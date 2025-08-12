ETV Bharat / bharat

1700 పైలెట్లకు శిక్షణ లోపాలు- ఇండిగోకు డీజీసీఏ షోకాజ్​ నోటీసులు

DGCA Show Cause Notice Indigo : ప్రముఖ ఎయిర్​లైన్స్ ఇండిగోకు డీజీసీఏ షోకాజ్​ నోటీసులు జారీ చేసింది. దాదాపు 1700 మంది పైలట్లకు నిర్వహించిన సిమ్యులేటర్ శిక్షణలో లోపాలు ఉండడమే ఇందుకు కారణమని సంబంధిత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. గత నెలలో ఇండిగో ఎయిర్​లైన్స్ నుంచి వచ్చిన రికార్డులు, రిప్లైలను పరిశీలించిన తరువాతనే ఈ షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసినట్లు సదరు వర్గాలు తెలిపాయి. అయితే ఈ షోకాజ్ నోటీసులపై ఇండిగో నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ప్రతిస్పందన రాలేదు.

శిక్షణ లోపాలు
కమాండ్​, ఫస్ట్ ఆఫీసర్లలతో సహా దాదాపు 1700 మంది పైలెట్లకు కేటగిరీ-సీ లేదా క్రిటికల్ ఎయిర్​ఫీల్డ్​ శిక్షణ ఇచ్చారు. అయితే ఏమాత్రం అర్హతలేని సిమ్యులేటర్లతో వీరికి శిక్షణ ఇచ్చారని, శిక్షణ లోపభూయిష్టంగా ఉందని డైరెక్టరేేట్​ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్​ (డీజీసీఏ) గుర్తించింది. కాలికట్​, లేహ్​, ఖాట్మండ్​ వంటి కొన్ని విమానాశ్రయాల్లో అర్హత లేని సిమ్యులేటర్లు ఉన్నాయని, వీటితోనే పైలెట్లకు శిక్షణ ఇచ్చినట్లు డీజీసీఏ గుర్తించినట్లు సదరు వర్గాలు తెలిపాయి.

