Deeksha Bharatanatyam World Record : ఇటీవల కర్ణాటకకు చెందిన భరతనాట్య కళాకారిణి రెమోనా ఎవీట్ పెరీరా 7 రోజలు వ్యవధిలో 170 గంటల పాటు నృత్యం చేసి ప్రపంచ రికార్డ్లో స్థానం సంపాదించింది. ఎక్కువ గంటల పాటు నాట్యం చేసి 'గోల్డెన్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్'లో చోటు దక్కించుకుంది. తాజగా ఆ రికార్డ్ను బ్రెక్ చేసింది మంగళూరుకు చెందిన భరతనాట్య కళాకారిణి విదుషి దీక్ష. 170 గంటలకుపైగా నిరంతరాయంగా భరతనాట్యం చేసి గోల్డెన్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్లో చోటు దక్కించింది.
విదుషి దీక్ష ఆగస్టు 21 మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు నాట్యం చేయడం ప్రారంభించింది. తొమ్మిది రోజుల్లో 216 గంటల పాటు నాట్యం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అయితే ఆగస్టు 28 సాయంత్రం 5:30గంటలకు 170 గంటలు మార్క్ను దాటిందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. మణిపాల్కు చెందిన రత్న సంజీవ కళామండలి ఆధ్వర్యంలో ఆగస్టు 30వ తేదీ వరకు 216 గంటల పాటు నిరంతరాయంగా నృత్యం చేయనుంది విదుషి దీక్ష.
విదుషి దీక్ష అసాధారణ ప్రతిభను, పట్టుదలను గోల్డెన్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ ఆసియా హెడ్ డాక్టర్ మనీశ్ విష్ణోయ్ అభినందించారు. ఓ చిన్న గ్రామం, సాధారణ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి గొప్ప ఘనతను సాధించిందని తెలిపారు. పట్టుదలతో ప్రపంచ రికార్డ్లో చోటు సంపాదించి చరిత్ర సృష్టించిందని అన్నారు. 170 గంటల రికార్డును బ్రేక్ చేసిన దీక్ష ఇప్పుడు 216 గంటల లక్ష్యం దిశగా నృత్యాన్ని కొనసాగిస్తోందన్నారు.
రెమోనా ఎవెట్ గోల్డెన్ బుక్ రికార్డ్
ఇటీవల రెమోనా ఎవెట్ పెరీరా కూడా 170 గంటల పాటు నిరంతరాయంగా భరతనాట్యం ప్రదర్శించడం ద్వారా చరిత్ర సృష్టించింది. ఆమె మంగళూరులోని సెయింట్ అలోసియస్ విశ్వవిద్యాలయంలో బీఏ చివరి సంవత్సరం చదువుతోంది. ఈ భరతనాట్య ప్రదర్శనను 2025 జులై 21న ఉదయం 10.30 గంటలకు సెయింట్ అలోసియస్ కళాశాలలోని రాబర్ట్ సెక్వేరా ఆడిటోరియంలో గణేశుడి స్తుతితో ప్రారంభించింది. జులై 28న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు దుర్గాదేవి స్తుతితో ముగించింది. ఈ ఏడు రోజుల్లో రెమోనా ప్రతి మూడు గంటలకొకసారి 15 నిమిషాల విరామం తీసుకునేది. ఈ విరామ సమయంలో భోజనం చేసేది. అయితే, రెమోనా తల్లి గ్లాడిస్ పెరీరా ఏడు రోజుల పాటు తన కూతురికి అండగా ఉంటూ మద్దతు ఇచ్చింది. ఈ రికార్డును బద్దలు కొట్టడానికి రెమోనా రెండేళ్లు సిద్ధమైంది. రోజూ ఉదయం 6 నుంచి 7.30 గంటల వరకు, అలాగే సాయంత్రం 6- రాత్రి 9 గంటల వరకు రోజుకు 5-6 గంటలు సాధన చేసింది. అంతకుముందు 2023లో మహారాష్ట్రలోని లాతూర్కు చెందిన 16 ఏళ్ల శ్రుష్ఠి సుధీర్ జగ్పత్ 127 గంటల పాటు కథక్ నృత్యం చేసి ఈ ప్రపంచ రికార్డు నమోదు చేశారు. ఈ రికార్డును రెమోనా బద్దలు కొట్టింది. తాజాగా విదుషి దీక్ష ఆ రికార్డ్ బ్రెక్ చేసింది.