత్సరాల క్రితం కుషియారా నది ఒడ్డున మాణిక్‌పుర్‌లో నిర్మితమైన ఆ ఆలయం, విభజన తర్వాత బంగ్లాదేశ్​తో సరిహద్దు ప్రాంత పరిమితుల్లోకి వచ్చింది. దీంతో అప్పటి నుంచి నిరంతరం జవాన్లు ఆలయాన్ని పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఆలయాన్ని సందర్శించడానికి, ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించడానికి, గ్రామస్థులు సరిహద్దు ద్వారాల గుండా వెళ్లాల్సి ఉంది. అందుకే BSF జవాన్లు నిర్ణీత సమయాల్లో మాత్రమే ద్వారాలను తెరుస్తున్నారు.

Durga Temple In India Bangladesh Border
ఆలయంలో దుర్గామాత (ETV Bharat)

ఉదయం 5- రాత్రి 10!
ప్రతి సంవత్సరం నవరాత్రుల సమయంలో భక్తులు ప్రార్థనలు చేసుకోవడానికి ఉదయం 5 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు ద్వారాలు తెరిచి ఉంటాయి. బక్రషల్, జబైన్‌పూర్, సరిషా, చరకూరి, శీతల్‌పారా వంటి సమీప గ్రామాల నుంచి, కరీంగంజ్ పట్టణం నుంచి కూడా ప్రజలు వస్తారు. ఏటా నవరాత్రుల సమయంలో దుర్గమ్మ ఆలయ ప్రాంగణం శ్లోకాలు, భక్తి సమాజ స్ఫూర్తితో నిండి ఉంటుంది.

నిమజ్జనం కూడా అక్కడే!
మిరుమిట్లు గొలిపే మండపాల మాదిరిగా కాకుండా, మాణిక్‌పుర్‌లోని దుర్గాదేవి ఆలయంలో పూజలు సాధారణంగా జరుగుతాయి. భారీ మండపంతో కళ్లు చెదిరే లైట్ సెట్టింగ్​లు ఉండవు. దేవీ విగ్రహం జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయం నుంచి వస్తుంది. ఆలయం ప్రాంగణంలోనే మండపాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు కమిటీ సభ్యులు. పూజ అయ్యాక నిమజ్జనం మాణిక్‌పుర్‌లోని ముళ్ల కంచెలలో మధ్యలోనే నిర్వహిస్తారు.

కచ్చితంగా పాటించాల్సిందే!
"మేం పూజ ఆర్భాటంగా చేయలేకపోవచ్చు. కానీ భక్తితో చేస్తున్నాం. పరిమిత వనరులు ఉన్నప్పటికీ, మొత్తం జన సమాజం దుర్గామాతకు ప్రార్థనలు చేయడానికి కలిసి వస్తుంది" అని పూజ కమిటీ అధ్యక్షుడు పరిమల్ మలకర్ తెలిపారు. "ఎవరూ లేని ప్రదేశంలో పండుగ నిర్వహించడం అంటే మనం నియమాలను కచ్చితంగా పాటించాలి. BSF నిర్దేశించిన అన్ని ప్రోటోకాల్‌లను పాటిస్తాం. అన్ని ఆచారాలు పగటిపూట పూర్తిచేస్తాం" అని కమిటీలోని మరో సభ్యుడు అపు మలకర్ చెప్పారు.

Durga Temple In India Bangladesh Border
కంచెకు దగ్గరగా ఆలయం (ETV Bharat)

శతాబ్దాల నాటి సంప్రదాయాం అలానే!
నివాసాలకు వీలు లేని ప్రదేశంలో పూజలు చేయాలంటే కచ్చితంగా ప్రతి గ్రామస్థుడు BSF నియమాలను పాటించాలి. సాయంత్రం హారతి నుంచి నిమజ్జనం వరకు అన్ని ఆచారాలు సూర్యాస్తమయం ముందే పూర్తి చేయాలి. భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూసుకోవడానికి BSF జవాన్లు అదనపు భద్రతను కల్పిస్తున్నారు. గ్రామస్థులు కూడా ప్రతి ప్రోటోకాల్‌ను పాటిస్తున్నారు. క్రమశిక్షణ, విశ్వాసంతో ఆచారాలను నిర్వహిస్తున్నారు. దేశ విభజన, ముళ్ల తీగలు, సరిహద్దు ఆంక్షలు ఉన్నప్పటికీ, శతాబ్దాల నాటి సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తున్నారు.

