63 ఏళ్ల పాటు దేశానికి సేవలు- మిగ్ 21 యుద్ధ విమానాలకు వాయుసేన వీడ్కోలు
ఛండీగఢ్లోని వాయుసేన స్థావరంలో మిగ్-21 యుద్ధ విమానాల వీడ్కోలు కార్యక్రమం
Published : September 26, 2025 at 12:10 PM IST
Mig 21 Retirement : ఆరు దశాబ్దాలకు పైగా భారత వాయుసేనకు వెన్నుదన్నుగా నిలిచిన మిగ్-21 యుద్ధ విమానాలు సర్వీసు నుంచి వైదొలిగాయి. ఛండీగఢ్లోని వాయుసేన స్థావరంలో జరిగిన వీడ్కోలు కార్యక్రమంలో భారత వాయుసేన అధిపతి ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ ఏపీ సింగ్ చిట్టచివరిసారిగా ఆ ఫైటర్ జెట్ల సముదాయంతో నింగిలోకి దూసుకెళ్లారు. 1965, 1971లో పాకిస్థాన్తో జరిగిన యుద్ధాల్లో మిగ్-21 యుద్ధ విమానాలు కీలక పాత్ర పోషించాయి. 2019లో బాలాకోట్ వైమానిక దాడుల్లో కూడా ఈ యుద్ధ విమానాలు సత్తా చాటాయి.
సూపర్సోనిక్ జెట్లకు ఛండీగఢ్లోని వైమానిక స్థావరంలో ఘనంగా వీడ్కోలు
భారత వాయుసేనలో రష్యా తయారీ మిగ్-21 ఫైటర్ జెట్ల శకం ముగిసింది. 1960లో వాయుసేనలో చేరిన ఈ సూపర్సోనిక్ జెట్లకు ఛండీగఢ్లోని వైమానిక స్థావరంలో ఘనంగా వీడ్కోలు పలికారు. తొలుత వాయుసేనకు చెందిన ఆకాశ్ గంగా బృందం 8వేల అడుగుల ఎత్తు నుంచి స్కై డైవింగ్ చేశారు. అనంతరం సూర్య కిరణ్ ఏరోబాటింగ్ బృందం చేపట్టిన విన్యాసాలు అబ్బురపరిచాయి. చివరగా "పాంథర్స్" అనే పేరుతో పిలిచే 23వ నంబర్ స్క్వాడ్రన్కు చెందిన ఆరు మిగ్-21 జెట్లతో ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ ఏపీ సింగ్, వింగ్ కమాండర్లు చిట్టచివరిసారిగా నింగిలోకి దూసుకెళ్లారు. బాదల్-త్రీ కాల్ సైన్తో చివరి యాత్రను చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, త్రిదళాధిపతి జనరల్ అనిల్ చౌహాన్, ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది, నేవీ చీఫ్ అడ్మిరల్ దినేష్ కే. త్రిపాఠి పాల్గొన్నారు. తేజస్, జాగ్వర్ యుద్ధవిమానాలు కూడా వీడ్కోలు కార్యక్రమంలో భాగమయ్యాయి.
VIDEO | Chandigarh: MiG-21 decommissioning ceremony underway.— Press Trust of India (@PTI_News) September 26, 2025
MiG-21s were inducted into the Indian Air Force in 1963. The fighter jets are being decommissioned today after 63 years of service.#IAF #mig21farewell
తొలి మిగ్-21 స్క్వాడ్రన్కు నాయకత్వం వహించిన దిల్బాగ్ సింగ్
1963లో దిల్బాగ్ సింగ్ తొలి మిగ్-21 స్క్వాడ్రన్కు నాయకత్వం వహించారు. అప్పట్నుంచి 870కు పైగా మిగ్-21లను భారత వాయుసేన సమకూర్చుకుంది. పాకిస్థాన్తో 1965, 1971లో జరిగిన యుద్ధాల్లో ఈ సూపర్సోనిక్ జెట్లు కీలక పాత్ర పోషించాయి. 1999లో కార్గిల్ యుద్ధం సహా 2019 బాలాకోట్ వైమానిక దాడుల్లో సత్తా చాటాయి. మిగ్-21తోనే వింగ్ కమాండర్ అభినందన్ వర్ధమాన్ అమెరికా F-16 ఫైటర్ జెట్ను నేలకూల్చారు. సింగిల్ ఇంజిన్తో కూడిన మిగ్-21 యుద్ధ విమానాన్ని నడపడం అంత సులభం కాదని రిటైర్ అయిన వింగ్ కమాండర్లు చెబుతున్నారు. ప్రయాణికుల విమానాలకు ఉన్నంత స్థిరత్వం, భద్రత వీటిలో ఉండవని పేర్కొన్నారు. గత నెలలో చివరి సారిగా మిగ్-21 ఫైటర్ జెట్లు రాజస్థాన్లోని బిఖనేర్ వైమానిక స్థావరంలో సేవలందించాయి.
మిగ్-21లకు కాలం చెల్లడంతో వాటికి వీడ్కోలు పలకాలని భారత వాయుసేన నిర్ణయించింది. ఇటీవల కాలంలో కొన్ని మిగ్-21లు కూలిపోయిన ఘటనలు జరిగాయి. మిగ్-21లను దేశీయంగా రూపొందించిన తేజస్ యుద్ధ విమానాలతో భర్తీ చేయనున్నారు. ఇప్పటికే తేజస్ యుద్ధ విమానాలు వాయుసేనలో సేవలందిస్తున్నాయి.
