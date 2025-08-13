ETV Bharat / bharat

మహిళా గర్భాశయంలో 18.5కిలోల భారీ కణితి- ఐదుగురు నవజాత శిశువుల బరువుతో సమానం - DOCTORS REMOVED TUMOR

మహిళా గర్భాశయంలో భారీ కణితి- పరిమాణం పెరగడంతో మిగతా అవయవాలపై ప్రభావం

Doctors Removed Tumor
Doctors Removed Tumor (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2025 at 10:50 AM IST

2 Min Read

Doctors Removed Tumor : దిల్లీలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలోని వైద్య బృందం అరుదైన శస్త్రచికిత్స చేసింది. ఒక మహిళ గర్భాశయంలో ఏర్పడిన 18.5 కిలోల బరువున్న కణితిని విజయవంతంగా తొలగించింది. ఇది సుమారు ఐదుగురు నవజాత శిశువుల బరువుకు సమానం అని వైద్యులు తెలిపారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా గత ఆరు సంవత్సరాల్లో తొలగించిన అతిపెద్ద ఫైబ్రాయిడ్ గర్భాశయ కేసుల్లో ఇది ఒకటని వైద్యులు పేర్కొన్నారు.

వైద్యులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, దిల్లీలోని చాందిని చౌక్​ నివాసి అయిన అల్కా మల్వోత్రా (56) మహిళ గత కొద్దిరోజులుగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతుంది. ఆస్పత్రికి వెళ్లగా పరీక్షించిన వైద్యులు ఆమె గర్భాశయంలో ఫైబ్రాయిడ్లు (గర్భాశయ కణితులు) ఏర్పడ్డాయని నిర్ధరించారు. అందులో ఒకదాని పరిమాణం చాలా పెద్దదిగా ఉందని గుర్తించారు. కణితి కారణంగా ఆమె రోజూవారి పనుల్లో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారని చెప్పారు.

Doctors Removed Tumor
మహిళ గర్భాశయంలో 18.5 కిలోల కణితి (ETV Bharat)

కణితితో మిగతా అవయవాలపై ప్రభావం
డాక్టర్​ దినేశ్​ కన్సల్​ ఈ శస్త్రచికిత్సకు సంబంధించి వివరాలు వెల్లడించారు. రోగి గర్భాశయంలో పెద్ద కణితి ఏర్పడిందని చెప్పారు. శస్త్రచికిత్సకు ముందు స్కాన్​లో తాము అంచనా వేసిన దానికంటే చాలా పెద్దదిగా ఉందని తెలిపారు. కణితి పరిమాణం పెరగడంతో దాని ప్రభావం మిగతా అవయవాలపై పడడం మొదలైందని వెల్లడించారు. పేగులు, మూత్రాశయం, మూత్రనాళం ఇతర అవయవాలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవడం గమనించామన్నారు. ఆమె నడవడానికి కూడా ఇబ్బంది పడినట్లు కన్సల్ తెలిపారు. దీంతో వెంటనే రోగికి శస్త్రచికిత్స చేసి భారీ కణితిని తొలగించామన్నారు. కొన్ని గంటల పాటు శ్రమించి శస్త్రచికిత్స విజయవంతంగా పూర్తి చేశామని వివరించారు. ప్రస్తుతం రోగి కోలుకుంటున్నారని వెల్లడించారు. మరికొద్ది రోజుల్లో ఆమెను డిశ్చార్జ్​ చేస్తామని వెల్లడించారు.

శస్త్రచికిత్సకు సంబంధించి వివరాలను ప్రసూతి, గైనకాలజిస్ట్​ అసోసియేట్​ కన్సల్టెంట్​ డాక్టర్​ సుప్రియా మహిపాల్ వెల్లడించారు. మహిళల్లో ఫైబ్రాయిడ్లు సమస్య సాధారణం అన్నారు. ఇటువంటి కణితులు కాలక్రమేణా గర్భాశయంలో ఏర్పడుతాయన్నారు. మొదట్లో వీటి లక్షణాలు కనిపించవని, అందుకే చాలామంది మహిళలు చికిత్స చేయించుకోవడంలో ఆలస్యం చేస్తారని చెప్పారు. సకాలంలో వీటిని గుర్తిస్తే సమస్యను త్వరగా నివారించవచ్చని పేర్కొన్నారు.

అరుదైన శస్త్ర చికిత్స- వ్యక్తి కడుపులో నుంచి 10కిలోల భారీ కణితి తొలగింపు!

సర్జరీ లేకుండానే చిన్నారుల గొంతుల్లో ఇరుకున్న నాణేలు తీస్తున్న వైద్యుడు- ఎక్కడో తెలుసా?

Doctors Removed Tumor : దిల్లీలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలోని వైద్య బృందం అరుదైన శస్త్రచికిత్స చేసింది. ఒక మహిళ గర్భాశయంలో ఏర్పడిన 18.5 కిలోల బరువున్న కణితిని విజయవంతంగా తొలగించింది. ఇది సుమారు ఐదుగురు నవజాత శిశువుల బరువుకు సమానం అని వైద్యులు తెలిపారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా గత ఆరు సంవత్సరాల్లో తొలగించిన అతిపెద్ద ఫైబ్రాయిడ్ గర్భాశయ కేసుల్లో ఇది ఒకటని వైద్యులు పేర్కొన్నారు.

వైద్యులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, దిల్లీలోని చాందిని చౌక్​ నివాసి అయిన అల్కా మల్వోత్రా (56) మహిళ గత కొద్దిరోజులుగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతుంది. ఆస్పత్రికి వెళ్లగా పరీక్షించిన వైద్యులు ఆమె గర్భాశయంలో ఫైబ్రాయిడ్లు (గర్భాశయ కణితులు) ఏర్పడ్డాయని నిర్ధరించారు. అందులో ఒకదాని పరిమాణం చాలా పెద్దదిగా ఉందని గుర్తించారు. కణితి కారణంగా ఆమె రోజూవారి పనుల్లో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారని చెప్పారు.

Doctors Removed Tumor
మహిళ గర్భాశయంలో 18.5 కిలోల కణితి (ETV Bharat)

కణితితో మిగతా అవయవాలపై ప్రభావం
డాక్టర్​ దినేశ్​ కన్సల్​ ఈ శస్త్రచికిత్సకు సంబంధించి వివరాలు వెల్లడించారు. రోగి గర్భాశయంలో పెద్ద కణితి ఏర్పడిందని చెప్పారు. శస్త్రచికిత్సకు ముందు స్కాన్​లో తాము అంచనా వేసిన దానికంటే చాలా పెద్దదిగా ఉందని తెలిపారు. కణితి పరిమాణం పెరగడంతో దాని ప్రభావం మిగతా అవయవాలపై పడడం మొదలైందని వెల్లడించారు. పేగులు, మూత్రాశయం, మూత్రనాళం ఇతర అవయవాలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవడం గమనించామన్నారు. ఆమె నడవడానికి కూడా ఇబ్బంది పడినట్లు కన్సల్ తెలిపారు. దీంతో వెంటనే రోగికి శస్త్రచికిత్స చేసి భారీ కణితిని తొలగించామన్నారు. కొన్ని గంటల పాటు శ్రమించి శస్త్రచికిత్స విజయవంతంగా పూర్తి చేశామని వివరించారు. ప్రస్తుతం రోగి కోలుకుంటున్నారని వెల్లడించారు. మరికొద్ది రోజుల్లో ఆమెను డిశ్చార్జ్​ చేస్తామని వెల్లడించారు.

శస్త్రచికిత్సకు సంబంధించి వివరాలను ప్రసూతి, గైనకాలజిస్ట్​ అసోసియేట్​ కన్సల్టెంట్​ డాక్టర్​ సుప్రియా మహిపాల్ వెల్లడించారు. మహిళల్లో ఫైబ్రాయిడ్లు సమస్య సాధారణం అన్నారు. ఇటువంటి కణితులు కాలక్రమేణా గర్భాశయంలో ఏర్పడుతాయన్నారు. మొదట్లో వీటి లక్షణాలు కనిపించవని, అందుకే చాలామంది మహిళలు చికిత్స చేయించుకోవడంలో ఆలస్యం చేస్తారని చెప్పారు. సకాలంలో వీటిని గుర్తిస్తే సమస్యను త్వరగా నివారించవచ్చని పేర్కొన్నారు.

అరుదైన శస్త్ర చికిత్స- వ్యక్తి కడుపులో నుంచి 10కిలోల భారీ కణితి తొలగింపు!

సర్జరీ లేకుండానే చిన్నారుల గొంతుల్లో ఇరుకున్న నాణేలు తీస్తున్న వైద్యుడు- ఎక్కడో తెలుసా?

For All Latest Updates

TAGGED:

UTERUS TUMOR OF 18 KGSENIOR DIRECTOR HEAD DINESH KANSALTUMOR EQUIVALENT TO FIVE BABIESDOCTORS REMOVED TUMOR DELHIDOCTORS REMOVED TUMOR

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పొలానికి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారా? - రైతన్నలూ ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

ములుగుకు కొత్త అందాలు - సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్న లక్నవరం సరస్సు, బొగత జలపాతాలు

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.