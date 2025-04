ETV Bharat / bharat

మూడు కోచ్‌లతో మెట్రో రైళ్లు- వారి కోసమే స్పెషల్​గా అలా! - 3 COACH METRO TRAIN

Metro Train ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telugu Team Published : April 7, 2025 at 6:23 AM IST | Updated : April 7, 2025 at 6:32 AM IST 1 Min Read

3 Coach Metro Train : దేశంలోనే తొలిసారి మూడు కోచ్‌లతో నడిచే మెట్రో రైళ్లు పట్టాలెక్కేందుకు రంగం సిద్ధమవుతోంది. దేశ రాజధాని దిల్లీ నగరంలో స్వల్ప దూరం ప్రయాణించేవారికి సేవలందించడమే లక్ష్యంగా ఈ తరహా రైళ్లు నడపనున్నారు. ఈ మేరకు ప్రత్యేక మెట్రో కారిడార్‌ నిర్మాణ పనులు కొనసాగుతున్నట్లు దిల్లీ మెట్రో రైల్‌ కార్పొరేషన్‌ (DMRC) వెల్లడించింది. లజపత్‌ నగర్‌ - సాకేత్‌ జీ బ్లాక్‌ రూట్‌లో మూడు కోచ్‌ల రైళ్ల సర్వీసుల కోసం దీన్ని నిర్మిస్తున్నారు. దిల్లీ మెట్రో నాలుగో దశలో భాగంగా ఎనిమిది కి.మీల మేర ఈ ప్రాజెక్టు సిద్ధం చేస్తున్నారు.

కనెక్టివిటీని పెంచడం, ప్రస్తుతం ఉన్న కారిడార్లతో సులువుగా ఇంటర్‌ఛేంజ్‌ కోసం ఈ లైన్‌ను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు డీఎంఆర్‌సీ అధికారులు తెలిపారు. స్వల్ప దూర ప్రయాణం చేసే వారి కోసం ఈ కారిడార్‌లో మూడు కోచ్‌ల రైళ్లు నడపుతామని చెప్పారు. ప్రయాణికుల రద్దీ అంచనాల ఆధారంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఒక్కో కోచ్‌లో దాదాపు 300 మంది (కూర్చొని, నిలబడి) ప్రయాణించవచ్చని, తద్వారా ఒక ట్రిప్‌లో 900 మంది గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవచ్చన్నారు. కారిడార్‌లో ఎనిమిది స్టేషన్లు ఉంటాయని తెలిపారు. 2024 మార్చిలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేయగా, 2028 నాటికి పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది.

