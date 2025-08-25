Amit Shah On Vice President : మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్ఖడ్ రాజీనామాపై ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న ఆరోపణలను కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా తీవ్రంగా ఖండించారు. ఆరోగ్య కారణాల వల్లే రాజీనామా చేశారని పేర్కొన్నారు. ఆయన గృహ నిర్బంధంలో ఉన్నారనే ప్రతిపక్షాల ఆరోపణలను తోసిపుచ్చారు. మరోవైపు ఎన్డీఏ అభ్యర్థిగా సీపీ రాధాకృష్ణన్ను ఎంపిక చేయడంపై కూడా వివరణ ఇచ్చారు. ఉపరాష్ట్రపతి పదవిని దక్షిణాదికి చెందిన వ్యక్తి చేపట్టడం సహజం అని తెలిపారు. సోమవారం ప్రముఖ వార్త సంస్థ ఏఎన్ఐకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ మేరకు పేర్కొన్నారు.
'రాజీనామా లేఖలో స్పష్టంగా ఉన్నాయి'
ధన్ఖడ్ రాజీనామా లేఖలో అన్ని స్పష్టంగా ఉన్నాయని అమిత్ షా అన్నారు. 'రాజీనామాకు ఆరోగ్య కారణాలే అని పేర్కొన్నారు. తన పదవీకాలంలో మంచి అనుభవం కల్పించినందుకు ప్రధానమంత్రికి, మంత్రివర్గ సభ్యులకు, ఇతర సభ్యులకు ఆయన హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఇక గృహ నిర్బంధం ఆరోపణల విషయానికొస్తే నిజం, అబద్ధాలు అనేవి కేవలం ప్రతిపక్షాలు చెప్పిన దానిపైన ఆధారపడి నిర్ణయించకూడదు. మనం దీనిపై గొడవ చేయకూడదు. ధన్ఖడ్ ఒక రాజ్యాంగబద్దమైన పదవిలో ఉన్నారు. రాజ్యాంగం ప్రకారం తన విధులను నిర్వర్తించారు. వ్యక్తిగత ఆరోగ్య కారణాల వల్లే ఆయన రాజీనామా చేశారు. ఈ విషయంపై ఎక్కువగా చర్చించాల్సిన అవసరం లేదు' అని అమిత్ షా తెలిపారు.
#WATCH | On opposition raising questions about the resignation of former VP Jagdeep Dhankhar, Union HM Amit Shah says, " ...'baat ka batangad nahi banana chahiye' (don't make a fuss about it). dhankhar ji was on a constitutional post and during his tenure, he did good work… pic.twitter.com/jJGRMogynf— ANI (@ANI) August 25, 2025
మేం ఎవరిని నిలబెట్టిన ఇలాంటి ప్రశ్నలే వస్తాయి : అమిత్ షా
ఎన్డీఏ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా మహారాష్ట్ర గవర్నర్ సీపీ రాధాకృష్ణన్ పేరు ఆమోదించడంపై అమిత్ షా మద్దతు తెలిపారు. ఉపరాష్ట్రపతి పదవిని దక్షిణాది ప్రాంతాలకు చెందిన వ్యక్తి చేపట్టడం సహజమని అన్నారు. ఎందుకంటే రాష్ట్రపతి తూర్పు భారత్కు చెందిన వారు, ప్రధానమంత్రి పశ్చిమ ప్రాంతాలకు చెందిన వ్యక్తి అని అందుకే ఇలా ఎంపిక చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. తమిళనాడు 2026 ఎన్నికల కోసం బీజేపీ లాభం పొందాలనే ఉద్దేశంతోనే సీపీ రాధాకృష్ణన్ ఎంపిక చేశారా అని ఊహగానాలపై ప్రశ్నించగా, అమిత్ షా వాటిని తోసిపుచ్చారు.
#WATCH | On opposition linking NDA's Vice Presidential candidate to Tamil Nadu Assembly elections, Union HM Amit Shah says, " no, it is not like that... it is natural for the vice presidential candidate to come from the south because the president was from the east, the prime… pic.twitter.com/MJ59ubqc87— ANI (@ANI) August 25, 2025
'మేము గతంలోనూ మిత్రపక్షాలతో కలిసి తమిళనాడులో పోటీ చేశాం. సీట్లు గెలుచుకున్నాం. ఎక్కడి నుంచైనా ఎవరి పేరు పెట్టినా ఇలాంటి ప్రశ్నలు వస్తాయి. రాధాకృష్ణన్ సుదీర్ఘ రాజకీయ జీవితం కలిగినవారు. ఆయన రెండు సార్లు పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా పనిచేశారు. మా పార్టీ (బీజేపీ)కి తమిళనాడులో రాష్ట్రాధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు. ఝార్ఖండ్, తెలంగాణ, పుదుచ్చేరి, మహారాష్ట్ర గవర్నర్గా ఉన్నారు. ఆయన స్వచ్ఛమైన ప్రజా జీవితాన్ని గడిపారు. గొప్ప రాజకీయ నాయకుడుగా పేరుపొందారు' అని అమిత్ షా వివరించారు.
'మోదీకి కూడా ఆర్ఎస్ఎస్తో సంబంధం ఉంది'
సీపీ రాధా కృష్ణన్ ఎంపికకు ఆర్ఎస్ఎస్తో ఉన్న సంబంధమే కారణమా అని ప్రశ్నించగా, అమిత్ షా ఈమేరకు బదులిచ్చారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి కూడా ఆర్ఎస్ఎస్తో సంబంధం ఉంది. నాకు కూడా ఉంది. ప్రజలు మమ్మల్ని ఆ కారణంగానే ఎంచుకున్నారా? ఆర్ఎస్ఎస్ అనుబంధం మైనస్ పాయింట్ కాదు. అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి, ఎల్కే అడ్వాణీకి కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ సంబంధం ఉంది. రాధాకృష్ణన్కూ ఉంది' అని అమిత్ షా స్పష్టం చేశారు.