ధర్మస్థల కేసులో కీలక మలుపు- ముసుగు వ్యక్తికి 10 రోజుల సిట్ కస్టడీ - DHARMASTHALA MASS BURIAL CASE

ధర్మస్థల కేసులో పారిశుద్ధ్యకార్మికుడు చిన్నయ్య అరెస్ట్- అతను చెప్పేవన్నీ అబద్దాలేనని అధికారులు వెల్లడి

Karnataka Home Minister G Parameshwara
Karnataka Home Minister G Parameshwara (ANI)
Published : August 23, 2025 at 8:19 PM IST

Dharmasthala Mass Burial Case Updates : కర్ణాటకలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం ధర్మస్థల కేసు కీలక మలుపు తిరిగింది. ధర్మస్థలలో వందల మృతదేహాలను తానే పూడ్చిపెట్టానని ప్రకటించుకున్న ఒకప్పటి పారిశుద్ధ్య కార్మికుడు సీ.ఎన్. చిన్నయ్యను, బెల్తంగడి కోర్టు 10 రోజుల సిట్ ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం కస్టడీకి పంపించింది.

మరోవైపు ధర్మస్థల సామూహిక ఖననం కేసు వెనుకున్న వ్యక్తులను (నెట్​వర్క్)​ను వెలికితీసేందుకు పోలీసులు కూడా ప్రయత్నిస్తున్నారని కర్ణాటక హోంమంత్రి జి.పరమేశ్వర తెలిపారు.

"ఫిర్యాదుదారుడిని అరెస్ట్ చేశారన్నది నిజం. ప్రస్తుతం అతను సిట్​ కస్టడీలో ఉన్నాడు. దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నందున ఇప్పుడు ఎటువంటి సమాచారం ఇవ్వలేను. నేను సిట్​ నుంచి మరింత సమాచారం తెలుసుకుంటాను. దీని వెనుక ఏ నెట్​వర్క్ ఉందో పోలీసులు కచ్చితంగా కనుగొంటారు" అని కర్ణాటక హోంమంత్రి జి.పరమేశ్వర చెప్పారు.

హిందూ దేవాలయాలపై పెద్ద కుట్ర జరుగుతోంది!
మరోవైపు కర్ణాటక శాసనమండలిలో ప్రతిపక్ష నేత, బీజేపీ ఎంఎల్​సీ చలవాడి నారాయణస్వామి, ఈ కేసుపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. దీని వెనుక హిందూ దేవాలయాలను అపఖ్యాతి పాలుచేసే పెద్ద కుట్ర ఉండవచ్చని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.

"ప్రధాన కుట్రదారుడు, ముసుగు ధరించిన వ్యక్తి చిన్నయ్య ఇప్పుడు ముసుగు తొలగించాడు. సిట్ అతని అరెస్ట్ చేసి, కోర్టు ముందు ప్రవేశపెట్టింది. అతన్ని కొంత కాలం పోలీసు కస్టడీలో ఉంచవచ్చు. దీని వెనుక పెద్ద కుట్ర ఉంది. వారు హిందూ దేవాలయాలను అప్రతిష్టపాలు చేయాలని కోరుకుంటున్నారు. ధర్మస్థల కేసు విషయంలో చెప్పిన అబద్ధాలు అన్నీ ఇప్పుడు బయటపడ్డాయి. ఈ విషయంలో ప్రతి ఒక్కరూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని అనుమానిస్తున్నారు. అందుకంటే వారికి ఇందులో ప్రమేయం ఉంది. ఈ కుట్ర పన్నిన ప్రతి ఒక్కరినీ అరెస్ట్ చేయాలి."
- నారాయణ స్వామి, బీజేపీ నేత

అన్నీ అబద్దాలేనా!
దక్షిణ కన్నడ జిల్లాలో ధర్మస్థల ప్రముఖ శైవ క్షేత్రం. ఈ ధర్మస్థల పరిసరాల్లో 100కు పైగా శవాలు పూడ్చిపెట్టానని పారిశుద్ధ్య కార్మికుడు చెప్పాడు. 1998 నుంచి 2014 మధ్య ఇక్కడ అనేక మంది మహిళలు హత్యకు గురయ్యారని, వారి మృతదేహాలను తానే స్వయంగా పూడ్చి పెట్టానని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. అవన్నీ అనుమానాస్పద రీతిలో అదృశ్యమైన వారివని, లైంగిక దాడులకు గురై చనిపోయినట్లు అనుమానాలున్నట్లు పేర్కొన్నాడు. ఇది దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. అయితే అతను ఆ మృతదేహాల ఆనవాళ్లు చూపకపోవడంతో అధికారులు ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. తప్పుడు సమాచారంతో ప్రభుత్వాన్ని, ప్రజలను తప్పుదారి పట్టించాడని పేర్కొన్నారు. తరువాత అతనిని అదుపులోకి తీసుకొన్నారు. నిన్న రాత్రి నుంచి శనివారం తెల్లవారుజాము వరకు సిట్‌ ప్రధాన అధికారి ప్రణబ్‌ మొహంతీ అతడిని విచారణ చేశారు. మాయమాటలతో మొత్తం వ్యవస్థను నమ్మించి, చివరికి తనకు ఏమీ తెలియదని సదరు పారిశుద్ధ్యాకార్మికుడు చేతులు ఎత్తేశాడని ఆయన తెలిపారు.

ఆమెను కూడా అరెస్ట్ చేసే ఛాన్స్​
ఇక ఈ కేసులో తప్పుడు ఆరోపణలు చేసిన బెంగళూరు మహిళ సుజాత భట్‌ను కూడా అరెస్టు చేసే అవకాశం ఉంది. వైద్య విద్య చదివే తన కుమార్తె అనన్య భట్‌ 2003లో ధర్మస్థల వెళ్లి అదృశ్యమైపోయిందంటూ ఆమె ఫిర్యాదు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే తాను కట్టుకథ చెప్పానని ఆమె పేర్కొన్నారు. దీంతో శనివారం ఆమె ఇంటికి పోలీసులు వెళ్లారు. విచారణ అనంతరం సుజాత భట్​ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకోనున్నట్లు సమాచారం.

