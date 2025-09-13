పిల్లల మధ్య గొడవ- మద్యం మత్తులో బాలిక చెవి కొరికిన వ్యక్తి- చివరికి!

ETV Bharat / bharat

The Man Who Bit The Girl Ear
The Man Who Bit The Girl Ear (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 13, 2025 at 10:34 PM IST

2 Min Read
The Man Who Bit The Girl Ear: పిల్లల మధ్య గొడవలు జరగడం సర్వ సాధారణం. ఒకరితో ఒకరు పోట్లాడుకొని మళ్లీ కలిసిపోతారు. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో అవి కుటుంబ సభ్యుల వరకు వెళ్లి వాగ్వాదాలుగా మారుతాయి. అలాంటి సంఘటనే ఒకటి తాజాగా జరిగింది. పిల్లల మధ్య జరిగిన గొడవలో తలదూర్చిన ఓ వ్యక్తి 11 ఏళ్ల బాలిక చెవిని పూర్తిగా కొరికేశాడు. దీంతో ఆ బాలిక చెవి ఊడిపోయింది. తీవ్ర రక్తస్రావం అయిన చిన్నారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. హరియాణాలో జరిగిన ఈ విషాదకర ఘటన అందరిని నిర్ఘాంతపరిచింది.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కర్నాల్​ నగరంలోని ఓ ప్రాంతంలో శుక్రవారం సాయంత్రం కొంతమంది పిల్లలు వీధిలో ఆడుకుంటున్నారు. ఆ సమయంలోనే ఇద్దరి పిల్లల మధ్య గొడవ జరిగింది. అది కాస్త వారి తల్లిదండ్రుల వరకు వెళ్లి తీవ్ర వాగ్వాదానికి దారి తీసింది. ఇరుగుపొరుగు వారు వచ్చి జోక్యం చేసుకోవడం వల్ల ఆ గొడవ కాస్త సద్దుమణిగింది. అయితే ఈ క్రమంలో ఓ వ్యక్తి తాగి వచ్చి తన కూతురు, భార్యపై దాడికి పాల్పడ్డాడని బాధితురాలి తండ్రి ఆరోపించాడు.

'పిల్లలు ఆడుకుంటుండగా తమలో తాము గొడవపడ్డారు. కానీ నా పిల్లలకు ఆ గొడవతో సంబంధం లేదు. అదే రోజు సాయంత్రం ఓ వ్యక్తి మద్యం సేవించి నా ఇంటికి వచ్చాడు. ఇంట్లో ఉన్న నా భార్య, కూతురిపై గొడవకు దిగాడు. నా కూతురు చెవిని కొరికాడు. దీంతో ఆమె చెవి పూర్తిగా ఊడిపోయింది. అడ్డు వచ్చిన తల్లిపై కూడా దాడి చేసి ఆమెను గాయపరిచాడు' అని బాధితురాలి తండ్రి తెలిపారు.

అయితే ఈ ఘటనలో తీవ్ర రక్తస్రావమైన బాలికను కుటుంబ సభ్యులు హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించారు. పరిస్థితి విషమంగా ఉండడంతో మెరుగైన వైద్యం కోసం డాక్టర్లు కల్పనా చావ్లా మెడికల్​ కాలేజీకి తీసుకెళ్లమని చెప్పారు. బాలిక ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతోంది. బాధిత కుటుంబం కర్నాల్​లోని తారావాడిలో నివసిస్తోంది. వీరు కొద్దిరోజుల క్రితం బిహార్​ నుంచి వచ్చారని, కూలి పని చేస్తూ జీవనం కొనసాగిస్తున్నారని పోలీసులు తెలిపారు.

మద్యం మత్తులో ఈ దారుణం!
ఇక విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని నిందితుడిని అరెస్ట్​ చేశారు. కుటుంబ సభ్యుల వాంగ్మూలం ఆధారంగా అతడిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు రణబీర్​ దహియా తెలిపారు. అయితే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి వెళ్లేసరికి బాలిక చెవి పూర్తిగా ఊడిపోయిందని పేర్కొన్నారు. నిందితుడు మద్యం మత్తులో ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టాడని ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. ప్రస్తుతం నిందితుడు పోలీసుల అదుపులో ఉన్నాడని, బాలిక కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు తెలిపారు.

