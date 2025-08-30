ETV Bharat / bharat

170 గంటల పాటు భరతనాట్యం- గోల్డెన్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ వరల్డ్‌ రికార్డ్స్ స్థానం- 216 గంటలు టార్గెట్!

కర్ణాటకలో రిమోనా రికార్డ్​ను బ్రెక్​ చేసిన విదుషి దీక్ష- 170గంటల పాటు భరతనాట్యం చేస్తూ ప్రపంచ రికార్డ్

Deeksha Bharatanatyam World Record
Deeksha Bharatanatyam World Record (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 30, 2025 at 5:10 PM IST

Deeksha Bharatanatyam World Record : ఇటీవల కర్ణాటకకు చెందిన భరతనాట్య కళాకారిణి రెమోనా ఎవీట్ పెరీరా 7 రోజలు వ్యవధిలో 170 గంటల పాటు నృత్యం చేసి ప్రపంచ రికార్డ్​లో స్థానం సంపాదించింది. ఎక్కువ గంటల పాటు నాట్యం చేసి 'గోల్డెన్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ వరల్డ్‌ రికార్డ్స్'లో చోటు దక్కించుకుంది. తాజగా ఆ రికార్డ్​ను బ్రెక్​ చేసింది మంగళూరుకు చెందిన భరతనాట్య కళాకారిణి విదుషి దీక్ష. 170 గంటలకుపైగా నిరంతరాయంగా భరతనాట్యం చేసి గోల్డెన్ బుక్​ ఆఫ్​ వరల్డ్​లో చోటు దక్కించింది.

Deeksha Bharatanatyam World Record
ప్రపంచ రికార్డ్​లో స్థానం సంపాదించిన దీక్ష (ETV Bharat)

విదుషి దీక్ష ఆగస్టు 21 మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు నాట్యం చేయడం ప్రారంభించింది. తొమ్మిది రోజుల్లో 216 గంటల పాటు నాట్యం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అయితే ఆగస్టు 28 సాయంత్రం 5:30గంటలకు 170 గంటలు మార్క్​ను దాటిందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. మణిపాల్​కు చెందిన రత్న సంజీవ కళామండలి ఆధ్వర్యంలో ఆగస్టు 30వ తేదీ వరకు 216 గంటల పాటు నిరంతరాయంగా నృత్యం చేయనుంది విదుషి దీక్ష.

Deeksha Bharatanatyam World Record
170గంటల పూర్తి చేసిన విదుషి దీక్ష (ETV Bharat)
Deeksha Bharatanatyam World Record
భరతనాట్యం చేస్తున్న విదుషి దీక్ష (ETV Bharat)

విదుషి దీక్ష అసాధారణ ప్రతిభను, పట్టుదలను గోల్డెన్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్​ ఆసియా హెడ్ డాక్టర్ మనీశ్ విష్ణోయ్ అభినందించారు. ఓ చిన్న గ్రామం, సాధారణ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి గొప్ప ఘనతను సాధించిందని తెలిపారు. పట్టుదలతో ప్రపంచ రికార్డ్​లో చోటు సంపాదించి చరిత్ర సృష్టించిందని అన్నారు. 170 గంటల రికార్డును బ్రేక్ చేసిన దీక్ష ఇప్పుడు 216 గంటల లక్ష్యం దిశగా నృత్యాన్ని కొనసాగిస్తోందన్నారు.

Deeksha Bharatanatyam World Record
నిరంతరాయంగా భరతనాట్యం చేస్తున్న దీక్ష (ETV Bharat)

రెమోనా ఎవెట్ గోల్డెన్ బుక్ రికార్డ్
ఇటీవల రెమోనా ఎవెట్ పెరీరా కూడా 170 గంటల పాటు నిరంతరాయంగా భరతనాట్యం ప్రదర్శించడం ద్వారా చరిత్ర సృష్టించింది. ఆమె మంగళూరులోని సెయింట్ అలోసియస్ విశ్వవిద్యాలయంలో బీఏ చివరి సంవత్సరం చదువుతోంది. ఈ భరతనాట్య ప్రదర్శనను 2025 జులై 21న ఉదయం 10.30 గంటలకు సెయింట్ అలోసియస్ కళాశాలలోని రాబర్ట్ సెక్వేరా ఆడిటోరియంలో గణేశుడి స్తుతితో ప్రారంభించింది. జులై 28న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు దుర్గాదేవి స్తుతితో ముగించింది. ఈ ఏడు రోజుల్లో రెమోనా ప్రతి మూడు గంటలకొకసారి 15 నిమిషాల విరామం తీసుకునేది. ఈ విరామ సమయంలో భోజనం చేసేది. అయితే, రెమోనా తల్లి గ్లాడిస్ పెరీరా ఏడు రోజుల పాటు తన కూతురికి అండగా ఉంటూ మద్దతు ఇచ్చింది. ఈ రికార్డును బద్దలు కొట్టడానికి రెమోనా రెండేళ్లు సిద్ధమైంది. రోజూ ఉదయం 6 నుంచి 7.30 గంటల వరకు, అలాగే సాయంత్రం 6- రాత్రి 9 గంటల వరకు రోజుకు 5-6 గంటలు సాధన చేసింది. అంతకుముందు 2023లో మహారాష్ట్రలోని లాతూర్‌కు చెందిన 16 ఏళ్ల శ్రుష్ఠి సుధీర్‌ జగ్​పత్‌ 127 గంటల పాటు కథక్ నృత్యం చేసి ఈ ప్రపంచ రికార్డు నమోదు చేశారు. ఈ రికార్డును రెమోనా బద్దలు కొట్టింది. తాజాగా విదుషి దీక్ష ఆ రికార్డ్ బ్రెక్ చేసింది.

DEEKSHA BREAKS REMONAS RECORDGOLDEN BOOK OF WORLD RECORDSBHARATANATYAM CONTINUES 170 HOURSDEEKSHA BHARATANATYAM WORLD RECORDDEEKSHA BHARATANATYAM RECORD

బొజ్జ గణపయ్యకు బై బై చెప్పేస్తున్నారా? - నిమజ్జనంలో ఇవి పాటించండి

ఇళ్లు కొనడానికి ఇదే సరైన సమయం! - ఈ 3 నెలల్లోనే ఎక్కువగా కొంటున్నారట

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

మీ పిల్లలు గణేశ్​ నవరాత్రుల్లో పాల్గొంటున్నారా? - భవిష్యత్తుకు ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్నట్లే!

