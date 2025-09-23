ఆటో నడుపుతూ దివ్యాంగ మహిళ జీవనం- కూతురి చదువు కోసం నిరంతర శ్రమ!
ఓవైపు మాదక ద్రవ్యాలకు బానిసైన భర్త- మరోవైపు ఇల్లు గడవడమే కష్టం- ప్రభుత్వం స్పందించి కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని కోరిన సోనియా
Published : September 23, 2025 at 10:24 AM IST
Divyang Female Drive Electric Rickshaw : ఈరోజుల్లో ఎక్కడికి వెళ్లాలన్న ఆటో బుక్ చేస్తే క్షణాల్లో వచ్చి ఇంటి ముందు వాలుతుంది. సాధారణంగా వీటిని నడిపేవాళ్లలో ఎక్కువ శాతం పురుషులే ఉంటారు. కానీ హరియాణాలో ఓ మహిళ ఆటో నడుపుతూ జీవనం కొనసాగిస్తోంది. ఓవైపు భర్త మాదకద్రవ్యాలకు బానిస అవడం, మరోవైపు తన 13 ఏళ్ల కుమార్తె చదివించడం కోసం డబ్బు అవసరమవడం ఆమె ఆ నిర్ణయం తీసుకునేలా చేశాయి. కుటుంబ భారమంతా తన భుజాలపై వేసుకొని ఆటో నడుపుతూ కష్టపడుతున్నారు ఆ మహిళ. ఓవైపు దివ్వాంగురాలు అయిన ఆమె సరిగా నిలబడలేకపోయినా సరే! కుటుంబాన్ని పోషించుకోవాలని, తన బిడ్డను పైచదువులు చదివించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఆ మహిళ గురించి ఈటీవీ భారత్లో ప్రత్యేక కథనం.
ఇదీ సంగతి!
ఫరీదాబాద్ జిల్లాలోని హర్కేశ్నగర్ కాలనీకి చెందిన సోనియా(37) ఓ దివ్వాంగ మహిళ. తన కాలు సరిగ్గా లేనందున నిలబడలేరు అయినా సరే కుటుంబం కోసం ఆటో నడుపుతూ కష్టపడుతున్నారు. కుటుంబాన్ని పోషించే తన భర్త మాదకద్రవ్యాలకు బానిస అవడం వల్ల వారి ఆర్థిక పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారింది. దీంతో సోనియా ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ప్రస్తుతం సమాజంలో పురుషులకు దీటుగా రోడ్లపై ఆటో నడుపుతూ వచ్చిన ఆదాయంతో కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నారు. ఆమెకు 13 ఏళ్ల కుమార్తె ఉంది. ఆమెను చదివించడం కోసం కూడా డబ్బులు కూడాబెట్టాల్సి వస్తోంది. అయితే తన కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడానికి పడుతున్న కష్టాల గురించి సోనియా ఈటీవీ భారత్ ప్రతినిధితో మాట్లాడారు.
"నా తండ్రి చిన్న తనంలోనే చనిపోయారు. అమ్మా నేను కలిసి దిల్లీ నుంచి ఫరీదాబాద్కు వచ్చాం. 15 సంవత్సరాల క్రితం నాకు అనిల్ అనే వ్యక్తితో వివాహం జరిగింది. నాకు ఒక కూతురు జన్మించింది. క్రమంగా కుటుంబ ఖర్చుల పెరగడం మొదలైంది. నా భర్త నిరక్షరాస్యుడు, చదువుకోలేదు. అందుకే అతను క్లీనింగ్ పని చేస్తున్నారు. అయన సంపాదనతో మా కుటుంబం మనుగడ సాగించలేకపోయింది. దానికితోడు నా భర్త డ్రగ్స్కు బానిసయ్యారు. దాంతో ఇంట్లో గొడవలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఓ వైపు నా కుమార్తె చదువుకు డబ్బుల లేక ఇబ్బందులు ఎదర్కొన్నాను. వీటన్నింటికీ ప్రత్యామ్నాయంగా ఇక నేనే డబ్బు సంపాదించాలని అందుకు ఆటో నడపాలని నిర్ణయించుకున్నాను."
-- సోనియా, ఆటో డ్రైవర్
ఏదో ఒక రోజు దేవుడు తన కష్టాలను తొలగిస్తాడని నమ్ముతూ పని చేసుకుంటున్నానని సోనియా చెబుతున్నారు. కుటుంబ అవసరాల కోసం ఆటో నడుపుతున్నప్పుడు తనకు చాలా మంది నుంచి మద్దతు లభించిందని ఆమె తెలిపారు. అందుకు ట్రాఫిక్ పోలీసులు కూడా తనని ప్రశసించారని తెలిపారు. తాను ఒక దివ్యాంగురాలు అయినప్పటికీ ఆటో నడుపుతూ ఎంతో మంది ఉద్యోగులను వారి గమ్యస్థానాలకు చేర్చానని చెప్పారు. తనకు దివ్యాంగురాలిగా సర్టిఫికేట్ ఉన్నా ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి సహాయం, పింఛన్ అందలేదని వాపోయారు. ప్రభుత్వం స్పందించి తనకు పింఛన్ మంజూరు చేయావల్సిందిగా సోనియా ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. అది తన కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితికి ఎంతో సాయపడుతుందని తెలిపారు.
ప్రభుత్వం స్పందించి తనకు సాయం చేయాలి!
సోనియా పట్టుదలను చూసిన కొంతమంది ఆమెను ప్రశంసించారు. వైకల్యం ఉన్నప్పటికీ, సోనియా తన ఇంటిని పోషించుకోవడానికి ఆటో నడుపుతున్నారని, ప్రభుత్వం తమకు సాధ్యమైనంత సహాయం అందించాలని తన ఆటోలో ప్రయాణించిన ఓ ప్యాసింజర్ అన్నారు. మరో ప్యాసింజర్ మాట్లాడుతూ, ఒక మహిళ పురుషుడిలాగే కష్టపడి పనిచేయడం మంచి విషయమని, వైకల్యం ఉన్నప్పటికీ ఆమె రిక్షా నడపడం, కష్టపడి పనిచేయడం ఎంతో మందికి ఆదర్శమని చెప్పారు. తన కుమార్తెను చదివించడం కోసం కష్టపడుతున్న సోనియాకు ప్రభుత్వం సాయం అందించాలని కోరారు.
శభాష్ సోనాలి- ఆటో నడుపుతూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్న యువతి- లాయర్ కావడమే జీవిత లక్ష్యం!
ఆయన పిలిస్తే కాకులొస్తాయ్! 30ఏళ్లుగా దోస్తీ- ఆ అపురూప బంధం వెనుక ఎమోషనల్ స్టోరీ ఇదే!