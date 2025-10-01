ETV Bharat / bharat

EVM థీమ్​తో దుర్గా మండపం- కొత్త ఓటర్లకు అవగాహన కోసం వినూత్న ప్రయత్నం

దేశవ్యాప్తంగా విభిన్న థీమ్​లతో దుర్గా మండపాలు- ఆకట్టుకుంటున్న బిహార్​లోని ఈవీఎం నమూనా పండల్

Durga Pandal Made Like EVM Model
Durga Pandal Made Like EVM Model (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 1, 2025 at 3:12 PM IST

3 Min Read
EVM Durga Pandal In Bihar : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు త్వరలో జరగనున్నాయి. ఈ క్రమంలో అక్కడ ఇప్పటికే ఎన్నికల వేడి రాజుకుంది. అధికార, విపక్షాలు ఒకరిపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించుకుంటున్నాయి. అయితే దేవీ నవరాత్రుల సందర్భంగా సీతామర్హిలోని ఏర్పాటు చేసిన ఓ దుర్గా మండపంలో ఎన్నికల వాతావరణం కనిపిస్తోంది. ఈవీఎం యంత్రం థీమ్​తో ఈ మండపాన్ని తీర్చిదిద్దారు. ఇది అందర్నీ ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ క్రమంలో ఈ మండపం తయారీకి ఎంత ఖర్చయ్యింది? ఈవీఎం మెషీన్ థీమ్​తో పండల్​ను ఏర్పాటు చేయడానికి గల కారణాలేంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

ఈవీఎం మెషీన్​పై 17 మంది దేవుళ్ల పేర్లు
ఈవీఎం యంత్రాన్ని పోలి ఉండేలా దుర్గా మండపాన్ని రూపొందించారు. దీనిపై 17 మంది దేవుళ్లు, దేవతల పేర్లు ఉంచారు. అలాగే వారికి గుర్తులను సైతం కేటాయించారు. అలాగే నిజమైన ఈవీఎంలోలాగే నోటాకు అవకాశం కల్పించారు. ఈ మండపంలో నోటా 18వ స్థానంలో ఉంది. ఈ ప్రత్యేకమైన దుర్గా మండపం అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. దీన్ని చూసేందుకు జనాలు ఆసక్తికనబరుస్తున్నారు. ఈ మండపం విశ్వాసం, ఓటింగ్ సందేశం రెండింటినీ తెలియజేస్తోంది.

Durga Pandal Made Like EVM Model
ఈవీఎం థీమ్​తో దుర్గా మండపం (ETV Bharat)

అందరికీ గుర్తులు కేటాయింపు
దుర్గా మండపంలో గణేశుడి పేరు పక్కన గొడ్డలి గుర్తు, శివుడి పక్కన దీపం, విష్ణువుకు చక్రం, బ్రహ్మకు కమండలం, కృష్ణుడి పక్కన వేణువు, శ్రీరాముడికి విల్లు, బాణం, కార్తికేయుడి పక్కన ముత్యాలహారం, సరస్వతి దేవీకి వీణ, దుర్గాదేవి పక్కన త్రిశూలం, కాళీదేవి పక్కన కొడవలి, లక్ష్మీ దేవికి ఒక కుండ, హనుమంతుడి పక్కన గద, గాయత్రి దేవికి రుద్రాక్ష మాళ, వైష్ణో దేవి పక్కన త్రిశూలం చిహ్నాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఈ ఈవీఎం థీమ్ దుర్గా మండపంలో 35 శాతం మహిళా రిజర్వేషన్ అంశంపై సందేశాన్ని ఇచ్చారు. దేవతల అభ్యర్థిత్వంలో రిజర్వేషన్​ను కూడా పరిగణించారు. ఈ మండపంలో 17 మంది దేవుళ్లు ఉండగా, అందులో ఆరుగురు దేవతలు, 11 మంది దేవుళ్లు. దీంతో పండల్ 35 శాతం మహిళా రిజర్వేషన్ సందేశాన్ని ఇచ్చింది.

వీవీప్యాట్ యంత్రం సైతం ఏర్పాటు
ఈ దుర్గా మండపంలో ఈవీఎంలను మాత్రమే కాకుండా వీవీప్యాట్ యంత్రాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఓటరు ఓటు వేసినప్పుడు, వీవీప్యాట్ ద్వారా వచ్చే స్లిప్ వారు ఏ అభ్యర్థికి ఓటు వేశారో నమోదు చేస్తుందని ఇది చూపిస్తుంది. ఓటింగ్ ఎలా నిర్వహిస్తున్నారో తెలుసుకోవడానికి వజ్రవహన్​ను (పారా మిలిటరీ దళాలు ఉపయోగించే హెవీ వెహికల్) పండల్ వద్ద ఏర్పాటు చేసారు. పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద భద్రత కోసం పోలీసు బలగాలను ఎలా మోహరిస్తారో యువతకు చూపించడానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

కాగా, బిహార్ ఎన్నికల వేళ సీతామర్హిలో ఈవీఎం థీమ్​తో ఏర్పాటు చేసిన దుర్గా మండపాన్ని చూసేందుకు చాలా మంది తరలివస్తున్నారు. పండల్​లో సెల్ఫీలు దిగి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తున్నారు. ఇవి కాస్త వైరల్ అవుతున్నాయి. పునౌర ధామ్ సరస్వతి పూజ కమిటీ గత కొంత కాలంగా విభిన్నమైన దుర్గా మండపాలను తీర్చిదిద్దుతోంది. గతంలో చంద్రయాన్ లాంటి థీమ్​తో పండల్​ను రూపొందించి వార్తల్లో నిలిచింది.

రూ.12 లక్షల ఖర్చు
ఈ మండపాలను రూ.12 లక్షలు ఖర్చుతో నిర్మించామని సరస్వతి పూజ కమిటీ మాజీ అధ్యక్షుడు సునీల్ హాతి తెలిపారు. "బిహార్​లో కొత్తగా చాలా మంది ఓటర్లు నమోదు అయ్యారు. అందుకే ఓటు వేయడం గురించి తెలియని కొత్త ఓటర్లలో అవగాహన కల్పించడమే పూజ కమిటీ ఉద్దేశ్యం. ప్రజాస్వామ్య గొప్ప పండుగ (ఎన్నికల పోలింగ్​ను ఉద్దేశించి) జరగబోతోంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఓటర్ల జాబితాలో చేరిన కొత్త ఓటర్లకు అవగాహన కల్పించడానికి కమిటీ పండల్​ను ఈవీఎం థీమ్​లో రూపొందించింది" అని సునీల్ హాతి పేర్కొన్నారు.

