బరితెగించిన లష్కరే తోయిబా - ఏకంగా ప్రధాని మోదీకి బెదిరింపులు!

భారత్​ 'జల ఉగ్రవాదానికి' పాల్పడుతోందని ఆరోపణ- మరోసారి భారత్​పై పహల్గాం తరహా దాడి చేయాలని పాక్ ఆర్మీ చీఫ్​కు సూచన-​ సైఫుల్లా కసూరి బరితెగింపు

Damaged LeT Training centre
Damaged LeT Training centre (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 7, 2025 at 5:34 PM IST

2 Min Read
Saifullah Kasuri Threatens PM Modi : లష్కరే తోయిబా (ఎల్​ఈటీ) డిప్యూటీ చీఫ్​, పహల్గాం ఉగ్రదాడుల సూత్రధారి సైఫుల్లా కసూరి బరితెగించాడు. ఏకంగా భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై బహిరంగ బెదిరింపులకు దిగాడు. పాకిస్థాన్​ ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్​ అసిమ్ మునీర్​ను 'ఫీల్డ్ మార్షల్​'గా పేర్కొంటూ, భారత్​పై మళ్లీ పహల్గాం తరహా దాడి చేసి, మోదీకి గుణపాఠం నేర్పించాలని కారుకూతలు కూశాడు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.

"మన సుప్రీం లీడర్ ఫీల్డ్ మార్షల్ అసిమ్ మునీర్​ను 2025 మే 10న చేసినట్లుగా ప్రధాని మోదీకి గుణపాఠం నేర్పించాలని నేను అభ్యర్థిస్తున్నాను. ఎందుకంటే భారత్​ జల ఉగ్రవాదం చేస్తోంది. దిల్లీ ఉద్దేశపూర్వకంగా పాక్​ నియంత్రించలేని విధంగా నీటిని విడుదల చేస్తోంది. అందువల్లే పాక్​ను వరదలు ముంచెత్తున్నాయి. దీనికి భారత్​పై ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాం."
- సైఫుల్లా కసూరి, లష్కరే తోయిబా డిప్యూటీ చీఫ్

సెప్టెంబర్​ 26న పాక్ ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్​ షరీఫ్ సింధు జలాల ఒప్పందం అంశాన్ని ఐక్యరాజ్య సమితిలో లేవనెత్తారు. భారత్ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా సింధూ జలాల ఒప్పందాన్ని నిలిపివేసిందని ఆరోపించారు. ఇది జరిగిన కొద్ది రోజుల్లోనే లష్కరే తోయిబా వ్యవస్థాపకుడు హఫీజ్ సయీద్​ నేతృత్వంలో పనిచేసే కసూరి ఇదే తరహా ఆరోపణలతో, భారత ప్రధానిపై బెదిరింపులకు దిగడం గమనార్హం. ఇది పాక్​లో రాజకీయ నాయకులు, ఉగ్రవాదులు భారత్​కు వ్యతిరేకంగా ఏ విధంగా సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నారో బట్టబయలు చేసింది.

పాక్ ఉగ్రవాదం సంగతేంటి?
పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్​ షరీఫ్ అంతర్జాతీయ వేదికలపై భారత్​పై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. కానీ తమ దేశం పెంచిపోషిస్తున్న ఉగ్రవాదాన్ని ఆపడానికి గురించి ఎక్కడా ప్రస్తావించడం లేదు. ముఖ్యంగా పహల్గాం ఉగ్రదాడి తరువాత, ఆ దేశం టెర్రరిజం నిర్మూలన గురించి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోగా, ఉగ్రవాదులను బహిరంగంగా ప్రోత్సహిస్తూ వచ్చింది. దీనితో భారత్​ సింధూ జలాల ఒప్పందాన్ని నిలిపివేసింది.

దీనితో భారత్​ ఏకపక్షంగా, చట్టవిరుద్ధంగా సింధూ జలాల ఒప్పందాన్ని ఉల్లఘించిందని ఆరోపించింది. ఆ దేశ ప్రధాని ఏకంగా ఐరాసలో తన గోడును వెల్లబుచ్చాడు. అంతేకాదు కశ్మీర్​ విషయంలో తన అసలు రంగును బయటపెట్టాడు. "నేను కశ్మీర్​ ప్రజలకు అండగా నిలుస్తా. పాకిస్థాన్ వారికి అండగా నిలుస్తుంది. త్వరలోనే కశ్మీర్​లో భారత్​ దౌర్జన్యం ఆగిపోతుందని నేను హామీ ఇస్తున్నాను" అని షెహబాజ్​ ఉడత బెదిరింపులకు దిగారు.

పహల్గాంలో నరమేధం
ఈ ఏడాది ఏప్రిల్​ 22న పహల్గాంలో పాక్​ ఉగ్రవాదులు చొరబడి హిందూ పురుషులే లక్ష్యంగా దాడులకు తెగబడ్డారు. ఈ ఉగ్రదాడిలో 26 మంది పౌరులు మరణించారు. దీనితో భారత్​ సింధూ జలాల ఒప్పందాన్ని నిలిపివేసింది. అంతేకాదు భారత్​ ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టి పాక్, పీఓకేల్లోని ఉగ్రస్థావరాలను, ఉగ్రవాదులను మట్టుబెట్టింది. దీనితో పాక్ నేరుగా భారత్​పై దాడులకు తెగబడింది. అయితే భారత్​ సైన్యం దెబ్బకు తట్టుకోలేక కాళ్లబేరానికి వచ్చింది.

1960 సెప్టెంబర్​లో ప్రపంచ బ్యాంకు మధ్యవర్తిత్వంలో భారత్​, పాక్​ల మధ్య సింధు జలాల ఒప్పందం కుదిరింది. దీని ప్రకారం రావి, బియాస్​, సట్లెజ్​ అనే మూడు నదులపై భారత్​కు; సింధు, జీలం, చీనాబ్​ నదులపై పాకిస్థాన్​కు నియంత్రణ లభించింది. ఇరుదేశాల మధ్య చాలా సార్లు ఉద్రిక్తతలు తలెత్తినప్పటికీ ఈ ఒప్పందం అమలులోనే ఉండేది. కానీ పహల్గాంలో పాక్ ఉగ్రవాదులు నరమేధం సృష్టించడంతో భారత్​ దీనిని పూర్తిగా నిలిపివేసింది.

