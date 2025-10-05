దగ్గు మందుతో 10మంది మృతి- డాక్టర్ ప్రవీణ్ అరెస్ట్- సిరప్ కంపెనీపై కేసు నమోదు
పిల్లలకు దగ్గు సిరప్ను సూచించిన డాక్టర్ను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు- కంపెనీపై చర్యలకు సీడీఎస్సీఓ ఆదేశం
Published : October 5, 2025 at 9:42 AM IST
Cough Syrup Case Doctor Arrest : మధ్యప్రదేశ్లోని చింద్వారాలో దగ్గు మందు తీసుకొన్న 10 మంది చిన్నారులు మరణించారు. ఆ దగ్గు సిరప్ను సూచించిన డాక్టర్ ప్రవీణ్ సోనిని ఆదివారం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. సిరప్ను తయారు చేస్తున్న తమిళనాడులోని కాంచీపురానికి చెందిన శ్రీసన్ ఫార్మా కంపెనీపై కూడా కేసు నమోదు చేశారు.
దగ్గుమందును ప్రభుత్వం ఇప్పటికే బ్యాన్ చేసింది. అయితే మరణించిన చిన్నారుల్లో ఎక్కవమందికి కోల్డ్రిఫ్ సిరప్ను డాక్టర్ సోని ప్రైవేట్ సూచించారు. సిరప్ తయారు చేసిన శ్రీసన్ ఫార్మా కంపెనీ, డాక్టర్ సోనీపై పరాసియా పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న ప్రత్యేక పోలీసు బృందం చింద్వారాలోని రాజ్పాల్ చౌక్లో ఆదివారం తెల్లవారుజామున డాక్టర్ సోనిని అదుపులోకి తీసుకుంది. డాక్టర్ సోని ప్రభుత్వ వైద్యుడు అయినప్పటికీ ఓ ప్రైవేటు క్లినిక్ నడుపుతున్నారని ఎస్పీ అజయ్ పాండే తెలిపారు. ఆ క్లినిక్నే పిల్లలకు ఈ దగ్గు సిరప్ను సూచించినట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం డాక్టర్ను విచారిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
అయితే మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వ సూచనతో శ్రేసన్ ఫార్మా యూనిట్లో తమిళనాడు సర్కారు తనిఖీలు నిర్వహించింది. అక్కడ తయారవుతున్న కోల్డ్రిఫ్ సిరప్లో డైఇథైలిన్ గ్లైకాల్ 48.6 శాతం ఉందని తేలింది. అత్యంత విషపూరితమైన ఈ రసాయనం వల్ల కిడ్నీలు విఫలమవుతాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు. దీంతో ఆ ఔషధాన్ని మార్కెట్ నుంచి ఉపసంహరించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
అటు శ్రీసన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్పై కేంద్ర ఔషధ నాణ్యత నియంత్రణ సంస్థ (సీడీఎస్సీఓ) కూడా చర్యలకు ఉపక్రమించింది. ఆ సంస్థపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఇప్పటికే తమిళనాడు ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్(ఎఫ్డీఏ)కు లేఖ రాసింది. ఇక మరణాలకు కారణమైనట్లు అనుమానిస్తున్న మరో దగ్గుసిరప్ నెక్స్ట్రో డీఎస్ నమూనా ఫలితాల వివరాలు వెల్లడికావాల్సి ఉంది. ఇక యాంటీబయాటిక్స్, దగ్గు మందు తదితర 19 రకాల ఔషధాలను తయారుచేస్తున్న పరిశ్రమల్లో ప్రత్యేక తనిఖీలు నిర్వహిస్తోంది. ఎక్కడెక్కడ ఔషధాలు కల్తీ కావడానికి అవకాశాలున్నాయి, వాటిని ఎలా నివారించాలనే లక్ష్యాల ఆధారంగా ఈ తనిఖీలు కొనసాగుతున్నాయని పేర్కొంది. హిమాచల్ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, గుజరాత్, తమిళనాడు, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్రలోని ఔషధ తయారీ కేంద్రాలపై అధికారులు దృష్టిసారించారు.
అయితే పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నామని ఆరోగ్య వర్గాలు తెలిపాయి. ఆదివారం సాయంత్రం 4 గంటలకు అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల రాష్ట్రాల ఆరోగ్య అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించనున్నట్లు చెప్పాయి. రెండేళ్ల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న పిల్లలకు దగ్గు, జలుబు మందులను సూచించకూడదని స్పష్టంచేసింది. సాధారణంగా ఇలాంటివి 5 ఏళ్లలోపు చిన్నారులకు సిఫార్సు చేయరని తెలిపింది. అంతకుమించిన వయసు వారికి ఇలాంటి మందులు వాడేట్లయితే తప్పనిసరిగా ఔషధ ప్రభావాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఎంత మోతాదు ఎంతకాలం ఇవ్వాలన్న విషయంలో నిబంధనలు పాటించాలని పేర్కొంది. కాగా ఇప్పటికే మధ్యప్రదేశ్, తమిళనాడు, కేరళ, తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రాలు కోల్డ్రిఫ్ సిరప్ వాడకాన్ని నిషేధిస్తూ ప్రజా హెచ్చరికలు జారీ చేశాయి.