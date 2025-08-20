ETV Bharat / bharat

దిల్లీ సీఎం రేఖా గుప్తాపై దాడి- ఫిర్యాదుదారుడిగా వచ్చి చెంపదెబ్బ! - DELHI CM REKHA GUPTA ATTACKED

దిల్లీ సీఎం రేఖా గుప్తాపై దాడి

Delhi CM Rekha Gupta Attacked
Delhi CM Rekha Gupta Attacked (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 20, 2025 at 9:39 AM IST

Delhi CM Rekha Gupta Attacked : దిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తాపై దాడి జరిగింది. బుధవారం ఉదయం సివిల్‌ లైన్స్‌లోని తన నివాసంలో జన్‌సున్‌వాయ్‌ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తుండగా ఈ ఘటన జరిగిందని బీజేపీ పేర్కొంది. ఫిర్యాదుదారుడిగా వచ్చిన ఓ వ్యక్తి సీఎంపై దాడికి పాల్పడినట్లు తెలిపింది. వెంటనే అప్రమత్తమై దాడికి పాల్పడిన వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నామని పోలీసులు తెలిపారు. అయితే నిందితుడు చెంపదెబ్బ కొట్టినట్లు ప్రత్యక్షసాక్షులు చెబుతున్నారు.

