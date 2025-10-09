బిహార్ ప్రచారంలో ఏఐ టూల్స్ను దుర్వినియోగం చేయవద్దు: ఈసీ కీలక వ్యాఖ్యలు
బిహార్ ఎన్నికల్లో డీప్ ఫేక్, వక్రీకరించే సమాచారం వ్యాప్తి చేయవద్దని పార్టీలకు సూచించిన ఈసీ- సామాజిక మాధ్యమాలపై పటిష్ఠ నిఘా ఉంచుతామని వెల్లడి
Published : October 9, 2025 at 2:22 PM IST
EC On AI Based Tools: అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఏఐ టూల్స్ను దుర్వినియోగం చేసి డీప్ ఫేక్, వక్రీకరించే సమాచారం వ్యాప్తి చేయవద్దని బిహార్లోని రాజకీయ పార్టీలకు ఎన్నికల సంఘం సూచించింది. బిహార్ ఎన్నికల యంత్రాంగం రాజకీయ పార్టీలకు ఈ విషయాన్ని గుర్తుచేయాలని ఆదేశించింది. ఈ మేరకు కేంద్రం ఎన్నికల సంఘం గురువారం ఈ విషాయన్ని వెల్లడించింది.
ఏఐతో సృష్టించిన సమాచారాన్ని, కల్పిత అంశాలను రాజకీయ పార్టీలు తమ సామాజిక మాధ్యమ ఖాతాల్లో పోస్ట్ చేసేటపుడు, ప్రకటనలు ఇచ్చేటపుడు జాగ్రత్త వహించాలని సూచించింది. పార్టీ స్టార్ క్యాంపెనర్లు, అభ్యర్థులు ఏఐతో సృష్టించిన, డిజిటల్గా మెరుగుపరిచిన, కల్పితమైన అంశాలు ఉంటే స్పష్టంగా తెలపాలని ఈసీ సూచించింది. ఎన్నికల వాతావరణం కలుషితం కాకుండా సామాజిక మాధ్యమ పోస్ట్లపై పటిష్ఠ నిఘా ఉంచుతామని స్పష్టం చేసింది. ఎన్నికల నియామావళిని సమర్థవంతంగా అమలు చేయడానికి అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ఈసీ తెలిపింది. ఏదైనా ఉల్పంఘనలకు పాల్పడితే దోషులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది. ప్రత్యర్థి పార్టీల నాయకులు లేదా కార్యకర్తల వ్యక్తిగత జీవితంపై అసత్య ప్రచారాలు చేయకూడదని తెలిపింది.
2025 అక్టోబర్ 6 నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి రాజకీయ ర్యాలీలు, ప్రసంగాలకు మాత్రమే కాకుండా, సోషల్ మీడియాలో, ఇంటర్నెట్లో పంచుకునే అన్ని కంటెంట్లకు కూడా వర్తిస్తుందని కమిషన్ స్పష్టం చేసింది. ఆన్లైన్ కంటెంట్ను పంచుకునేటప్పుడు అభ్యర్థులు, రాజకీయ పార్టీలు మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ (ఎంసీసీ) నిబంధనలను పాటించాలని సూచించింది. ఎన్నికల ప్రక్రియ సమగ్రతను నిలబెట్టుకోవాల్సిన అవసరం అన్ని పార్టీలకు ఉందని ఈ సందర్భంగా నొక్కి చెప్పింది.
ఈసీ నిబంధనలు కేంద్రానికి కూడా!
మరోవైపు బిహార్ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ప్రకటనలు, విధాన నిర్ణయాలపై ప్రవర్తనా నియమావళి నిబంధనలు కేంద్ర ప్రభుత్వానికీ వర్తిస్తాయని బుధవారం ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) స్పష్టం చేసింది. రాష్ట్రంలో ఎన్నికల కోడ్ అమలులోకి వచ్చినందున రాజకీయ పార్టీలు, అభ్యర్థులు, నేతలు తప్పనిసరిగా నిబంధనలను పాటించాలని తెలిపింది. ఎన్నికలతో సంబంధం ఉన్న ఏ వ్యక్తి కూడా ప్రభుత్వ వాహనాలను, గృహాలను దుర్వినియోగం చేయరాదని పేర్కొంది. ప్రభుత్వ ఖజానాతో ప్రకటనలు ఇవ్వడాన్ని నిషేధించింది.
ఎలక్షన్లలో ఏఐ, నకిలీ వీడియోలు, తప్పుడు ప్రచారాలకు ఆస్కారం ఇవ్వకూడదని ఎన్నికల సంఘం డిప్యూటీ డైరెక్టర్ పి. పవన్ స్పష్టం చేశారు. సాంకేతిక యుగంలో ఎన్నికలను పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు ఈసీ చర్యలు తీసుకుంటోందని ఈ సందర్భంగా ఆయన వెల్లడించారు. ఇదిలా ఉండగా బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మొత్తం 243 స్థానాలకు గానూ నవంబర్ 6, 11 తేదీల్లో (రెండు దశల్లో) పోలింగ్ జరగనుంది. కాగా నవంబర్ 14వ తేదీన ఫలితాలు విడుదలకానున్నాయి.ఈ క్రమంలో అధికార ఎన్డీయే, విపక్ష మహాఘట్ బంధన్ పార్టీలు ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేశాయి.
ఓటర్ల డేటా వెల్లడించిన ఈసీ!
బిహార్లో 100 ఏళ్లు పైబడిన ఓటర్లు దాదాపు 14,000 మంది ఉన్నట్లు ఈసీ వెల్లడించింది. అయితే ప్రత్యేక ముమ్మర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) తర్వాత 85 ఏళ్లు పైబడిన (అత్యంత సీనియర్ సిటిజన్లు) వారి సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గిందని పేర్కొంది. ఆ వయోవర్గానికి చెందిన ఓటర్లు జనవరి 1న 16,07,527 మంది ఉండగా ఎస్ఐఆర్ తర్వాత 4,03,985కు తగ్గినట్లు డేటా స్పష్టం చేసింది. మహిళా ఓటర్ల సంఖ్య 3.72 కోట్ల నుంచి 3.49 కోట్లకు తగ్గగా పురుష ఓటర్లు 4.07 కోట్ల నుంచి 3.92 కోట్లకు తగ్గారని పేర్కొంది. ఇతర ఓటర్ల సంఖ్య 2,104 నుంచి 1,725కు తగ్గిందని తెలిపింది.
