Delhi CM No Permanent Residence : దేశ రాజధాని దిల్లీలో అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు శాశ్వత నివాసం ఉంటుంది. అయితే దిల్లీ సీఎంకు మాత్రం శాశ్వత నివాసం లేదు. అయితే ఇటీవలే దిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తాపై దాడి జరిగిన నేపథ్యంలో ఆమె భద్రతపై అనేక ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఆమె అధికారిక నివాసం ఎక్కడుంది? అసలు దిల్లీ సీఎంకు శాశ్వత నివాసం ఉందా? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
సీఎంకు శాశ్వత నివాసం లేదు
దిల్లీలో ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి అక్కడ శాశ్వత నివాసం లేదు. అయితే మిగతా అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రికి దిల్లీలో శాశ్వత నివాసం ఉంది. దిల్లీ ముఖ్యమంత్రికి ఎప్పటికప్పుడు వేర్వేరు ప్రదేశాలలో నివాసాలను కేటాయిస్తూ వస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ నేత, మాజీ సీఎం షీలా దీక్షిత్ తన 15ఏళ్ల పదవీకాలంలో తిలక్లేన్లోని బంగ్లాలో నివసించారు. ఆప్ చీఫ్, మాజీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ సీఎంగా ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు సివిల్ లైన్స్ ఫ్లాగ్ స్టాఫ్ రోడ్ లోని బంగ్లాలో ఉన్నారు. కేజ్రీవాల్ తన బంగ్లా పునరుద్ధరణలో పెద్ద కుంభకోణానికి పాల్పడ్డారని ఆరోపణలు వచ్చిన తర్వాత, దానికి దర్యాప్తు కారణంగా సీల్ చేశారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో కేజ్రీవాల్ నివాసానికి శీష్ మహల్ అని పేరు బీజేపీ పేరు కూడా పెట్టింది. దీని కారణంగా, కేజ్రీవాల్ నివసించిన బంగ్లాలో తమ ముఖ్యమంత్రి నివసించరని బీజేపీ స్పష్టం చేసింది. దీనితో రేఖ గుప్తాకు వేరే బంగ్లాలో ఉండాల్సి వచ్చింది.
రాజ్ నివాస్ మార్గ్లో సీఎం నివాసం
అయితే దిల్లీ సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టాక రేఖా గుప్తా తనకు న్యూదిల్లీ ప్రాంతంలో తనకు బంగ్లా కేటాయించాలనే కోరికను వ్యక్తం చేశారు. కానీ దిల్లీ ప్రభుత్వ పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్కు న్యూదిల్లీ ప్రాంతంలో ఎలాంటి బంగ్లా లేదు. అందువల్ల రాజ్ నివాస్ మార్గ్లోని బంగ్లాలను మాత్రమే సీఎంకు కేటాయించారు. రెండు నెలల క్రితం రాజ్ నివాస్ మార్గ్లోని 1/8, 2/8 చిరునామాలు ఉన్న రెండు బంగ్లాలను సీఎం రేఖ గుప్తాకు కేటాయించారు. సీఎంకు కేటాయించిన బంగ్లా ఉన్న కాంప్లెక్స్లో మరో రెండు బంగ్లాలు ఉన్నాయి. అంటే, మొత్తం నాలుగు బంగ్లాలు ఒకే కాంప్లెక్స్ లోపల ఉన్నాయి. రేఖ గుప్తా కన్నా ముందు ఈ బంగ్లాల్లో దిల్లీ మంత్రులు ఇక్కడ నివసించారు.
ఆడిట్లో బయటపడిన నిజాలు
సీఎంకు కేటాయించిన ఈ రెండు బంగ్లాల్లో ఒకటి ఆమె నివాసం, మరొకటి క్యాంప్ ఆఫీస్. అయితే బుధవారం ఉదయం క్యాంప్ ఆఫీసులో ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకుంటుండగా రేఖా గుప్తాపై దాడి జరిగింది. దీంతో ఆమె భద్రతపై అనేక ప్రశ్నలు వచ్చాయి. దీని కారణంగా దిల్లీ సీఎం భద్రత గురించి ఆడిట్ చేశారు. ఈ క్రమంలో ఆమె అధికారిక నివాసం, క్యాంప్ ఆఫీస్ ఉన్న ప్రాంగణం, దాని చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో అనేక లోపాలు ఉన్నట్లు ఆడిట్లో వెల్లడైంది. భవిష్యత్తులో సీఎం భద్రతను మరింత కఠినంగా ఉండేలా ఈ ఆడిట్ నివేదికను హోం మంత్రిత్వ శాఖకు పంపారు.
సీఎం బంగ్లా పక్కనే ఉన్న 3/8 నంబర్ బంగ్లా సాంఘిక సంక్షేమ మంత్రి రవి ఇంద్రరాజ్ సింగ్కు చెందినదని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ అనిల్ గోయల్ అన్నారు. 4/8 నంబర్ బంగ్లా అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్ మోహన్ సింగ్ బిస్త్కు కేటాయించారని తెలిపారు. "నాలుగు బంగ్లాలు ఒకే కాంప్లెక్స్లో ఉన్నాయి. సీఎం బంగ్లాల భద్రతా ఆడిట్లో అతిపెద్ద లోపం ఏమిటంటే నాలుగు ఇళ్లకు ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్ గేట్ ఒకటే. అంటే సీఎం నివాసం, మంత్రులు, డిప్యూటీ స్పీకర్ను కలవడానికి వెళ్లేవారితో పాటు సర్వెంట్ క్వార్టర్స్కు వెళ్లేవారు ఈ ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్ గేట్లను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇవి సాధారణ మార్గాలుగా మారిపోయాయి. దీని కారణంగా ప్రతి ఒక్కరినీ నిశితంగా పరిశీలించడంలో భద్రతా లోపం సంభవించే అవకాశం ఉంది. ఈ కాంప్లెక్స్ ముందు ఒకే రోడ్డు ఉంది. కాంప్లెక్స్ సరిహద్దు గోడ ఎత్తు చాలా తక్కువ. ఎవరైనా దానిపై నుంచి దూకి లోపలికి వెళ్లవచ్చు. భద్రతా దర్యాప్తులో దీన్ని గమనించారు. కాంప్లెక్స్ మూడు వైపులా ప్రైవేట్ అపార్ట్ మెంట్లు ఉన్నాయి. వాటి నుంచి భద్రతా సిబ్బంది నిరంతరం నిఘా ఉంచడం కష్టం. ముఖ్యమంత్రి నివాసం, దాని చుట్టుపక్కల ఏర్పాటు చేసిన సీసీటీవీ కెమెరాలు కూడా పాత టెక్నాలజీతో కూడినవని భద్రతా ఆడిట్లో వెల్లడైంది" అని అనిల్ గోయల్ పేర్కొన్నారు.
అంతకుముందు ఈ బంగ్లాల్లో ఆప్ మంత్రులు
దిల్లీలో బీజేపీ సర్కార్ ఏర్పడక ముందు, ఈ నాలుగు ప్రభుత్వ బంగ్లాలలో ఆప్ ప్రభుత్వంలో మంత్రులుగా ఉన్న సౌరభ్ భరద్వాజ్, గోపాల్ రాయ్, సత్యేంద్ర జైన్, రాజ్ కుమార్ ఆనంద్కు కేటాయించారు. రాజ్ కుమార్ ఆప్ను వీడి బీజేపీలో చేరడంతో తన బంగ్లాను ఖాళీ చేశారు. అదే సమయంలో సత్యేంద్ర జైన్ జైలుకు వెళ్లిన తర్వాత మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఆ తర్వాత ఆయన తన బంగ్లాను ఖాళీ చేశారు. ఈ ఏడాది ఆరంభంలో బీజేపీ సర్కార్ ఏర్పడిన తర్వాత ఈ బంగ్లాలను మళ్లీ సీఎం, మంత్రులు, అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్కు కేటాయించారు.
సీఎం నివాసం ఎక్కడంటే?
సీఎంకు నివాసం కేటాయించిన రోడ్డును రాజ్ నివాస్ మార్గ్ అని పిలుస్తారు. ఆ రోడ్డులో లెఫ్టెనెంట్ గవర్నర్ (ఎల్జీ) కి శాశ్వత నివాసం ఉంది. ఈ కారణంగా ఈ రోడ్డుకు రాజ్ నివాస్ మార్గ్ అని పేరు పెట్టారు. అలాగే, ఎల్జీ సచివాలయం (కార్యాలయం) కూడా రాజ్ నివాస్ మార్గ్ వెనుక రోడ్డులో ఉంది. గతంలో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో అరవింద్ కేజ్రీవాల్ సివిల్ లైన్స్లోని ఫ్లాగ్ స్టార్ రోడ్లోని ప్రభుత్వ బంగ్లాలో నివసించేవారు. దీని కారణంగా ఎల్జీ హౌస్, సీఎం నివాసానికి ప్రత్యేక రోడ్లు ఉండేవి.
రేఖా గుప్తాకు టైప్-7 బంగ్లా
దేశంలోని ఇతర ముఖ్యమంత్రులకు దిల్లీలో టైప్-8 బంగ్లాలు కేటాయించారు. కానీ సీఎం రేఖా గుప్తాకు టైప్-7 బంగ్లాను ఇచ్చారు. టైప్-8 బంగ్లాలో ఐదు బెడ్ రూమ్లు, టైప్-7లో నాలుగు బెడ్ రూమ్లు ఉంటాయి. రెండింటి మధ్య ఉన్న తేడా ఇదే. ఇది కాకుండా, రెండు రకాల ఇళ్లలో సర్వెంట్ క్వార్టర్స్, లాన్, గ్యారేజ్ ఉంటాయి.