Physical Attacks on Chief Ministers : దిల్లీ సీఎం రేఖా గుప్తా సివిల్ లైన్స్లోని తన అధికారిక నివాసంలో 'జన్ సున్ వాయ్' నిర్వహిస్తున్న సమయంలో ఆమెపై ఇటీవలే దాడి జరగడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఫిర్యాదుదారు ముసుగులో వచ్చిన దుండగుడు ముఖ్యమంత్రికి పత్రాలను అందిస్తూ ఆమెపై ఒక్కసారిగా దాడికి పాల్పడ్డాడు. అలాగే సీఎంను చెంపదెబ్బ కొట్టి, ఆమెను వెనక్కి తోసేయడానికి యత్నించాడు. తక్షణమే భద్రతా సిబ్బంది జోక్యం చేసుకొని నిందితుడిని అడ్డుకుని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటన దేశవ్యాప్తంగా సంచనలంగా మారింది. ఈ క్రమంలో కట్టుదిట్టంగా భద్రత ఉండే ఈ ముఖ్యమంత్రిపై దాడి జరగడం ఇదే మొదటిసారినా? దేశంలో ఇప్పటివరకు ముఖ్యమంత్రులపై జరిగిన దాడులు ఎన్ని? ఎవరెవరిపైఅటాక్ జరిగింది? ఆ విషయాలు తెలుసుకుందాం.
కేజ్రీకి చెంపదెబ్బ
2019 ఏప్రిల్ 5న దిల్లీ అప్పటి ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్పై దాడి జరిగింది. న్యూదిల్లీలోని మోతీ నగర్లో ఓపెన్ టాప్ జీపులో రోడ్ షో చేస్తుండగా ఓ దుండగుడు వచ్చి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ను చెంపదెబ్బ కొట్టాడు. దీంతో ముఖ్యమంత్రి బ్యాలెన్స్ కోల్పోయారు. జీపు నుంచి కింద పడిపోతుండగా మద్దతుదారులు ఆయనను పట్టుకున్నారు. ఈ దాడిలో నిందితుడుని సురేశ్ (33)ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతడు కైలాశ్ పార్క్లో విడిభాగాల వ్యాపారి అని గుర్తించారు.
సీఎం ముఖంపై కారం
2018 నవంబరు 20న కేజ్రీవాల్పై దాడి జరిగింది. అనిల్ శర్మ అనే వ్యక్తి దిల్లీ ముఖ్యమంత్రికి ఒక లేఖ అందజేశాడు. ఆ తర్వాత ఆప్ అధినేత పాదాలను తాకడానికి కిందికి వంగాడు. ఆపై వెంటనే తన వెంట తెచ్చుకున్న కారం పొడిని కేజ్రీ ముఖం విసిరాడు. వెంటనే నిందితుడిని భద్రతా సిబ్బంది అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటన దిల్లీ సచివాలయం లోపల జరిగింది.
సీఎంపై షూ విసిరిన వ్యక్తి
2016 ఏప్రిల్ 9వ తేదీన దిల్లీలో ట్రాఫిక్ నిర్వహణలో భాగంగా సరి-బేసి పథకాన్ని తిరిగి ప్రవేశపెడుతున్నట్లు మీడియా సమావేశంలో సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ప్రకటించారు. ఆ సమయంలో దిల్లీ ముఖ్యమంత్రిపై వేద్ ప్రకాశ్ అనే వ్యక్తి షూ విసిరాడు. వెంటనే పోలీసులు అతడ్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత కోర్టులో ప్రవేశపెట్టారు.
కేజ్రీవాల్ కారుపై దాడి
2016 ఫిబ్రవరి 29న దిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్పై దాడి జరిగింది. పంజాబ్లోని లూథియానాలో కేజ్రీవాల్ కారుపై ఇనుప రాడ్లు, కర్రలతో కొందరు దాడి చేశారు.
కేజ్రీపై సిరా దాడి
2016 జనవరి 17న కేజ్రీవాల్పై భావన ఆరోరా అనే మహిళ సిరా చల్లి నిరసన తెలియజేసింది. దిల్లీలో ఛత్రసల్ స్టేడియంలో సరి-బేసి వాహన విధానం విజయవంతం కావడంపై ప్రజలకు ధన్యవాదాలు తెలిపే కార్యక్రమంలో సీఎం ప్రసంగిస్తుండగా, వేదికకు దగ్గరగా వెళ్లిన భావనపై సిరాతో దాడి చేసింది. ఈ దాడి బీజేపీ కుట్రలో భాగమని ఆప్ అప్పట్లో విమర్శించింది.
అలిపిరిలో చంద్రబాబుపై దాడి
2003 అక్టోబరు 1న ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు తెదేపా అధినేత చంద్రబాబు నాయుడిపై అలిపిరి వద్ద దాడి జరిగింది. తిరుమల ఘాట్ రోడ్డులో సాయంత్రం 4.15 గంటలకు సీఎం చంద్రబాబు వాహన శ్రేణిని చేసుకుని పీపుల్స్ వార్ గ్రూపు మందుపాతర పేల్చింది. ఈ ప్రమాదంలో సీఎం చంద్రబాబు స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డారు. పుత్తూరు ఎమ్మెల్యే ఆర్. రాజశేఖర రెడ్డి, తిరుపతి ఎమ్మెల్యే చదలవాడ కృష్ణమూర్తి, మంత్రి బొజ్జల గోపాలకృష్ణారెడ్డి కూడా ఈ ప్రమాదంలో గాయపడ్డారు. వారిని హుటాహుటిని అధికారులు ఆస్పత్రికి తరలించారు.
పంజాబ్ సీఎం మృతి
సిక్కులకు ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని కోరుతూ జరిగిన ఆందోళనల్లో భాగంగా 1995లో చండీగఢ్ సచివాలయం ముందు జరిగిన పేలుడులో అప్పటి పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి బియాంత్ సింగ్ మరణించారు. ఈ ఘటనలో ఆయనతో పాటు మరో 16 మంది కన్నుమూశారు. ఈ పేలుడులో కానిస్టేబుల్గా పనిచేస్తున్న బల్వంత్ సింగ్ రాజోనా ప్రమేయం ఉన్నట్లు రుజువు కావడంతో 2007లో అతడికి ప్రత్యేక న్యాయస్థానం మరణశిక్ష వేసింది. గత రెండు దశాబ్దాల నుంచి రాజోనా జైలులో ఉన్నాడు.
సీఎం రేఖా గుప్తాకు తీవ్ర గాయాలు- ఇంటి నుంచే పనులు- నిందితుడికి ఐదు రోజుల కస్టడీ
దిల్లీ సీఎం రేఖా గుప్తాపై దాడి- ఫిర్యాదుదారుడిగా వచ్చి చెంపదెబ్బ!