Delhi CM Rekha Gupta Attacked : దిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తాపై దాడి జరిగింది. బుధవారం ఉదయం సివిల్ లైన్స్లోని తన నివాసంలో జన్సున్వాయ్ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తుండగా ఈ ఘటన జరిగిందని బీజేపీ పేర్కొంది. ఫిర్యాదుదారుడిగా వచ్చిన ఓ వ్యక్తి సీఎంపై దాడికి పాల్పడినట్లు తెలిపింది. వెంటనే అప్రమత్తమై దాడికి పాల్పడిన వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నామని పోలీసులు తెలిపారు. అయితే నిందితుడు చెంపదెబ్బ కొట్టినట్లు ప్రత్యక్షసాక్షులు చెబుతున్నారు.
VIDEO | Delhi Chief Minister Rekha Gupta was allegedly attacked at a 'Jan Sunwai' programme at her official residence in Civil Lines. Visuals from outside her residence.— Press Trust of India (@PTI_News) August 20, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/Fv2Dfb0Gxc