Dharmasthala Case Wife Allegations : దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ధర్మస్థల సామూహిక ఖననం కేసులో ఫిర్యాదుదారుడు, మాజీ పారిశుద్ధ్య కార్మికుడు చిన్నయ్య గురించి విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. వందలాది మృతదేహాలను పూడ్చిపెట్టానని ప్రభుత్వాన్ని, పోలీసులను హడలెత్తించిన పారిశుద్ధ్య కార్మికుడు చిన్నయ్య పెద్ద అబద్ధాల కోరు అని అతని మాజీ భార్య ఆరోపించింది. అతడి గురించి మాజీ భార్య రత్నమ్మతో పాటు చిక్కబళ్లి గ్రామస్థులు పలు విషయాలు వెల్లడించారు.
చిన్నయ్యకు అబద్ధాలు చెప్పడం కొత్తేమీ కాదని అతడి మాజీ భార్య రత్నమ్మ తెలిపారు. విడాకుల సమయంలో కోర్టులో నిరుద్యోగిని అని అబద్ధాలు చెప్పాడని ఆరోపించారు. తనకు భరణం ఎగ్గొట్టేందుకే అలా చేశాడని తెలిపింది. చిన్నయ్య తనతో కలిసి ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడూ అత్యాచారాలు, హత్యలు, సామూహిక ఖననాల ఘటనల గురించి చెప్పలేదని రత్నమ్మ వెల్లడించింది. డబ్బు కోసమే అతడు ధర్మస్థలలో వివాదం సృష్టించి ఉంటాడని అనుమానం వ్యక్తం చేసింది. చిన్నయ తాను 1999లో పెళ్లి చేసుకొని, 2006లో విడిపోయామని రత్నమ్మ తెలిపింది. కొన్నాళ్లు తనను తల్లి చూసుకొందని, కానీ ఆ తర్వాత బిడ్డల అండతో జీవిస్తున్నట్లు చెప్పింది.
చిన్నయ్య 2014లో ధర్మస్థల నుంచి ఓ మహిళతో కలిసి స్వగ్రామానికి వెళ్లిపోయాడు. ఆమెను భార్యగా గ్రామస్థులకు పరిచయం చేశాడు. అతడు ధర్మస్థలలో ఉండగా మొత్తం మూడు సార్లు పెళ్లిళ్లు చేసుకొని ముగ్గురితో విడిపోయాడని స్థానికులు చెబుతున్నారు. చిన్నయ్య డబ్బుకోసం ఏమైనా చేస్తాడని అతని బాల్య స్నేహితుడు బాలు ఆరోపించాడు. 1994లో తండ్రి చనిపోయాక చిన్నయ్యను అతని సోదరుడు ధర్మస్థలకు తీసుకెళ్లాడని చెప్పాడు. ఆ తర్వాత అక్కడ పారిశుద్ధ్య కార్మికుడిగా పనిచేశాడని వెల్లడించాడు. చిన్నయ్య మూడో తరగతి వరకు తమ గ్రామంలోనే చదువుకున్నాడని మరో గ్రామస్థుడు తెలిపాడు. అనంతరం బడి మానేసి జులాయిగా తిరిగేవాడని చెప్పాడు.
మరోవైపు వందలాది మృతదేహాలను పూడ్చి పెట్టానని చిన్నయ్య ఆరోపణలు చేయడానికి కారణమైన వ్యక్తుల కోసం సిట్ గాలిస్తోంది. ఒకప్పటి ఎస్సై, హిందూ సంఘాల కార్యకర్తలు మహేశ్ తిమరోడి, గిరీశ్ మట్టణ్ణనవర్ రూ. 2 లక్షలు చిన్నయ్యకు ఇచ్చారని సిట్ అధికారులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. నిందితుడి నుంచి సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా వారిద్దరికీ నోటీసులు ఇచ్చి విచారణ జరిపిస్తామని అధికారులు తెలిపారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
కర్ణాటక దక్షిణ కన్నడ జిల్లాలో ధర్మస్థల ఓ ప్రముఖ శైవ క్షేత్రం. కర్ణాటక ప్రజలతో పాటు పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచీ భక్తులు ఇక్కడికి భారీగా వస్తుంటారు. గతంలో అక్కడ పనిచేసి వెళ్లిపోయిన ఓ పారిశుద్ధ్య కార్మికుడు సంచలన ఆరోపణలు చేశాడు. 1998- 2014 మధ్య కాలంలో ఇక్కడ అనేక మంది యువతులు, మహిళలు హత్యకు గురయ్యారని ఫిర్యాదు చేశాడు. వారి మృతదేహాలను తానే పూడ్చి పెట్టానని పోలీసులకు తెలిపాడు. అవన్నీ అనుమానాస్పద రీతిలో అదృశ్యమైన వారివని, లైంగిక దాడులకు గురై చనిపోయినట్లు అనుమానాలున్నట్లు పేర్కొనడం అందరినీ ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. 2014 డిసెంబరులో తమ కుటుంబంలోని ఒక యువతిని కొందరు లైంగికంగా వేధిస్తుండడంతో తాము అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయామని, చేసిన తప్పు వెంటాడటంతో ఇప్పుడు బయటకు వచ్చి ఫిర్యాదు చేసినట్లు ఆ కార్మికుడు చెప్పాడు.
దీంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీనిపై సిట్ ఏర్పాటుచేసింది. దీనిపై విచారణ జరిపిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం పారిశుద్ధ్య కార్మికుడు చెప్పినచోట తవ్వకాలు జరపగా కొన్ని కళేబరాలు బయటపడ్డాయి. ఈ క్రమంలోనే ఇటీవల అతడు మాట మార్చి ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు. 'నాకు ఒకరు పుర్రెను ఇచ్చి సిట్ అధికారులకు ఇవ్వాలని సూచించారు. న్యాయస్థానంలో అర్జీ కూడా వారే వేయించారు. నేను 2014 నుంచి తమిళనాడులోనే ఉంటున్నా' అని తెలిపాడు. దీంతో ఈ వ్యవహారం మరో మలుపు తిరిగింది. ఈ నేపథ్యంలోనే దర్యాప్తు బృందం అతడిని విచారించి, తాజాగా అరెస్టు చేసింది.
ధర్మస్థలలో దారుణ హత్యలు- రాడార్లతో అస్థిపంజరాల కోసం గాలింపు!
ధర్మస్థల కేసులో కీలక మలుపు- ముసుగు వ్యక్తికి 10 రోజుల సిట్ కస్టడీ