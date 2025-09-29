దుర్గమ్మ మండపంలో రాక్షస రూపంలో డొనాల్డ్ ట్రంప్- ఎక్కడో తెలుసా!
Published : September 29, 2025 at 5:52 PM IST
Donald Trump In Demon Form : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ రాక్షస అవతారం ఎత్తారు. ఆయన్ను దుర్గమ్మ పాదాలతో తొక్కి, సంహరిస్తోంది. ఏంటీ ఆశ్చర్యం వేస్తోందా? కానీ ఇది నిజం. పశ్చిమ బెంగాల్లోని బహరంపూర్లోని ఖగ్రా శ్మశానవాటికలోని పూజా మండపంలో దుర్గమ్మ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అందులో అమ్మవారు చాముండి అవతారంలో, డొనాల్డ్ ట్రంప్ రాక్షస రూపంలో ఉన్నారు. అందుకే దీనిని చూడడానికి ప్రజలు తండోపతండాలుగా అక్కడకు వెళ్తున్నారు.
పాపం ట్రంప్ ఏం చేశాడు?
ఖగ్రా శ్మశాన వాటికలో ఏర్పాటు చేసిన దుర్గమ్మ పూజా మండపంలో ట్రంప్ను రాక్షస రూపంలో ఏర్పాటు చేయడంతో, పంచమి రోజు నుంచి అక్కడకు జనాలు పోటెత్తున్నారు. అంతేకాదు డొనాల్డ్ ట్రంప్ను రాక్షస రూపంలో చూసిన వారంతా కొంత ఆశ్చర్యం, మరికొంత సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"భారతదేశంలో అన్ని మతాలు సామరస్యపూర్వకంగా ఉంటాయి. కానీ ట్రంప్ భారత్పై సుంకాల భారం మోపుతున్నారు. మన పట్ల వివక్ష చూపుతున్నారు. ఇందుకు నిరసనగా, భారత్ పట్ల వ్యతిరేక భావంతో ప్రవర్తిస్తున్న ట్రంప్ను రాక్షస రూపంలో ఉంచి, దుర్గామాత అతన్ని సంహరిస్తున్నట్లుగా ఈ విగ్రహాన్ని రూపొందించాం" అని పూజామండపం కమిటీ నిర్వహకులు తెలిపారు.
గత 60 ఏళ్లుగా ఖాగ్రా ఘాట్ శ్మశాన వాటికలో దుర్గా పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే పెద్దగా ఆడంబరాలు, ప్రదర్శనలు లేకుండా సంప్రదాయకంగా పూజలు చేసేవారు. కానీ ఇప్పుడు మొదటిసారి ట్రంప్ను రాక్షసుడిగా చేసి దుర్గామాత విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. దీనిని బెర్హంపూర్ మున్సిపాలిటీ ఛైర్మన్ నదుగోపాల్ ముఖర్జీ పూజలు చేసి ప్రారంభించారు.
విగ్రహం ఎలా ఉందంటే?
చాముండి అమ్మవారి రూపంలోని దుర్గామాత చేతిలో త్రిశూలం పట్టుకుని, రాక్షస రూపంలో ఉన్న ట్రంప్ను చంపుతున్నట్లు ఉంది. పక్కనే దేవతల కమాండర్ అయిన కార్తీకుడు నేరుగా ట్రంప్పై విల్లు ఎక్కుపెడుతున్నట్లు ఉన్నాడు. మరోవైపు ట్రంప్ భాయపడుతున్నట్లుగా విగ్రహాన్ని తీర్చిదిద్దారు. వాస్తవానికి ఈ విగ్రహాన్ని ముర్షిదాబాద్లోని ప్రసిద్ధ శిల్పకారుల్లో ఒకరైన జామిని పాల్ కుమారుడైన అసిమ్ పాల్ తయారు చేశారు. ఈ విగ్రహం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది.
మిత్ర ద్రోహం చేసినందుకే!
"భారత్-అమెరికాలు మిత్రదేశాలుగా ఉన్నాయి. ట్రంప్ కూడా ప్రధాని మోదీతో స్నేహంగా ఉండేవారు. కానీ ఆయన ఇప్పుడు మిత్రద్రోహం చేశారు. మోదీని మోసం చేశాడు. రష్యా నుంచి చమురు కొంటున్నామనే కోపంతో భారత్పై పన్నుల భారం మోపాడు. ప్రతీకార సుంకాల పేరుతో 25 శాతం, పెనాల్టీ టారిఫ్లతో మరో 25 శాతం- మొత్తంగా చూసుకుంటే భారత ఉత్పత్తులపై 50 శాతం సుంకాలు విధించాడు. అందుకే డొనాల్డ్ ట్రంప్ను ఒక రాక్షసుడిగా తీర్మానించాం" అని పూజామండపం కమిటీ నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు.
భారత్పై సుంకాల బాదుడు
డొనాల్డ్ ట్రంప్ వాణిజ్య యుద్ధం ప్రారంభించాక, చైనా, భారత్లను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. తరువాత చైనాను ఏమీ చేయలేక భారత్పై అక్కసు వెళ్లగక్కడం మొదలుపెట్టారు. ఇందులో భాగంగా అమెరికాలోకి దిగుమతి అయ్యే భారత ఉత్పత్తులపై 50 శాతం వరకు సుంకాలు పెంచారు. అంతేకాదు భారతీయ ఔషధాలపై కూడా 100 శాతం సుంకాలు విధించనున్నట్లు ప్రకటించారు. వాస్తువానికి భారత ఔషధ పరిశ్రమకు అమెరికా ప్రధాన మార్కెట్. భారత ఔషధ ఎగుమతుల్లో 40 శాతం అమెరికాకే వెళ్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో అమెరికా విధించనున్న ఈ 100 శాతం టారిఫ్, భారతదేశ ఫార్మాస్యూటికల్ (ఔషధ) పరిశ్రమపై తీవ్ర ప్రభావం చూపవచ్చని అంచనా. ట్రంప్ తీసుకుంటున్న ఈ చర్యల వల్లే భారతీయుల్లో ఆయన పట్ల ఆగ్రహం పెరగడానికి కారణం అవుతోందని చెప్పవచ్చు.
