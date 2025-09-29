ETV Bharat / bharat

విజయ్​ ఉద్దేశపూర్వక రాజకీయ బల ప్రదర్శన వల్లే తొక్కిసలాట: పోలీసులు

టీవీకే అధినేత విజయ్​పై ఎఫ్​ఐఆర్​ నమోదు చేసిన పోలీసులు- అందులో ఏం ఉందంటే?

TVK leader Vijay
TVK leader Vijay (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 29, 2025 at 4:18 PM IST

Cops Slam Actor Vijay Over Stampede : ప్రముఖ తమిళ నటుడు, టీవీకే అధినేత విజయ్​పై పోలీసుల ఎఫ్​ఐఆర్​ నమోదు చేశారు. అందులో 'విజయ్​​ ఉద్దేశపూర్వకంగా తన రాజకీయ శక్తిని ప్రదర్శించారని, అందుకే కరూర్​లో తొక్కిసలాట జరిగిందని' పేర్కొన్నారు.

"విజయ్​ ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభించాల్సిన ర్యాలీని 11 గంటలకు ప్రారంభించారు. వాస్తవానికి ఆయన కరూర్​ ఏరియాకు సాయంత్రం 5 గంటలకు రావాల్సి ఉంది. కానీ రాత్రి 7 గంటలకు వచ్చారు. ఈ విధంగా ఆయన నాలుగు గంటలు ఆలస్యంగా వచ్చారు. తన రాజకీయ బలాన్ని చాటుకోవడానికి విజయ్ ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఇలా చేశారు. మరోవైపు టీవీకే కేవలం 10వేల మంది తమ సభకు వస్తారని పేర్కొంది. ఆ మేరకే పోలీసుల అనుమతి తీసుకుంది. కానీ ఆయన సభకు ఆలస్యంగా వచ్చి, ప్రజల్లో అనవసరమైన అంచనాలు పెంచారు. దీనితో అక్కడ పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు గుమిగూడారు. ఇదే తొక్కిసలాటకు కారణం అయ్యింది" అని తమిళనాడు పోలీసులు తమ ఎఫ్​ఐఆర్​లో పేర్కొన్నారు.

పోలీసుల హెచ్చరికలు పట్టించుకోలేదు!
"విజయ్ ప్రయాణిస్తున్న బస్సు షెడ్యూల్​లోని అనేక స్టాప్​ల వద్ద ఆగింది. నిజానికి ఇలా రోడ్​షో చేయడానికి అనుమతి తీసుకోలేదు. నటుడు, పుదుచ్చేరి మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎన్​ బస్సీ ఆనంద్ సహా టీవీకే నాయకులు- జన సమూహానికి అందించాల్సిన ఆహారం, నీరు, సౌకర్యాల కొరత గురించి చేసిన హెచ్చరికలను పట్టించుకోలేదు. విజయ్​ వెళ్తున్న బస్సు ఒక ప్రణాళిక లేకుండా ఎక్కడబడితే అక్కడ ఆగడంతో ట్రాఫిక్​కు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది.

మరోవైపు జనాలను నియంత్రించడానికి, తొక్కిసలాట లాంటి విపత్తులను నివారించడానికి పోలీసులు ఏర్పాటు చేసిన బారికేడ్​లను టీవీకే కార్యకర్తలు తొలగించారు. మరోవైపు విజయ్​ను చూడడానికి చాలా మంది టిన్​ పైకప్పుపైకి ఎక్కారు. అది కుప్పకూలడంతో చాలా మంది టీవీకే పార్టీకి సంబంధించిన వారు మరణించారు" అని పోలీసులు ఎఫ్​ఐఆర్​లో పేర్కొన్నారు.

విద్యుత్తు సరఫరా ఆపేయాలని టీవీకే కోరింది!
మరోవైపు టీవీకే అధినేత విజయ్‌ ప్రచార ర్యాలీలో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనకు విద్యుత్‌ సరఫరా నిలిచిపోవడమే కారణమని ఆరోపణలు వస్తున్న నేపథ్యంలో తమిళనాడు విద్యుత్తు బోర్డు (టీఎన్​ఈబీ) స్పందించింది. విజయ్‌ ర్యాలీ సందర్భంగా తాత్కాలికంగా విద్యుత్తు సరఫరా ఆపేయాలని టీవీకేనే తమకు వినతిపత్రం ఇచ్చిందని విద్యుత్తు బోర్డు చీఫ్‌ ఇంజినీర్‌ రాజ్యలక్ష్మి చెప్పారు. అయితే అందుకు తాము అంగీకరించలేదని వెల్లడించారు.

సెప్టెంబర్ 27 రాత్రి వేలుసామిపురం వద్ద భారీ జనసమూహం ఉంటుందని అంచనా వేస్తూ, టీవీకే నుంచి తమకు లేఖ అందిందని రాజ్యలక్ష్మి పేర్కొన్నారు. అందులో ప్రజల భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకొని విజయ్‌ మాట్లాడుతున్న సమయంలో కొంతసేపు విద్యుత్తు సరఫరాను నిలిపివేయాలని కోరారని తెలిపారు. కానీ ఆ అభ్యర్థనను తాము తిరస్కరించినట్లు రాజ్యలక్ష్మి స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు తొక్కిసలాట జరిగిన వేదిక వద్ద కరెంటు కోత లేదని ఇప్పటికే తమిళనాడు ప్రభుత్వం వివరణ ఇచ్చింది. టీవీకే ఏర్పాటు చేసిన జనరేటర్లలో సమస్య కారణంగా కొన్ని లైట్లు మసకబారాయని జిల్లా కలెక్టర్ వెల్లడించారు.

రాజకీయ రగడ
మరోవైపు ఈ కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటన తమిళనాట రాజకీయ దుమారాన్ని రేపింది. డీఎంకే, టీవీకే పరస్పరం విమర్శలు, ప్రతివిమర్శలు చేసుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా డీఎంకే కుట్ర వల్లే తొక్కిసలాట జరిగిందని టీవీకే ఆరోపించింది. అందుకే దీనిపై ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని లేదా సీబీఐకు కేసును అప్పగించాలని కోరుతూ మద్రాస్​ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. టీవీకే తరఫు న్యాయవాది అరివళగన్ మాట్లాడుతూ, టీవీకే ప్రజల భద్రతా మార్గదర్శకాలను ఉల్లంఘించిందంటూ డీఎంకే చేసిన ఆరోపణలను తోసిపుచ్చారు.

"మేము పోలీసులు విధించిన షరతులను ఉల్లంఘించలేదు. విజయ్​ - మధురై, అన్నారు, తిరుచ్చి, అరియలూర్, తిరువారూర్​, నాగపట్నం, నామక్కల్​లో ర్యాలీలు నిర్వహించారు. కానీ ఎక్కడా ఇలాంటి తొక్కిసలాట జరగలేదు. కానీ కరూర్​లోనే ఇలా జరిగిందంటే, ఇందులో ఏదో కుట్ర కోణం ఉంది" అని టీవీకే తరఫు న్యాయవాది అరివళగన్ అన్నారు. మరోవైపు టీవీకే ఆరోపణలను డీఎంకే ఖండించింది. పార్టీ అధికార ప్రతినిధి డాక్టర్ సయ్యద్ హఫీజుల్లా మాట్లాడుతూ, "మేము దీనిని రాజకీయం చేయాలనుకోలేదు. చట్టం తన పనితాను చేసుకుపోతుంది" అన్నారు.

వదంతులు నమ్మొద్దు!
మరోవైపు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్​, కరూర్​ తొక్కిసలాట ఘటనపై ప్రజలు ప్రశాంతంగా ఉండాలని ఎక్స్ వేదికగా విజ్ఞప్తి చేశారు. 'ప్రజలు సోషల్ మీడియాలో వచ్చే వదంతులను నమ్మవద్దని, వాటిని వ్యాప్తి చేయవద్దని, ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతాయుతంగా ప్రవర్తించాలని' కోరారు.

విజయ్ ఇంటికి బాంబ్ బెదిరింపు- ముమ్మరంగా తనిఖీలు

శబరిమల భక్తులకు గుడ్ న్యూస్​- ఇకపై నేరుగా ఇంటి నుంచే ప్రసాదాలు బుక్ చేసుకోవచ్చు!

