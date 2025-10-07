బరితెగించిన లష్కరే తోయిబా - ఏకంగా ప్రధాని మోదీకి బెదిరింపులు!
భారత్ 'జల ఉగ్రవాదానికి' పాల్పడుతోందని ఆరోపణ- మరోసారి భారత్పై పహల్గాం తరహా దాడి చేయాలని పాక్ ఆర్మీ చీఫ్కు సూచన- సైఫుల్లా కసూరి బరితెగింపు
Published : October 7, 2025 at 5:34 PM IST
Saifullah Kasuri Threatens PM Modi : లష్కరే తోయిబా (ఎల్ఈటీ) డిప్యూటీ చీఫ్, పహల్గాం ఉగ్రదాడుల సూత్రధారి సైఫుల్లా కసూరి బరితెగించాడు. ఏకంగా భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై బహిరంగ బెదిరింపులకు దిగాడు. పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ అసిమ్ మునీర్ను 'ఫీల్డ్ మార్షల్'గా పేర్కొంటూ, భారత్పై మళ్లీ పహల్గాం తరహా దాడి చేసి, మోదీకి గుణపాఠం నేర్పించాలని కారుకూతలు కూశాడు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
LeT's Saifullah Kasuri threatens PM Modi, praising Pak Army Chief Asim Munir and urging him to “teach a lesson.— KashmirFact (@Kashmir_Fact) October 7, 2025
Kasuri’s threats are loud, but India’s resolve is louder 🇮🇳 Still crying over May 2025? Keep dreaming.#NoFear #LOL #Pakistani
VC: @OsintTV pic.twitter.com/7b7VwycB6z
"మన సుప్రీం లీడర్ ఫీల్డ్ మార్షల్ అసిమ్ మునీర్ను 2025 మే 10న చేసినట్లుగా ప్రధాని మోదీకి గుణపాఠం నేర్పించాలని నేను అభ్యర్థిస్తున్నాను. ఎందుకంటే భారత్ జల ఉగ్రవాదం చేస్తోంది. దిల్లీ ఉద్దేశపూర్వకంగా పాక్ నియంత్రించలేని విధంగా నీటిని విడుదల చేస్తోంది. అందువల్లే పాక్ను వరదలు ముంచెత్తున్నాయి. దీనికి భారత్పై ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాం."
- సైఫుల్లా కసూరి, లష్కరే తోయిబా డిప్యూటీ చీఫ్
సెప్టెంబర్ 26న పాక్ ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్ సింధు జలాల ఒప్పందం అంశాన్ని ఐక్యరాజ్య సమితిలో లేవనెత్తారు. భారత్ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా సింధూ జలాల ఒప్పందాన్ని నిలిపివేసిందని ఆరోపించారు. ఇది జరిగిన కొద్ది రోజుల్లోనే లష్కరే తోయిబా వ్యవస్థాపకుడు హఫీజ్ సయీద్ నేతృత్వంలో పనిచేసే కసూరి ఇదే తరహా ఆరోపణలతో, భారత ప్రధానిపై బెదిరింపులకు దిగడం గమనార్హం. ఇది పాక్లో రాజకీయ నాయకులు, ఉగ్రవాదులు భారత్కు వ్యతిరేకంగా ఏ విధంగా సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నారో బట్టబయలు చేసింది.
పాక్ ఉగ్రవాదం సంగతేంటి?
పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ అంతర్జాతీయ వేదికలపై భారత్పై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. కానీ తమ దేశం పెంచిపోషిస్తున్న ఉగ్రవాదాన్ని ఆపడానికి గురించి ఎక్కడా ప్రస్తావించడం లేదు. ముఖ్యంగా పహల్గాం ఉగ్రదాడి తరువాత, ఆ దేశం టెర్రరిజం నిర్మూలన గురించి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోగా, ఉగ్రవాదులను బహిరంగంగా ప్రోత్సహిస్తూ వచ్చింది. దీనితో భారత్ సింధూ జలాల ఒప్పందాన్ని నిలిపివేసింది.
దీనితో భారత్ ఏకపక్షంగా, చట్టవిరుద్ధంగా సింధూ జలాల ఒప్పందాన్ని ఉల్లఘించిందని ఆరోపించింది. ఆ దేశ ప్రధాని ఏకంగా ఐరాసలో తన గోడును వెల్లబుచ్చాడు. అంతేకాదు కశ్మీర్ విషయంలో తన అసలు రంగును బయటపెట్టాడు. "నేను కశ్మీర్ ప్రజలకు అండగా నిలుస్తా. పాకిస్థాన్ వారికి అండగా నిలుస్తుంది. త్వరలోనే కశ్మీర్లో భారత్ దౌర్జన్యం ఆగిపోతుందని నేను హామీ ఇస్తున్నాను" అని షెహబాజ్ ఉడత బెదిరింపులకు దిగారు.
పహల్గాంలో నరమేధం
ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 22న పహల్గాంలో పాక్ ఉగ్రవాదులు చొరబడి హిందూ పురుషులే లక్ష్యంగా దాడులకు తెగబడ్డారు. ఈ ఉగ్రదాడిలో 26 మంది పౌరులు మరణించారు. దీనితో భారత్ సింధూ జలాల ఒప్పందాన్ని నిలిపివేసింది. అంతేకాదు భారత్ ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టి పాక్, పీఓకేల్లోని ఉగ్రస్థావరాలను, ఉగ్రవాదులను మట్టుబెట్టింది. దీనితో పాక్ నేరుగా భారత్పై దాడులకు తెగబడింది. అయితే భారత్ సైన్యం దెబ్బకు తట్టుకోలేక కాళ్లబేరానికి వచ్చింది.
1960 సెప్టెంబర్లో ప్రపంచ బ్యాంకు మధ్యవర్తిత్వంలో భారత్, పాక్ల మధ్య సింధు జలాల ఒప్పందం కుదిరింది. దీని ప్రకారం రావి, బియాస్, సట్లెజ్ అనే మూడు నదులపై భారత్కు; సింధు, జీలం, చీనాబ్ నదులపై పాకిస్థాన్కు నియంత్రణ లభించింది. ఇరుదేశాల మధ్య చాలా సార్లు ఉద్రిక్తతలు తలెత్తినప్పటికీ ఈ ఒప్పందం అమలులోనే ఉండేది. కానీ పహల్గాంలో పాక్ ఉగ్రవాదులు నరమేధం సృష్టించడంతో భారత్ దీనిని పూర్తిగా నిలిపివేసింది.
