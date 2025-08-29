India Canada Ties : భారత్, కెనడాల మధ్య సంబంధాలు మళ్లీ పట్టాలెక్కుతున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. తాజాగా ఇరుదేశాలు పరస్పరం దౌత్యవేత్తలను పునర్నియమించాయి. కెనడాకు భారత హైకమిషనర్గా దినేశ్ కె.పట్నాయక్ నియమితులయ్యారు. ఆ దేశం సైతం భారత్లో తన హైకమిషనర్గా క్రిస్టోఫర్ కూటర్ను ప్రకటించింది.
దినేశ్ పట్నాయక్ ఎవరు?
కెనడాకు భారత్ హై కమిషనర్గా నియమితులైన దినేశ్ కె.పట్నాయక్ 1990 బ్యాచ్ ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి. ప్రస్తుతం స్పెయిన్లో భారత రాయబారిగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. త్వరలోనే ఆయన కెనడాలో భారత హైకమిషనర్గా బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నట్లు విదేశాంగశాఖ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది.
మోదీ, కార్నీ భేటీలోనే!
అయితే జూన్లో కెనడా పర్యటనలో భాగంగా ఆ దేశ ప్రధాని మార్క్ కార్నీతో ప్రధాని మోదీ సమావేశమయ్యారు. ఆ సందర్భంగా దౌత్యవేత్తల పునర్నియామకంపై ఇద్దరి మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదిరింది. పరస్పర గౌరవం, చట్టాలకు కట్టుబడి ఉండటం ముఖ్యమని ఇరు దేశాల నేతలు అంగీకారానికి వచ్చారు.
అప్పుడు ప్రకటన- ఇప్పుడు చర్యలు
ఇరు దేశాల్లోని పౌరులు, వ్యాపారులకు సాధారణ సేవలు తిరిగి అందించే ఉద్దేశంతో దౌత్యవేత్తల పునర్నియామకానికి మోదీ, కార్నీ అంగీకరించారని కొన్ని రోజుల క్రితం కెనడా ప్రధాని కార్యాలయం ప్రకటించింది. ఇప్పుడు రెండు దేశాలు కూడా దానికి అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకున్నాయి.
ట్రూడో వల్ల దెబ్బతిన్న సంబంధాలు
దశాబ్దాల తరబడి మిత్ర దేశాలుగా ఉన్న భారత్, కెనడాల మధ్య 2013 నుంచి సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి. ట్రూడో అధికారంలో ఉన్న సమయంలో ఖలిస్థానీ ఉగ్రవాది హర్దీప్ సింగ్ నిజ్జర్ హత్యలో భారత్ హస్తం ఉందంటూ ఆయన ఆరోపించడంతో భారత్, కెనడాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు చెలరేగాయి. భారత నిఘా సంస్థలకు ఎటువంటి ఆధారాలు చూపకుండానే కెనడా సర్కారు నిందలు మోపింది. ఈ ఆరోపణలను భారత్ ఖండించింది.
పునరుద్ధరణకు కార్నీ కృషి
దీంతో ఇరు దేశాలు పరస్పరం దౌత్యవేత్తలను వెనక్కి పంపించాయి. అనంతరం కెనడా ఎన్నికల్లో జోక్యం చేసుకోవడానికి భారత్ యత్నిస్తోందంటూ కెనడియన్ సెక్యూరిటీ ఇంటెలిజెన్స్ సర్వీసు డిప్యూటీ డైరెక్టర్ సంచలన ప్రకటన చేశారు. దీంతో ఇరు దేశాల మధ్య దూరం మరింత పెరిగింది. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో ఆ దేశంలో జరిగిన ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన మార్క్ కార్నీ, న్యూదిల్లీతో సంబంధాల పునరుద్ధరణకు కృషి చేస్తున్నారు.
గెలవడానికి ముందే!
ముఖ్యంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరు దేశాలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడంతో ఆ ప్రభావాన్ని తగ్గించేందుకు ఈ వ్యూహం ఎంచుకొంది. మార్చి 4వ తేదీన కెనడా ప్రధానిగా గెలవడానికి ముందు కార్నీ మాట్లాడారు. "ఏకరూప ఆలోచనా విధానం కలిగిన దేశాలతో కెనడా వాణిజ్య భాగస్వామ్యాలను విస్తరించాలని భావిస్తోంది. అదే సమయంలో భారత్తో సంబంధాన్ని పునరుద్ధరించేందుకు చాలా అవకాశాలున్నాయి" అని వ్యాఖ్యానించారు.
సంబంధాలు మెరుగయ్యే అవకాశం
అయితే కెనడా ఎన్నికల్లో కార్నీ నేతృత్వంలోని లిబరల్స్ పార్టీ భారీ ఆధిక్యంలో విజయం సాధించింది. ఆయన భారత్కు అనుకూలంగా ఉండడంతో భవిష్యత్తులో ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాలు మెరుగయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు నిపుణలు అప్పుడే అంచనా వేశారు. అందుకు అనుగుణంగానే ఇప్పుడు వరుస పరిణామాలు నెలకొంటున్నాయి. ఇప్పుడు పునర్నియమించుకున్నాయి.
