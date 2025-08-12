DGCA Show Cause Notice Indigo : ప్రముఖ ఎయిర్లైన్స్ ఇండిగోకు డీజీసీఏ షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసింది. దాదాపు 1700 మంది పైలట్లకు నిర్వహించిన సిమ్యులేటర్ శిక్షణలో లోపాలు ఉండడమే ఇందుకు కారణమని సంబంధిత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. గత నెలలో ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ నుంచి వచ్చిన రికార్డులు, రిప్లైలను పరిశీలించిన తరువాతనే ఈ షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసినట్లు సదరు వర్గాలు తెలిపాయి. అయితే ఈ షోకాజ్ నోటీసులపై ఇండిగో నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ప్రతిస్పందన రాలేదు.
శిక్షణ లోపాలు
కమాండ్, ఫస్ట్ ఆఫీసర్లలతో సహా దాదాపు 1700 మంది పైలెట్లకు కేటగిరీ-సీ లేదా క్రిటికల్ ఎయిర్ఫీల్డ్ శిక్షణ ఇచ్చారు. అయితే ఏమాత్రం అర్హతలేని సిమ్యులేటర్లతో వీరికి శిక్షణ ఇచ్చారని, శిక్షణ లోపభూయిష్టంగా ఉందని డైరెక్టరేేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (డీజీసీఏ) గుర్తించింది. కాలికట్, లేహ్, ఖాట్మండ్ వంటి కొన్ని విమానాశ్రయాల్లో అర్హత లేని సిమ్యులేటర్లు ఉన్నాయని, వీటితోనే పైలెట్లకు శిక్షణ ఇచ్చినట్లు డీజీసీఏ గుర్తించినట్లు సదరు వర్గాలు తెలిపాయి.