బ్రహ్మోస్‌ కంటే భీకరం- ధ్వని కంటే 5 రెట్లు వేగవంతం- భారత అమ్ములపొదిలో HGV మిస్సైల్!

భారత అమ్ముల పొదిలో హెచ్జీవీ క్షిపణి- ధ్వని కంటే 5 రెట్లు వేగవంతం!
Published : October 2, 2025 at 7:53 PM IST
Hypersonic HGV Missile : ఆపరేషన్ సిందూర్ శత్రుసేనలు దడ పుట్టించిన బ్రహ్మోస్ మించిన అధునాతన క్షిపణి వ్యవస్థలు, ఫైటర్ జెట్లు, డ్రోన్ల ప్రాజెక్టులపై భారత్ దృష్టి సారిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా హైపర్ సోనిక్-హెచ్జీవీ క్షిపణి ప్రయోగాలను డీఆర్డీఓ వేగవంతం చేసింది. హెచ్జీవీ ధ్వని పరీక్షలను ఈ డిసెంబర్ నాటికి పూర్తిచేయాలని ప్రయత్నిస్తోందని తెలుస్తోంది. సుమారు గంటకు 7వేలకు పైగా కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకెళ్లేలా ఈ క్షిపణి శత్రుదేశాల గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలకు స్పందించే సమయం కూడా ఇవ్వదని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
భారత్ స్వయంసమృద్ధి
రక్షణ రంగంలో స్వయంసమృద్ధి సాధిస్తున్న భారత్ అధునాతన క్షిపణి వ్యవస్థలు, ఫైటర్ జెట్లు, డ్రోన్ల ప్రాజెక్టులపై దృష్టి సారిస్తోంది. ఈ క్రమంలో హైపర్సోనిక్ క్షిపణి ప్రయోగాలను ముమ్మరం చేస్తోంది. ఇప్పటికే ఎయిర్ఫ్రేమ్ ఏరోడైనమిక్స్, థర్మల్ మేనేజిమెంట్, స్క్రామ్ జెట్ ఇంజిన్ పనితీరు, గైడెన్స్ వ్యవస్థకు సంబంధించి క్షేత్రస్థాయి, వైమానిక పరీక్షలను డీఆర్డీఓ చేసింది. ఇందులో భాగంగా హైపర్సోనిక్ గ్లైడ్ వెహికల్-హెచ్జీవీ ధ్వని పరీక్షలను ఈ డిసెంబర్ నాటికి పూర్తి చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆపరేషన్ సిందూర్లో దడ పుట్టించిన బ్రహ్మోస్ కంటే ఈ క్షిపణులు భీకరంగా పనిచేస్తాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
శబ్దం కంటే ఐదు రెట్లు వేగంగా!
సహజంగానే అత్యంత వేగంగా ప్రయాణిస్తూ సుదూర లక్ష్యాలను నిమిషాల్లో ఛేదించగల సామర్థ్యం హెచ్డీవీల సొంతం. శబ్ద వేగానికి ఐదారు రెట్ల కంటే అధిక వేగంతో ఈ క్షిపణులు దూసుకెళ్ల గలవు. ప్రస్తుతం డీఆర్డీఓ సిద్ధం చేస్తున్న హెచ్జీవీ క్షిపణి సుమారు గంటకు 7వేలకు పైగా కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకెళ్లేలా రూపొందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. 1500 నుంచి 2వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న లక్ష్యాలను ఛేదించగలదని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. వేగంతో పాటు దిశను మార్చుకునే సామర్థ్యం ఉండడంతో శత్రుదేశాల గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలకు స్పందించే సమయం కూడా ఇవ్వదని రక్షణ రంగ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
గ్లైడ్ వెహికల్
హైపర్సోనిక్ క్రూజ్ క్షిపణులకు భిన్నంగా ఈ నూతన గ్లైడ్ వెహికల్ ఉంటుంది. రాకెట్ సాయంతో అత్యంత ఎత్తుకు వెళ్లి అక్కడ నుంచి విడిపోయి హైపర్సోనిక్ వేగంతో లక్ష్యం వైపు దూసుకెళ్తుంది. శత్రువుల గగనతల నిరోధక వ్యవస్థలకు చిక్కకుండా లక్ష్యాలను ఛేదించే సామర్థ్యమున్న ఈ హెచ్జీవీ పరీక్షలను డీఆర్డీఓ ముమ్మరం చేసింది.
దేశీయంగా ఐదోతరం స్టెల్త్ యుద్ధ విమానాల తయారీ
స్వదేశీ ఐదోతరం స్టెల్త్ యుద్ధ విమానాల తయారీ కార్యరూపం దాల్చే దిశగా మరో అడుగుపడింది. ప్రొటోటైప్ ఏఎంసీఏ ప్రాజెక్టులో భాగంగా డీఆర్డీఓతో కలిసి పనిచేసేందుకు ఏడు దేశీయ కంపెనీలు బిడ్డింగ్ దాఖలుచేశాయి. రూ. 2 లక్షల కోట్ల వ్యయంతో 125 ఐదోతరం స్టెల్త్ జెట్ ఫైటర్లను తయారు చేయనున్నారు. దీంతో భారత్ అగ్రదేశాలైన అమెరికా, రష్యా, చైనాల సరసన చేరనుంది.
డీఆర్డీవో సారథ్యంలో ఐదో తరం స్టెల్త్ యుద్ధ విమానాల అభివృద్ధి కోసం ప్రారంభమైన ఏఎమ్సీఏ ప్రాజెక్టులో ముందడుగు పడింది. ఏఎమ్సీఏ ప్రొటోటైప్ నమూనాల రూపకల్పన, అభివృద్ధి కోసం 7 భారతీయ కంపెనీలు డీఆర్డీవోతో కలిసి పనిచేసేందుకు బిడ్డింగ్ దాఖలు చేశాయి. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా 125 ఐదోతరం స్టెల్త్ యుద్ధ విమానాలను డీఆర్డీవో భాగస్వామ్యంలో తయారు చేయనున్నారు. ఎల్ అండ్ టీ, హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్, టాటా అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్, అదానీ డిఫెన్స్ తదితర సంస్థలు బిడ్డింగ్ దాఖలు వేశాయి.
ఆ బిడ్లను మాజీ బ్రహ్మోస్ ఏరోస్పేస్ చీఫ్ ఎ.శివథాను పిళ్లై నేతృత్వంలోని కమిటీ పరిశీలించి రక్షణశాఖకు నివేదించనుంది. షార్ట్ లిస్ట్ చేసిన రెండు కంపెనీలను రక్షణశాఖ తుది ఎంపిక చేయనుంది. ఇద్దరు బిడ్డర్లకు రూ.15వేల కోట్ల విలువైన పనులు అప్పగిస్తారు. రూ. 2లక్షల కోట్ల ఏఎమ్సీఏ ప్రాజెక్టులో భాగంగా 125 ఐదోతరం స్టెల్త్ యుద్ధ విమానాలు తయారు చేయనున్నారు. 2035 నాటికి అవి వాయుసేనలో చేరే అవకాశం ఉంది.
