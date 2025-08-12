Dharmasthala Case Updates : దేశాన్ని విస్మయానికి గురిచేసిన ధర్మస్థల సామూహిక ఖననాల కేసు దర్యాప్తులో కీలక ముందడుగుపడింది. సిట్ అధికారులు గ్రౌండ్ పెనెట్రేటింగ్ రాడార్లతో తనిఖీలు ప్రారంభించారు. ఇప్పటికే రెండు ప్రదేశాల్లో అస్థిపంజరాలను గుర్తించడంతో పారిశుద్ధ్య కార్మికుడి ఆరోపణలకు బలం చేకూరినట్లయింది. ఒకవేళ భూ ఉపరితలానికి లోతున అస్థిపంజరాలుంటే జీపీఆర్లతో తవ్వకాలు అవసరం లేకుండానే సులభంగా తెలుసుకునే వీలవుతుంది. మరోవైపు ఈ కేసులో స్వతంత్రంగా దర్యాప్తు చేస్తున్న జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ కూడా ధర్మస్థలలో అసహజ మరణాల రికార్డులను సేకరించింది.
తవ్వకాలు జరపకుండానే
ధర్మస్థల సామూహిక ఖననం కేసులో దర్యాప్తు చేస్తున్న సిట్, అస్థిపంజరాల గుర్తింపు కోసం గ్రౌండ్ పెనెట్రేటింగ్ రాడార్- జీపీఆర్ యంత్రాలను రంగంలోకి దించింది. తవ్వకాలు జరపకుండానే భూగర్భంలో ఏముందో హై రెసొల్యూషన్ ఫొటోలను వీటితో తీసేందుకు వీలవుతుంది. అధిక-ఫ్రీక్వెన్సీ విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు లేదా రాడార్ పల్స్లను జీపీఆర్లు భూమిలోకి ప్రసారం చేసి వివిధ రకాల పదార్థాలను స్కాన్ చేస్తాయి. ఒకవేళ అక్కడ ఎముకలు, అస్థిపంజరాలుంటే అవి దెబ్బ తినకుండానే తెలుసుకునే వీలుంటుంది. ప్రస్తుతం జీపీఆర్ నిపుణులు సిట్ కలిసి 13వ ప్రదేశమైన నేత్రావతి స్నాన ఘాట్ దగ్గర తనిఖీలు చేపట్టాయి. దర్యాప్తులో జీపీఆర్ సర్వే కీలకమైన అడుగని దీనిద్వారా లభించే ఆధారాలను బట్టి తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని సిట్ తెలిపింది.
స్వతంత్ర దర్యాప్తు
ఈ కేసులో జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ కూడా స్వతంత్రంగా దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఎన్హెచ్ఆర్సీకి చెందిన నలుగురు సభ్యుల బృందం ధర్మస్థల హత్యల రహస్యాన్ని ఛేదించేందుకు కర్ణాటకలోని బెల్తంగడీ తాలూకాలో పర్యటించింది. గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం, స్థానిక పోలీసు స్టేషన్, ధర్మస్థల ఆలయ ప్రాంగణం, సిట్ కార్యాలయాల్లో ఎస్పీ యువరాజ్ నేతృత్వంలో ఎన్హెచ్ఆర్సీ టీం పర్యటించింది. దశాబ్దాలుగా జరిగిన అసహజ మరణాల కేసుల రికార్డులను ఆ టీం సేకరించింది. పారిశుధ్య కార్మికులు, సంబంధిత వ్యక్తుల వాంగ్మూలాలను మానవ హక్కుల కమిషన్ నమోదు చేయనుంది.
దారుణ హత్యలు
ధర్మస్థలలో అనేకమంది యువతులు, చిన్నారులను దారుణంగా హత్య చేసి ఖననం చేశారని 1995 నుంచి 2014 మధ్య అక్కడ పారిశుద్ధ్య కార్మికుడిగా పనిచేసిన ఓ వ్యక్తి పోలీసులకు ఫిర్యాదుచేశారు. ఆ విషయం బయటకు చెబితే తనతో పాటు తన కుటుంబాన్ని చంపేస్తారని ఇన్ని రోజులూ భయపడ్డానని ఆయన కోర్టుకు తెలిపారు. మృతదేహాలను 15 ప్రదేశాల్లో ఖననం చేసినట్లు మాజీ పారిశుద్ధ్య కార్మికుడు చెప్పడం దేశంలో సంచలనంగా మారింది. మృతదేహాలపై అత్యాచారం జరిగిన గుర్తులు చూశానని ఆయన వివరించారు. దీంతో కేసును దర్యాప్తు చేసేందుకు కర్ణాటక ప్రభుత్వం సిట్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఇప్పటివరకు రెండు ప్రాంతాల్లో అస్థిపంజరాలను సిట్ గుర్తించడంతో మాజీ పారిశుద్ధ కార్మికుడి ఆరోపణలకు మరింత బలం చేకూరుతోంది.
