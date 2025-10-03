ETV Bharat / bharat

సొంత ఖర్చుతో అమ్మవారికి గుడి కట్టిన భక్తుడు- ఇప్పుడు దేశంలోనే పాపులర్! ఎందుకో తెలుసా?

దుర్గాపరమేశ్వరి ఆలయాన్ని నిర్మించిన తిప్పన్న- సొంత ఖర్చుతో గుడి నిర్మాణం

Devotee Built Temple In Karnataka
Devotee Built Temple In Karnataka (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 3, 2025 at 12:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Devotee Built Temple In Karnataka : కర్ణాటకకు చెందిన ఓ భక్తుడు తన సొంత డబ్బులతో చండికా దుర్గాపరమేశ్వరి దేవీ ఆలయాన్ని అద్భుతంగా నిర్మించాడు. కోరిన కోర్కెలు తీర్చే దేవతగా ప్రసిద్ధి గాంచిన దుర్గా పరమేశ్వరి అమ్మవారికి కథలగెరె తిప్పన్న అనే వ్యక్తి గుడి కట్టి ప్రజల మన్ననలు పొందాడు. అలాగే తిప్పన్న కుటుంబం మతపరమైన సేవ కోసం అవిశ్రాంతంగా కృషి చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో తిప్పన్నకు గుడి నిర్మాణానికి ఎంత ఖర్చు అయ్యింది? ఎన్నాళ్లులో దేవాలయం కట్టారు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

గుడిలో ముగ్గురు దేవుళ్లు
దావణగెరె తాలూకాలోని 1300 ఏళ్ల క్రితం అగ్రహారంగా ఉన్న లోకికెరె గ్రామంలో చండికా దుర్గాపరమేశ్వరి దేవీ ఆలయాన్ని నిర్మించాడు తిప్పన్న. ఈ గుడిలో అర్ధనారేశ్వరుడు, చండికా దుర్గాపరమేశ్వరి దేవి, లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవుళ్ల విగ్రహాలు ఉన్నాయి. అయితే, ఇప్పుడు ఈ ఆలయం ఇప్పుడు కర్ణాటకలోనే కాకుండా జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందింది. ఎందుకంటే లోకికెరె వెలిసిన శ్రీ క్షేత్ర త్రికూటాచల దుర్గాపరమేశ్వరి మాతను కోరికలు తీర్చే దేవతగా భావిస్తారు. అక్కడ మొక్కులు తీరిస్తే తాము అనుకున్నది నెరవేరుతుందని భక్తులు ప్రగాఢ విశ్వాసం. కష్టాలతో వచ్చే భక్తులను ఈ దేవత రక్షిస్తుందని నమ్మకం.

Devotee Built Temple In Karnataka
చండికా దుర్గాపరమేశ్వరి దేవీ (ETV Bharat)

ఆలయ ప్రాంగణంలో గోమాతల పెంపకం
2022 ఫిబ్రవరి 7న ఈ ఆలయానికి భూమి పూజ చేశారు. 2023లో దీన్ని ప్రారంభించారు. ఈ గుడి ప్రాంగణంలో సుబ్రహ్మణ్య ఆలయం ఉంది. అలాగే దేవాలయం చుట్టూ ఉన్న అందమైన ప్రదేశం చూపరులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఇక్కడ గోమాతలను సైతం పెంచుతున్నారు. అలాగే దుర్గాపరమేశ్వరి మాత కొలువైన లోకికెరె గ్రామానికి పురాతన చరిత్ర ఉంది. ఇక్కడ 7వ శతాబ్దంలో బాదామి రాణి లోక్ మహాదేవి ఏడు ట్యాంకుల సరస్సును నిర్మించిందని చెబుతారు.

గుడి నిర్మాణం వెనుక కథ
దుర్గాపరమేశ్వరి ఆలయాన్ని సొంత ఖర్చుతో నిర్మించిన తిన్నప్ప గుడి విశేషాలను ఈటీవీ భారత్​తో పంచుకున్నాడు. "2019లో ఆయాత మహా చండికా యాగం (యాగాలలో గొప్పది, పవిత్రమైనది) బెంగళూరులోని నెలమంగళలో చేశాం. కర్కలలోని కృష్ణ రాయితో ఈ అమ్మవారి విగ్రహాన్ని శిల్పి సదాశివ గుడిగర్ తయారుచేశారు. యాగం ముగిసిన తర్వాత, విగ్రహాన్ని ఎక్కడ ఉంచాలనే దానిపై గందరగోళం కారణంగా అమ్మవారి విగ్రహాన్ని ఉడుపి జిల్లాలోని కర్కలకు పంపించాం. అక్కడ రెండేళ్లు ఉండిపోయింది. తరువాత, తిరుపతికి చెందిన ఒక భక్తుడు అమ్మవారి విగ్రహాన్ని లారీలో తీసుకెళ్లి ఆలయం నిర్మించాలని అనుకున్నాడు. కానీ ఆ విగ్రహాన్ని తీసుకెళ్లలేకపోయాడు. ఆ తర్వాత అమ్మవారి విగ్రహాన్ని ఇంటికి తీసుకొచ్చి పూజలు చేశాం. ఆపై లోకికెరె గ్రామంలోని రెండు ఎకరాల భూమిలో దుర్గామాతకు ఆలయం నిర్మించాము. లోకికెరె గ్రామం 1300 సంవత్సరాల క్రితం అగ్రహారం. అందువల్ల, దేవత తన సొంత భూమికి తిరిగి వచ్చి అక్కడే స్థిరపడింది." అని తిన్నప్ప పేర్కొన్నాడు.

Devotee Built Temple In Karnataka
చండికా దుర్గాపరమేశ్వరి దేవీ (ETV Bharat)

'కోరిన కోర్కెలు తీర్చే దేవత'
"మా కుటుంబం చండికా యాగం చేసినప్పుడు అమ్మవారు కలలో కనిపించింది. మా ఇంటికి వస్తానని ఆమె చెప్పింది. ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లు మా ఇంట్లో ఉంచి పూజలు చేసి అమ్మవారికి ఆలయం నిర్మించాం. దుర్గాపరమేశ్వరి అమ్మవారి ముందు కోరికలు కోరుకుంటే నెరవేరుతాయి. ఆలయ ప్రారంభోత్సవం రోజున 40,000-50,000 మంది భక్తులు వచ్చారు. ఇదంతా అమ్మవారి కృప వల్లనే జరిగింది. మా కుటుంబానికి చెందిన శ్రీ నారాయణ ఎంటర్‌ ప్రైజెస్ కంపెనీ వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది. ఆలయ నిర్మాణానికి కంపెనీలోని ఉద్యోగులు, కార్మికులు కూడా సహకరించారు" అని తిప్పన్న భార్య శ్వేత చెప్పింది.

దావణగెరెలోని చండికా దుర్గాపరమేశ్వరి ఆలయం పాపులర్ కావడానికి ప్రధాన కారణం అక్కడ అమ్మవారికి నైవేద్యాలు సమర్పించే ఆచారం. ప్రతిదీ అమ్మవారి సంకల్పం మేరకు జరుగుతుంది. ఉపాధి, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, వివాహం, భూ వివాదాలు, ఆనారోగ్య సమస్యల వంటివాటికి అమ్మవారు పరిష్కారాలను చూపుతుందని భక్తులు నమ్ముతారు. అలాగే దసరా సమయంలో దుర్గాపరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయం వద్ద సందడి నెలకొంటుంది. నవరాత్రుల్లో అమ్మవారిని ప్రత్యేకంగా అలంకరించి, పూజలు చేస్తారు. ప్రతిరోజు సాయంత్రం సంగీత కార్యక్రమాలు, నృత్య వేడుకలు నిర్వహిస్తారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

KARNATAKA DEVOTEE BUILT TEMPLEDEVOTEE BUILT DURGA DEVI TEMPLEDAVANGERE FAMOUS TEMPLEDURGA PARAMESHWARI TEMPLE LOKIKEREDEVOTEE BUILT TEMPLE IN KARNATAKA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పండగొచ్చిందంటే ఎటు చూసినా పూల వ్యర్థాలే! - ఎరువుల తయారీతో సమస్యకు చెక్

మహిళ రూపంలో గణేశుడు- వాహనంగా గాడిద- 'చౌసట్ యోగినీ' గురించి తెలుసా?

Bigg Boss Telugu 9 Day 24 Episode: 'ఫస్ట్​ లవ్​' గురించి తనూజ ఓపెన్​ - కెప్టెన్సీ కంటెండర్‌షిప్​ గెలుచుకున్న కల్యాణ్​!

ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తులు కావాలా? అయితే ఖమ్మం సేంద్రీయ మార్కెట్​కు వెళ్లండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.