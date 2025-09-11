ETV Bharat / bharat

భారీ ఉగ్రకుట్ర భగ్నం- దిల్లీ స్పెషల్ పోలీసుల ఆపరేషన్

దేశంలో భారీ ఉగ్ర కుట్రను భగ్నం చేసిన దిల్లీ స్పెషల్ సెల్ పోలీసులు​- నిందితుల వద్ద నుంచి పేలుడు పదార్థాల తయారీకి వాడే వస్తువులు స్వాధీనం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 11, 2025 at 2:35 PM IST

Delhi Special Cell Police arrested Terrorist : దేశంలో భారీ ఉగ్ర కుట్రను దిల్లీ స్పెషల్ సెల్ పోలీసులు భగ్నం చేశారు. ఉగ్రవాద మాడ్యూల్‌కు సంబంధించి నిన్న ఇద్దరిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు ఇవాళ మరో ముగ్గురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ముష్కరులంతా ఉగ్రవాదానికి బాగా ఆకర్షితులయ్యారనీ, పాకిస్థాన్‌కు చెందిన హ్యాండ్లర్ల సూచనలతో ఇక్కడ పని చేస్తున్నారని దిల్లీ పోలీసులు తెలిపారు. పేలుడు పదార్థాలు తయారు చేసేందుకు వాడే వస్తువులను ఈ ముష్కరుల నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు వెల్లడించారు.

నిఘా వర్గాల సమాచారంతో దేశవ్యాప్తంగా తనిఖీలు నిర్వహించిన దిల్లీ స్పెషల్ సెల్ పోలీసులు ఉగ్రవాద మాడ్యూల్‌కు సంబంధించి ముగ్గురిని అరెస్టు చేశారు. ముంబయిలో ఉండే అఫ్తాబ్, సుఫియాన్‌లను దిల్లీలో అరెస్టు చేశారు. అషర్ డానిష్‌ను ఝార్ఖండ్‌లోని రాంచీలో అరెస్టు చేశారు. హుజైఫా యమన్‌ను తెలంగాణలో, కమ్రాన్ ఖురేషీని మధ్యప్రదేశ్‌లో అరెస్టు చేశారు. ముష్కరుల నుంచి 'ఐఈడీ'ల తయారీకి వాడే ముడి సామాగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దేశీయంగా తయారు చేసిన పిస్టల్, లైవ్ మందుగుండు సామగ్రితో సహా హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం, నైట్రిక్ ఆమ్లం, సల్ఫర్ పౌడర్, వైర్లు, ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్లు, ల్యాప్ టాప్‌లు, మాస్క్‌లు, ఫోన్లు, నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

పాకిస్థాన్‌కు హ్యాండ్లర్ల సూచనల ఆధారంగా పని చేస్తున్న ముష్కరులు!
దిల్లీ స్పెషల్‌ సెల్ అరెస్టు చేసిన ఐదుగురు ఉగ్రవాదులు పాకిస్థాన్‌కు చెందిన హ్యాండ్లర్ల సూచనల ఆధారంగా పని చేస్తున్నారని దిల్లీ స్పెషల్‌ సెల్ అదనపు సీపీ ప్రమోద్ సింగ్ కుష్వాహా తెలిపారు. మొత్తం 11 మందిని విచారించిన తర్వాత ఐదుగురిని అరెస్టు చేసినట్లు చెప్పారు. ఈ ఉగ్రవాద మాడ్యూల్‌లో ప్రధాన పాత్ర డానిష్‌ది అని దిల్లీ స్పెషల్‌ సెల్ అదనపు సీపీ తెలిపారు. ఇతడు పైకి ఓ ప్రొఫెషనల్ కంపెనీని నడుపుతున్నట్లు వ్యవహరిస్తాడని చెప్పారు. నిఘా వర్గాలకు అనుమానం రాకుండా సంప్రదింపులు జరిపేటప్పుడు కోడ్‌వర్డ్‌ల కింద CEO అని వాడుతారని తెలిపారు. అతడి ఉగ్రవాద ముఠా మాత్రం అంతర్గతంగా ఘజ్వా లీడరని పిలుస్తారని వివరించారు. డానిష్‌ తర్వాత రెండో కీలక వ్యక్తి ఆఫ్తాబ్‌ అని అతడి పని వ్యక్తులను లక్ష్యంగా చేసుకుని చంపడమని పేర్కొన్నారు. ఈ ముష్కరులు ఉగ్రవాదానికి బాగా ఆకర్షితులయ్యారని చెప్పారు.

ఈ ఉగ్రవాద గ్రూపునకు సంబంధించి ఐదుగురిని అరెస్టు చేశాం. ఈ ఉగ్రవాద ముఠాను పాకిస్థాన్ నుంచి హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు. ఇది ఒక ప్యాన్‌ ఇండియా టెర్రర్‌ మాడ్యూల్‌. ఇందులో కీలక వ్యక్తి డానిష్‌. ఈ ఐదుగురి వయస్సు 20 నుంచి 26 సంవత్సరాల మధ్య ఉంటుంది. ఇందులో డానిష్ అనే ఉగ్రవాది ఝార్ఖండ్‌లో ఉంటాడు. ఝార్ఖండ్‌లో అతడి వద్దనే అధికంగా వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నాం. పాకిస్థాన్ హ్యాండ్లర్లతో డానిష్ సంప్రదింపులు జరిపాడు. డానిష్‌ తర్వాత రెండో కీలక వ్యక్తి ఆఫ్తాబ్‌. ముంబయికి సమీపంలోని ఠానేలో ఉంటాడు. మాంసం వ్యాపారం చేస్తాడు. వ్యక్తులను లక్ష్యంగా చేసుకుని చంపడం అతడి పని."
-- ప్రమోద్ సింగ్ కుష్వాహా, దిల్లీ స్పెషల్‌ సెల్ అదనపు సీపీ

దేశంలో భారీ ఉగ్ర కుట్రకు ప్రణాళిక రచిస్తుండగా వీరంతా పట్టుబడ్డారని దిల్లీ పోలీసులు చెప్పారు. ఉగ్రవాదుల వద్ద స్వాధీనం చేసుకున్న డిజిటల్ పరికరాల నుంచి డేటా సేకరణ జరుగుతోందని తెలిపారు. ఉగ్రవాదులకు అంతర్జాతీయంగా ఉన్న సంబంధాలపై విచారణ జరుగుతున్నట్టు చెప్పారు.

