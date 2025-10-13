యూసీసీ సవరణలు- ఆ దేశాల పౌరుల మ్యారేజ్ రిజిస్ట్రేషన్కు లైన్ క్లియర్- ఇకపై ఆధార్తో పనిలేదు!
యూసీసీ నిబంధనల్లో సవరణలకు ఉత్తరాఖండ్ కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్- నేపాల్, భూటాన్, టిబెట్ పౌరులకు ఉపశమనం!
Published : October 13, 2025 at 8:17 PM IST
UCC Amendment News : ఉత్తరాఖండ్ కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉమ్మడి పౌరస్మృతి (యూసీసీ) నిబంధనలకు సవరించాలని నిర్ణయించింది. దీని ప్రకారం ఇకపై నేపాల్, భూటాన్, టిబెట్ పౌరులు ఆధార్ కార్డు లేకపోయినా, ఇతర పత్రాలను ఉపయోగించి యూసీసీ కింద ఉత్తరాఖండ్లో మ్యారేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. దీంతో ఉత్తరాఖండ్లో నివసిస్తున్న ఆయా దేశాల పౌరులకు ఊరట లభించనుంది. ఉత్తరాఖండ్ సీఎం పుష్కర్ సింగ్ ధామీ అధ్యక్షతన దెహ్రాదూన్ సెక్రటేరియట్లో ఆదివారం ఉదయం పదిన్నర గంటలకు ప్రారంభమై దాదాపు 3గంటలపాటు కేబినెట్ సమావేశం జరిగింది. ఈ మీటింగ్లో 8 ప్రధాన నిర్ణయాలను ఆమోదించారు.
యూసీసీ నిబంధనల్లో సవరణలు
ఉత్తరాఖండ్లో ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి ఉమ్మడి పౌరస్మృతి (యూసీసీ) అమల్లోకి వచ్చింది. అప్పటి నుంచి మ్యారేజ్ రిజిస్టేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి స్థాయిలో జరుగుతోంది. కాగా, నేపాల్, భూటాన్, టిబెట్తో ఉత్తరాఖండ్ సరిహద్దును పంచుకుంది. అలాగే ఆయా దేశాల పౌరులకు ఉత్తరాఖండ్ వాసులతో సంబంధాలు ఉన్నాయి. అయితే యూసీసీ అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఉత్తరాఖండ్లో నివసిస్తున్న నేపాల్, భూటాన్, టిబెల్ పౌరులు ఆధార్ కార్డులు లేకపోవడం యూసీసీ కింద తమ వివాహాలను నమోదు చేసుకోలేకపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం యూసీసీ నిబంధనలను సవరించాలని నిర్ణయించింది, మ్యారేజ్ రిజిస్ట్రేషన్కు నేపాల్, భూటాన్, టిబెట్ పౌరులకు ఆధార్ కార్డును మినహాయించింది. ఏదైనా చెల్లుబాయే ఇతర పత్రాలు ఉంటే చాలని పేర్కొంది. ఈ నిర్ణయంతో ఆ మూడు దేశాల పౌరులకు ఉపశమనం లభించనుంది.
ధామీ కేబినెట్ ఆమోదించిన ఎనిమిది ప్రతిపాదనలు
- ఉత్తరాఖండ్ మహిళా, శిశు అభివృద్ధి సబార్డినేట్ సూపర్ వైజర్ సర్వీస్ రూల్స్ 2021ను సవరించారు. భారత ప్రభుత్వ సూచనలను అనుసరించి, రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్న అన్ని మినీ అంగన్ వాడీ కేంద్రాలను పూర్తి స్థాయి అంగన్ వాడీ కేంద్రాలుగా అప్ గ్రేడ్ చేస్తారు.
- దెహ్రాదూన్ జిల్లాలోని రాయ్ పుర్, పరిసర ప్రాంతాల్లో విధించిన 'ఫ్రీజ్ జోన్'కు సంబంధించిన నిబంధనలను సడలించింది గృహనిర్మాణ అభివృద్ధి శాఖ. ఈ ఫ్రీజ్ జోన్ లోపల చిన్న ఇళ్లు, దుకాణాల నిర్మాణానికి అనుమతినిచ్చింది.
- ఐదు సంవత్సరాల సర్వీస్ పూర్తి చేసిన తర్వాత ఆరోగ్య కార్యకర్తలు, హెల్త్ సూపర్ వైజర్లు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతారు.
- ఉత్తరాఖండ్లో ఉమ్మడి పౌరస్మృతి (యూసీసీ) నిబంధనలకు సవరించనున్నారు. మ్యారేజీ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఆధార్తో పాటు, నేపాల్, భూటాన్, టిబెట్ పౌరసత్వ ధ్రువీకరణ పత్రాలు కూడా చెల్లుబాటు అవుతాయి.
- రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పదోన్నతి విధానాలలో సడలింపును మంత్రివర్గం ఆమోదించింది. పర్సనల్ డిపార్ట్మెంట్ కింద, ఒక నిర్దిష్ట స్థానంలో 50శాతం సర్వీస్ పూర్తి చేసిన ఉద్యోగులకు వారి సర్వీస్ కాలంలో ఒకేసారి సడలింపు లభిస్తుంది.
- ముఖ్యమంత్రి అనుమతితో, ఉత్తరాఖండ్ అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాన్ని మంత్రివర్గం అధికారికంగా వాయిదా వేసింది. ఇది మునుపటి సమావేశానికి అధికారిక ముగింపును సూచించే ఒక సాధారణ పరిపాలనా ప్రక్రియ.
- రాష్ట్రం ఏర్పాటై 25వ సంవత్సరం, అంటే సిల్వర్ జూబ్లీ సందర్భంగా ప్రత్యేక అసెంబ్లీ సమావేశాన్ని నిర్వహించాలని కేబినెట్ నిర్ణయించింది. ఈ సెషన్ తేదీలను సీఎం ధామీ నిర్ణయించనున్నారు.
- ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వరంగ సంస్థల డివిడెండ్ పంపిణీ విధానం ప్రకారం, ఈ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు తమ వార్షిక నికర లాభంలో 15 శాతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇవ్వాలి. ఈ నిధులను రాష్ట్ర అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు ఉపయోగిస్తారు.
