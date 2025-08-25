ETV Bharat / bharat

ఇకపై నేరుగా మొబైల్​కే సమన్లు​, వారెంట్స్​- డిజిటల్ కోర్టు నోటీసులు ప్రారంభం - DIGITAL COURT NOTICE LAUNCHED

ఇకపై ఫోన్​కే నేరుగా కోర్టు సమన్లు, వారెంట్లు- దీని వల్ల ఎన్ని లాభాలో తెలుసా?

Digital Court Notice
Digital Court Notice (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 25, 2025 at 5:20 PM IST

2 Min Read

Digital Court Notice Launched : న్యాయవ్యవస్థను మరింత పారదర్శకంగా, ఆధునికంగా మార్చే దిశగా దిల్లీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. బీఎన్​ఎస్​ఎస్​ సమన్లు, వారెంట్ సేవ (BNSS) నియమాలు 2025 నోటిఫై చేసి, డిజిటల్​ కోర్టు నోటీసులను ప్రారంభించింది. అంటే ఇకపై కోర్టు సమ్మన్లు, వారెంట్లు సాంప్రదాయ పద్ధతిలో కాకుండా, డిజిటల్ మార్గాల ద్వారా నేరుగా ప్రజలకు చేరవేస్తారు. సింపుల్​గా చెప్పాలంటే వాట్సాప్​, ఈ-మెయిల్స్​కు కోర్టు నోటీసులు పంపిస్తారు.

సమయం, ఖర్చు రెండూ ఆదా
గతంలో కోర్టు సమన్లు, వారెంట్లను పోస్టు ద్వారా పంపించేవారు. లేదా పోలీసు సిబ్బంది నేరుగా వెళ్లి అందించేవారు. దీనికి ఎక్కువ సమయం పట్టేది. ఖర్చు కూడా ఎక్కువ అయ్యేది. పైగా చాలా సార్లు సమన్లు ఆలస్యం కావడమో, లేదా సమన్లు పూర్తిగా అందకపోవడమో జరిగేది. కానీ కొత్త వ్యవస్థ వల్ల ఈ సమస్య తొలగిపోతుంది. ఇ-సమన్లు, ఈ వారెంట్ నోటీసులను సకాలంలో అందజేయడం వీలవుతుంది. పైగా ప్రభుత్వ వనరులను బాగా ఉపయోగించుకోవడానికి, ఖర్చు తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది.

లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఆమోదంతో
దిల్లీ హోంశాఖ జారీ చేసిన ఈ నోటిఫికేషన్​ను గతంలోనే లెఫ్టినెంట్​ గవర్నర్ వినయ్ సక్సేనా ఆమోదించారు. ఇటీవలే దీనిని అమలులోకి తెచ్చారు. ఈ డిజిటల్ కోర్టు నోటీసుల జారీ చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తోందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇది కోర్టుల పనితీరుపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతుందని, ప్రజలకున్న అనవసర అడ్డంకులను తొలగిస్తుందని స్పష్టం చేస్తున్నారు.

ప్రజలకు చాలా ప్రయోజనం!
డిజిటల్ కోర్టు నోటిసులు వల్ల సామాన్యులకు చాలా ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. ఎలా అంటే, కోర్టు ఎవరినైనా సాక్షిగా రమ్మని సమన్లు పంపితే, ఆ నోటీసు నేరుగా సదరు వ్యక్తి వాట్సాప్​, ఈ-మెయిల్​కు వెళ్తుంది. అందువల్ల సరైన వ్యక్తికి, సకాలంలో విషయం తెలుస్తుంది. ఇదివరకట్లా సమన్లు సకాలంలో అందకపోవడం, రాంగ్ పర్సన్స్​కు వెళ్లడం లాంటివి జరగవు.

డిజిటల్ ఇండియా వైపు అడుగులు
కోర్టు వ్యవహారాల్లో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వాడడం కొత్తేమీ కాదు. ఇప్పటికే ఇ-ఫైలింగ్, వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ లాంటి జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ-సమన్లు, ఈ-వారెంట్లు కూడా అమల్లోకి వచ్చాయి. ఈ విధంగా న్యాయవ్యవస్థకు సంబంధించిన డిజిటల్​ చైన్​ మరింత బలపడుతోంది. దీనితోపాటు నోటీసు డెలివరీ పూర్తి రికార్డును భద్రపరచడానికి, సంరక్షించడానికి సెక్యూర్డ్​ ఫ్రేమ్​వర్క్​ను సిద్ధం చేస్తున్నారు. దిల్లీ సర్కార్ తీసుకున్న ఈ చర్యలు కోర్టులపై ఉన్న భారాన్ని తగ్గించడంతోపాటు, పౌరలకు కూడా చాలా సౌలభ్యాన్ని కలిగిస్తాయి. లీగల్​ నోటీసులను డిజిటల్​గా అందించడం వల్ల పారదర్శకత పెరగడమే కాకుండా, న్యాయవ్యవస్థ సకాలంలో, మరింత విశ్వసనీయంగా పనిచేయడానికి వీలు ఏర్పడుతుంది.

డిజిటల్ ఇండియా మిషన్​
భారతదేశం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన కార్యక్రమాల్లో డిజిటల్‌ ఇండియా మిషన్‌ ఒకటి. శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగాల్లో దేశ అభివృద్ధికి ఇది తోడ్పడుతుంది. సాధారణ ప్రజలకు కూడా డిజిటల్‌ సేవలు అందుకునేందుకు సహాయపడుతుంది. ప్రజలకు, ప్రభుత్వానికి మధ్య ఉన్న దూరాన్ని తగ్గిస్తుంది. 2015, జులై 1న ఈ మిషన్‌ను ప్రారంభించారు.

డిజిటల్‌ ఇండియా మిషన్‌లో భాగంగా రూపొందించిన వివిధ కార్యక్రమాలు, సేవలు : కో-విన్‌, జీవన్‌ ప్రమాణ్‌, జెనిసిస్‌, ఉమాంగ్‌, భాషిణి, మేరిపహచాన్‌, ఫ్యూచర్‌ స్కిల్స్‌ప్రైమ్‌, డిజిలాకర్‌, ఇ-సైన్‌, స్వచ్ఛభారత్‌ మిషన్‌ మొబైల్‌ యాప్‌, నేషనల్‌ స్కాలర్‌షిప్‌ పోర్టల్‌, నేషనల్‌ డిజిటల్‌ కమ్యూనికేషన్‌ పాలసీ - 2018, ఇ-హాస్పిటల్‌, భారత్‌ నెట్‌, బీమ్‌ యాప్‌ మొదలైనవి ఉన్నాయి.

కామెడీ పేరుతో ఎగతాళి చేస్తారా? మీ షోలోనే వారికి క్షమాపణలు చెప్పాలి : సుప్రీం కోర్టు

'వరుసగా మూడు ఎన్నికల్లో ఓటమితో కాంగ్రెస్​లో నిరాశ- దెబ్బకు ఇలా!'- అమిత్ షా

Digital Court Notice Launched : న్యాయవ్యవస్థను మరింత పారదర్శకంగా, ఆధునికంగా మార్చే దిశగా దిల్లీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. బీఎన్​ఎస్​ఎస్​ సమన్లు, వారెంట్ సేవ (BNSS) నియమాలు 2025 నోటిఫై చేసి, డిజిటల్​ కోర్టు నోటీసులను ప్రారంభించింది. అంటే ఇకపై కోర్టు సమ్మన్లు, వారెంట్లు సాంప్రదాయ పద్ధతిలో కాకుండా, డిజిటల్ మార్గాల ద్వారా నేరుగా ప్రజలకు చేరవేస్తారు. సింపుల్​గా చెప్పాలంటే వాట్సాప్​, ఈ-మెయిల్స్​కు కోర్టు నోటీసులు పంపిస్తారు.

సమయం, ఖర్చు రెండూ ఆదా
గతంలో కోర్టు సమన్లు, వారెంట్లను పోస్టు ద్వారా పంపించేవారు. లేదా పోలీసు సిబ్బంది నేరుగా వెళ్లి అందించేవారు. దీనికి ఎక్కువ సమయం పట్టేది. ఖర్చు కూడా ఎక్కువ అయ్యేది. పైగా చాలా సార్లు సమన్లు ఆలస్యం కావడమో, లేదా సమన్లు పూర్తిగా అందకపోవడమో జరిగేది. కానీ కొత్త వ్యవస్థ వల్ల ఈ సమస్య తొలగిపోతుంది. ఇ-సమన్లు, ఈ వారెంట్ నోటీసులను సకాలంలో అందజేయడం వీలవుతుంది. పైగా ప్రభుత్వ వనరులను బాగా ఉపయోగించుకోవడానికి, ఖర్చు తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది.

లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఆమోదంతో
దిల్లీ హోంశాఖ జారీ చేసిన ఈ నోటిఫికేషన్​ను గతంలోనే లెఫ్టినెంట్​ గవర్నర్ వినయ్ సక్సేనా ఆమోదించారు. ఇటీవలే దీనిని అమలులోకి తెచ్చారు. ఈ డిజిటల్ కోర్టు నోటీసుల జారీ చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తోందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇది కోర్టుల పనితీరుపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతుందని, ప్రజలకున్న అనవసర అడ్డంకులను తొలగిస్తుందని స్పష్టం చేస్తున్నారు.

ప్రజలకు చాలా ప్రయోజనం!
డిజిటల్ కోర్టు నోటిసులు వల్ల సామాన్యులకు చాలా ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. ఎలా అంటే, కోర్టు ఎవరినైనా సాక్షిగా రమ్మని సమన్లు పంపితే, ఆ నోటీసు నేరుగా సదరు వ్యక్తి వాట్సాప్​, ఈ-మెయిల్​కు వెళ్తుంది. అందువల్ల సరైన వ్యక్తికి, సకాలంలో విషయం తెలుస్తుంది. ఇదివరకట్లా సమన్లు సకాలంలో అందకపోవడం, రాంగ్ పర్సన్స్​కు వెళ్లడం లాంటివి జరగవు.

డిజిటల్ ఇండియా వైపు అడుగులు
కోర్టు వ్యవహారాల్లో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వాడడం కొత్తేమీ కాదు. ఇప్పటికే ఇ-ఫైలింగ్, వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ లాంటి జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ-సమన్లు, ఈ-వారెంట్లు కూడా అమల్లోకి వచ్చాయి. ఈ విధంగా న్యాయవ్యవస్థకు సంబంధించిన డిజిటల్​ చైన్​ మరింత బలపడుతోంది. దీనితోపాటు నోటీసు డెలివరీ పూర్తి రికార్డును భద్రపరచడానికి, సంరక్షించడానికి సెక్యూర్డ్​ ఫ్రేమ్​వర్క్​ను సిద్ధం చేస్తున్నారు. దిల్లీ సర్కార్ తీసుకున్న ఈ చర్యలు కోర్టులపై ఉన్న భారాన్ని తగ్గించడంతోపాటు, పౌరలకు కూడా చాలా సౌలభ్యాన్ని కలిగిస్తాయి. లీగల్​ నోటీసులను డిజిటల్​గా అందించడం వల్ల పారదర్శకత పెరగడమే కాకుండా, న్యాయవ్యవస్థ సకాలంలో, మరింత విశ్వసనీయంగా పనిచేయడానికి వీలు ఏర్పడుతుంది.

డిజిటల్ ఇండియా మిషన్​
భారతదేశం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన కార్యక్రమాల్లో డిజిటల్‌ ఇండియా మిషన్‌ ఒకటి. శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగాల్లో దేశ అభివృద్ధికి ఇది తోడ్పడుతుంది. సాధారణ ప్రజలకు కూడా డిజిటల్‌ సేవలు అందుకునేందుకు సహాయపడుతుంది. ప్రజలకు, ప్రభుత్వానికి మధ్య ఉన్న దూరాన్ని తగ్గిస్తుంది. 2015, జులై 1న ఈ మిషన్‌ను ప్రారంభించారు.

డిజిటల్‌ ఇండియా మిషన్‌లో భాగంగా రూపొందించిన వివిధ కార్యక్రమాలు, సేవలు : కో-విన్‌, జీవన్‌ ప్రమాణ్‌, జెనిసిస్‌, ఉమాంగ్‌, భాషిణి, మేరిపహచాన్‌, ఫ్యూచర్‌ స్కిల్స్‌ప్రైమ్‌, డిజిలాకర్‌, ఇ-సైన్‌, స్వచ్ఛభారత్‌ మిషన్‌ మొబైల్‌ యాప్‌, నేషనల్‌ స్కాలర్‌షిప్‌ పోర్టల్‌, నేషనల్‌ డిజిటల్‌ కమ్యూనికేషన్‌ పాలసీ - 2018, ఇ-హాస్పిటల్‌, భారత్‌ నెట్‌, బీమ్‌ యాప్‌ మొదలైనవి ఉన్నాయి.

కామెడీ పేరుతో ఎగతాళి చేస్తారా? మీ షోలోనే వారికి క్షమాపణలు చెప్పాలి : సుప్రీం కోర్టు

'వరుసగా మూడు ఎన్నికల్లో ఓటమితో కాంగ్రెస్​లో నిరాశ- దెబ్బకు ఇలా!'- అమిత్ షా

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI E SUMMON 2025BNSS RULES 2025 DELHIWHATSAPP COURT NOTICE DELHINOW COURT NOTICE SENT TO MOBILEDIGITAL COURT NOTICE LAUNCHED

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఆరోగ్యం కోసం పరుగో పరుగు - హైదరాబాద్​లో మారథాన్ల సందడి

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.