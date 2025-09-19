కేరళకు చెందిన వ్యక్తి అరుదైన ఘనత- 'డీప్ సీ ఫిష్' పరాన్నజీవిని కనుగొన్న సైంటిస్ట్

ETV Bharat / bharat

Deep Sea Fish Parasite Discovery: జపాన్​లోని క్యుషు, షికోకు దీవులను వేరు చేసే బుంగో ఛానల్​లో కొత్త జాతి డీప్ సీ ఫిష్ పరాన్నజీవిని కనుగొన్నారు. హిరోషిమా విశ్వవిద్యాలయం నుంచి రీసెర్చ్ అండ్ శిక్షణ నౌకపై వెళ్లిన సైంటిస్టులు సముద్ర గర్భంలోని ఈ చేప పరాన్నజీవిని కనుగొన్నారు. ఆ ఆవిష్కరణలో కేరళలోని కన్నూర్ జిల్లాకు చెందిన డాక్టర్ పీటీ అనీశ్ కీలక పాత్ర వహించారు. దీంతో ఆయనపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.

'ఆ రీసెర్చ్​కు చాలా సమయం అవసరం'
చేపల్లో పరాన్నజీవులను అధ్యయనం చేయడానికి చాలా సమయం, కృషి అవసరమని అనీశ్ చెప్పారు. తన పరిశోధన ద్వారా చేప శరీరం నాలుగు- ఐదు వర్గాల పరాన్నజీవులకు ఆతిథ్యం ఇవ్వగలదని గ్రహించానని తెలిపారు. ఇంకా చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాల్సి ఉందని పేర్కొన్నారు. "నా అధ్యయనం ప్రధానంగా క్రస్టేసియా సమూహానికి చెందిన పరాన్నజీవులపై జరిగింది. ఈ వర్గంలో రొయ్యలు, పీతలు సహా కొన్ని చేపలు ఉంటాయి. పెద్ద సంఖ్యలో చేపలను కలిసి పట్టుకున్నప్పుడు, పరాన్నజీవి సంక్రమణ వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంది. ప్రాసెస్ చేయడానికి ముందు ఈ పరాన్నజీవులను చేపల నుంచి తొలగిస్తారు. ఈ విధంగా మార్చిన పరాన్నజీవుల నుంచి పరిశోధన కోసం నమూనాలను సేకరిస్తాం." అని అనీశ్ తెలిపారు.

అశీశ్ బృందం సముద్ర గర్భంలో గుర్తించిన పరాన్నజీవిని చోండ్రాకాంతిడే కుటుంబం నుంచి బాగా అభివృద్ధి చెందిన కోపెపాడ్, డీప్ షీ ఫిష్ క్లోరోఫ్తాల్మస్ ఆల్బాట్రాసిస్ నోటి లోపల కనుగొన్నారు. ఆవిష్కరణకు దోహదపడిన నౌకకు గుర్తుగా ఈ జాతికి 'అకాంతోకాండ్రియా ఒమరువే' అని పేరు పెట్టారు. ప్రముఖ జపనీస్ అంతర్జాతీయ పరిశోధన జర్నల్ అయిన ప్రోక్ట్రాన్స్ అండ్ బెంథోస్ రీసెర్చ్ తాజా సంచికలో ఈ పరిశోధన ప్రచురితమైంది.

చేపల పరాన్నజీవి శాస్త్రం అనేది ఆక్వాకల్చర్, మానవ ఆరోగ్యం, పర్యావరణ వ్యవస్థ సమతుల్యతకు గణనీయమైన ప్రభావాల గురించి తెలియజేసే ఒక ముఖ్యమైన శాస్త్రీయ విభాగం. ఇది చేపలపై లేదా లోపల నివసించే జీవులను అన్వేషిస్తుంది. ఆహార భద్రతను కాపాడటంలో, పర్యావరణ ఆరోగ్యాన్ని పర్యవేక్షించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చేపల్లో పరాన్నజీవుల పెరుగుదల వాటికి వ్యాధులు రావడానికి, మరణానికి ప్రధాన కారణం అవుతాయి. ఈ పరాన్నజీవుల జీవశాస్త్రం, ప్రవర్తనను అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా డాక్టర్ అనీశ్ వంటి పరిశోధకులు ప్రభావవంతమైన నివారణ, చికిత్స, నిర్వహణ వ్యూహాలను అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఆరోగ్యకరమైన చేపల నిల్వలను, మరింత స్థిరమైన ఉత్పత్తిని నిర్ధారించడంలో సహాయపడతారు. టేప్‌ వార్మ్​లు, రౌండ్‌ వార్మ్‌లతో సహా కొన్ని పరాన్నజీవులు పచ్చి చేపలను తినే మానవులకు సోకుతాయి. అందువల్ల వాటి గురించి అధ్యయనం చేయడం ఆహార భద్రతకు, జూనోటిక్ వ్యాధుల నివారణకు అవసరం. తద్వారా ప్రజారోగ్యాన్ని కాపాడవచ్చు.

దేశవిదేశాల్లో సేవలు
అనీశ్ పయ్యన్నూర్ కళాశాలలో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్, అన్నామలై విశ్వవిద్యాలయం నుంచి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత చెన్నై, కోల్​కతాలో కొంత కాలం పనిచేశారు. ఆపై హిరోషిమా విశ్వవిద్యాలయంలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్​గా పనిచేశారు. తాజాగా కీలకమైన పరిశోధనలో కేరళకు చెందిన అనీశ్ భాగమయ్యారు. దీంతో కేరళ సహా దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

