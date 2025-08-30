Temples Theft Thief Arrested : సాధారణంగా దొంగలు ఇళ్లు, గుడి, దుకాణాలు అని తేడాలేకుండా చోరీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఛత్తీస్గఢ్లోని దుర్గ్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి అందుకు ప్రత్యేకం. దేవుడిపై కోపంతో దొంగతనాలు చేస్తున్నాడు. దేవుడిపై పగ పెంచుకుని ఆలయాలను లక్ష్యంగా ఆభరణాలు, నగదు, ఇతర వస్తువులను చోరీ చేస్తున్నాడు. దాదాపు 15ఏళ్లు చోరీలు చేస్తున్న ఆ గజదొంగను ఎట్టకేలకు పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. 15 ఏళ్ల తర్వాత గజదొంగ పోలీసులకు ఎలా పట్టుబడ్డాడు? తదితర వివరాలు తెలుసుకుందాం.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం
దేవాలయంలో హుండీలు, ఆభరణాలు, వస్తువులను టార్గెట్ చేసుకుని దొంగతనాలకు పాల్పడేవాడు యశ్వంత్ ఉపాధ్యాయ్ అనే దొంగ. గత 15 ఏళ్లుగా చోరీలకు పాల్పడుతూ ఎవరికీ దొరక్కుండా పరారయ్యేవాడు. ఇన్నేళ్లుగా దేవాలయాల్లో చోరీలకు పాల్పడుతున్నా పోలీసులకు నిందితుడు ఎప్పుడూ దొరకలేదు. గతంలో ఓ దాడి కేసులో అరెస్ట్ జైలుకు వెళ్లినా, చోరీల కేసులో ఎప్పుడూ పోలీసులకు దొరకలేదు నిందితుడు. తాజాగా ఎట్టకేలకు తొలిసారి పోలీసులకు దొరికిపోయాడు నిందితుడు. ఈ క్రమంలో అతడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
దొంగతనానికి వెళ్లినప్పుడు తనతో మరో జత బట్టలు
దొంగతనం చేయడానికి వెళ్లినప్పుడు తనతో పాటు మరో జత బట్టలను తీసుకెళ్లేవాడు యశ్వంత్ ఉపాధ్యాయ్. దొంగతనం పూర్తైన తర్వాత పాత బట్టలను వదిలేసి, తన వెంట తెచ్చుకున్న వేరే దుస్తులను వేసుకుని వెళ్లిపోయేవాడు. ఎక్కువగా రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాల్లోని దేవాలయాల్లో చోరీలకు పాల్పడేవాడు. హుండీలోని నగదు, ఇతర కానుకలను దొంగిలించి పరారయ్యేవాడు. గుడిలోని విలువైన ఆభరణాలు, ఇతర వస్తువులను తీసుకొని జనసమూహంలో తనను గుర్తించకుండా ఉండటానికి వీధుల గుండా వెళ్లిపోయేవాడు. అందుకే దొంగతనాలకు రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాలను ఎక్కువగా ఎంచుకునేవాడు. దొంగతనం చేసిన తర్వాత దేవునికి నమస్కరించేవాడు. ప్రతీసారి ఇదే పద్దతిని పాటించేవాడు. దొంగతనం తర్వాత తాను ఆలయ విగ్రహం ముందుకి వెళ్లి నమస్కరించి పారిపోయేవాడినని నిందితుడు పోలీసుల విచారణలో తెలిపాడు.
అనారోగ్యం ఇచ్చాడని దేవుడిపై కోపం
నిందితుడు వ్యక్తిగత సమస్యలు, తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాడని సీఎస్పీ సత్య ప్రకాశ్ తివారీ తెలిపారు. ఈ కారణంగా అతడు దేవునిపై కోపం పెంచుకున్నాడని పేర్కొన్నారు. అందుకే దేవాలయాలను మాత్రమే లక్ష్యంగా చేసుకుని దొంగతనాలకు పాల్పడ్డాడని చెప్పారు. దేవుడు తనకు అనారోగ్యాన్ని ఎందుకు ఇచ్చాడని దొంగ వాపోతున్నాడని స్పష్టం చేశారు.
పోలీసులు దొంగను ఎలా పట్టుకున్నారు?
త్రినయన్ యాప్, సీసీటీవీ ఫుటేజ్, పౌరుల సహాయంతో నిందితుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నిందితుడి నుంచి రూ. 1282 విలువైన నాణేలు, ఒక వాహనాన్ని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పదమూడేళ్ల క్రితం ఓ దాడి కేసులో యశ్వంత్ ఉపాధ్యాయ్ జైలుకు వెళ్లాడు. అక్కడే అతను ఇతర నేరస్థులను కలిశాడు. అయితే, మంచి నాణ్యత గల కెమెరాలు, కొందరు పౌరుల సహకారంతో నిందితుడిని పట్టుకున్నామని సీఎస్పీ సత్య ప్రకాశ్ తివారీ తెలిపారు. థానా నెవై, సుపెలా, పద్మనాభ్ పుర్, భిలాయ్ నగర్, భిలాయ్ భట్టి ప్రాంతంలోని అనేక ఆలయ దొంగతనాల కేసుల్లో కూడా యశ్వంత్ ఉపాధ్యాయే నిందుతుడని వెల్లడించారు.
జైలు నుంచి రిలీజ్ అయ్యాక తెలివైన దొంగగా మారాడు
జైలు నుంచి విడుదలైన తర్వాత నిందితుడు దొంగతనాలకు పాల్పడ్డాడని సీఎస్పీ సత్య ప్రకాశ్ తివారీ తెలిపారు. ఇప్పటివరకు, నిందితుడు 10 వేర్వేరు దేవాలయాలలో దొంగతనాలు చేసినట్లు తమ ఎదుట ఒప్పుకున్నాడని పేర్కొన్నారు. దొంగతనానికి ముందు నిందితుడు దేవాలయాలను పరిశీలించి, ఆపై తన వాహనాన్ని ఆలయానికి కొంచెం దూరంలో పార్క్ చేసేవాడని స్పష్టం చేశారు. అక్కడ బట్టలు మార్చుకుని కాలినడకన ఆలయానికి వెళ్లి దొంగతనం చేసేవాడని వెల్లడించారు. నేరం తర్వాత నిందితుడు మళ్లీ బట్టలు మార్చుకుని ప్రధాన రహదారి గుండా వెళ్లేవాడు కాదని వివరించారు. సీసీటీవీల కంటపడకుండా అలా జాగ్రత్తపడేవాడన్నారు.