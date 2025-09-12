దిల్లీ హైకోర్టుకు బాంబు బెదిరింపు
దిల్లీ హైకోర్టులో బాంబు పెట్టామని మెయిల్ చేసిన ఆగంతకుడు- ముందుజాగ్రత్తగా దిల్లీ హైకోర్టును ఖాళీ చేయించిన పోలీసులు
Published : September 12, 2025 at 12:57 PM IST|
Updated : September 12, 2025 at 1:02 PM IST
Delhi HC Receives Bomb Threat : దిల్లీ హైకోర్టుకు బాంబు బెదిరింపులు రావడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. వెంటనే అప్రమత్తమైన దిల్లీ పోలీసులు కోర్టులో ఉన్న న్యాయమూర్తులు, న్యాయవాదులు, కోర్టు సిబ్బంది, పిటిషనర్లను హైకోర్టు ప్రాంగణం నుంచి ఖాళీ చేయించారు. ఈ-మెయిల్ ద్వారా ఆగంతకులు బాంబు హెచ్చరికలకు తెగబడ్డారని గుర్తించారు. మొత్తం కోర్టులో 3 చోట్ల బాంబులు అమర్చామని మధ్యాహ్నం 2 గంటలలోపు ఖాళీ చేస్తే ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడతారని మెయిల్లో హెచ్చరించారు.
అంతేకాదు కనిమొలి తెవీడియా పేరుతో ఉన్న ఆ మెయిల్లో డాక్టర్ ఎజిలాన్ నాగనాథన్ డీఎంకేని స్వాధీనం చేసుకుంటారని సందేశం ఉంది. అలాగే తమిళనాడు మంత్రి ఉదయనిధి స్టాలిన్ కుమారుడు ఇన్బనిధి ఉదయనిధిపై ఈ వారం యాసిడ్ దాడి చేస్తామని తీవ్ర బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారు.
దీనితో పోలీసులతో పాటు బాంబు నిర్వీర్య బృందాలు న్యాయస్థానం పరిసరాల్లో తనిఖీలు చేపట్టాయి. కానీ వారికి ఎలాంటి అనుమానాస్పద వస్తువులు లభించలేదు. కొన్ని నెలలుగా గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు దిల్లీలోని పలు సంస్థలకు ముఖ్యంగా పాఠశాలలే లక్ష్యంగా బాంబులు పెట్టామంటూ బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారు. వారిని గుర్తించడం పోలీసులకు పెను సవాల్గా మారింది. వీపీఎన్లను వినియోగించడంతో ఎక్కడి నుంచి పంపుతున్నారో పోలీసులకు అంతుపట్టడం లేదు. కొంతమంది వ్యక్తిగత కక్షతో ఇతరులను ఇరికించేందుకు ఇలాంటి ఘాతుకాలకు తెగబడుతున్నారు.