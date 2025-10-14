దీపావళి రోజు కాళీపూజ - నీటిలో మునిగిన బాలిక సజీవంగా వచ్చిన వైనం- 400 ఏళ్ల క్రితం ఆ గ్రామంలో అద్భుతం!

ETV Bharat / bharat

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 14, 2025 at 3:00 PM IST

4 Min Read
Diwali Kali Puja 400 Years History : వెలుగుల పండుగ దీపావళిని పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో కాస్త భిన్నంగా జరుపుకుంటారు. అక్కడ దీపావళి రోజున రాత్రి భక్తిశ్రద్ధలతో కాళీ పూజను నిర్వహిస్తారు. దీని వెనుక ఎన్నో పౌరాణిక గాథలు ఉన్నాయి. అయితే 400 సంవత్సరాల క్రితం బెంగాల్ గడ్డపై జరిగిన ఓ వాస్తవిక ఘటనను భక్తులు ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తారు. ఆ ఘటనతో కాళీ మాత మహిమ యావత్ ప్రపంచానికి తెలిసొచ్చిందని అంటారు. ఇంతకీ ఆనాడు ఏం జరిగింది? దీపావళి రోజున జరిగే కాళీ పూజకు బెంగాల్‌లోని అమరై గ్రామంతో సంబంధం ఏమిటి? ఆ ఊరికి చెందిన రత్నేశ్వర్ బెనర్జీ కుమార్తె కల్యాణి ద్వారా కాళీ మాత చూపిన మహిమ ఏమిటి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

చెరువులో మునిగిపోయిన కల్యాణి
పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం పశ్చిమ్ బర్ధమాన్ జిల్లా దుర్గాపూర్ పట్టణం శివార్లలో అమరై గ్రామం ఉంది. 400 ఏళ్ల క్రితం ఆ ఊరిలో రత్నేశ్వర్ బెనర్జీ కుటుంబం స్థిరపడింది. రత్నేశ్వర్‌ ఏకైక కుమారుడి పేరు కృష్ణమోహన్. కుమార్తె పేరు కల్యాణి. అమరై గ్రామం శివారులో తమ్లా అనే పేరు కలిగిన చెరువు ఉంది. అందులోని నీళ్లన్నీ మురికిగా ఉంటాయి. ఒకరోజు కల్యాణి తన స్నేహితులతో కలిసి తమ్లా చెరువులో ఈత కొట్టేందుకు వెళ్లింది. ఆమె స్నేహితులలో ఒకరు చెరువులో ఈత కొట్టి వచ్చాక, నీళ్లలో తన పాదాలను ఏదో తాకగానే భయపడి బయటికి వచ్చేశానని కల్యాణితో చెప్పింది. తన స్నేహితురాలి భయాన్ని తొలగించడానికి, చెరువులో ఏముందో చూడటానికి కల్యాణి వెంటనే చెరువులోకి దూకింది. అయితే స్నేహితుల ఎదుటే ఆమె చెరువులో మునిగిపోయింది. స్నేహితులంతా పరుగులు తీస్తూ కల్యాణి ఇంటికి వచ్చి ఈవిషయాన్ని చెప్పారు. ఈ వార్త గ్రామంలో మెరుపులా వ్యాపించింది. వెంటనే జాలర్లను పిలిపించి వలలు విసిరి చెరువు మొత్తం వెతికించారు. అయినప్పటికీ కల్యాణి జాడ కనిపించలేదు. అనంతరం చెరువులోని నీటిని మొత్తం ఖాళీ చేసే పనిని మొదలుపెట్టారు. అయినా కల్యాణి కనిపించలేదు.

కలలో కాళీమాత సందేశాలు
కల్యాణి కోసం వెతికివెతికి అలసిపోయి ఆమె తండ్రి రత్నేశ్వర్ బెనర్జీ, సోదరుడు కృష్ణమోహన్ బెనర్జీ తమ్లా చెరువు ఒడ్డునే నిద్రపోయారు. తెల్లవారుజామున కళ్యాణి తండ్రి రత్నేశ్వర్‌కు కాళీ మాత సందేశంతో ఓ కల వచ్చింది. "మరుసటి రోజు ఉదయం చెరువు నుంచి కల్యాణి బయటికి వచ్చి, తన నివాసానికి వెళ్తుంది" అనేది ఆ సందేశం సారాంశం. ఆశ్చర్యకరంగా అదే సమయంలో, అమరై గ్రామానికి చెందిన సంగీతకారుడు ఢాకీకి కూడా ఒక కల వచ్చింది. "నేను మరుసటి రోజు ఉదయం తమ్లా చెరువు ఈశాన్య మూల నుంచి బయటికి వస్తాను. మీరు ఢమరుకంతో అక్కడికి వెళ్తారు" అని అతడికి కాళీమాత సందేశాన్ని వినిపించింది. రత్నేశ్వర్‌ ఈవిషయాన్ని అందరికీ చెప్పారు. దీంతో యావత్ కుటుంబంలో ఆశలు రేకెత్తాయి. చెరువు వద్ద నిలబడి కల్యాణి రాక కోసం ఎదురు చూశారు. తలపై కుండ(బ్రహ్మ కలశం)తో చెరువులో నుంచి కల్యాణి బయటకు వచ్చింది. ఆమెను చూసి సంగీతకారులు ఢమరుకం వాయించారు. శంఖాలు ఊదారు. మహిళలంతా భక్తిభావంతో కేకలు పెట్టారు. చెరువులో మునిగిన రెండు రోజుల తర్వాత, కళ్యాణి సజీవంగా బయటికి రావడాన్ని చూసి అందరూ సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురయ్యారు.

కల్యాణి తెచ్చిన బ్రహ్మ కలశం మహిమాన్వితం
చెరువు నుంచి బయటికొచ్చాక కల్యాణి నడుచుకుంటూ తన కుటుంబానికి చెందిన ఖాళీ స్థలంలోకి వెళ్లింది. తనకు ఆ స్థలంలో పూజలు చేయాలని అందరినీ ఆదేశించింది. అప్పటి నుంచి కల్యాణి దేవత హోదాను పొందింది. ఆమెను కాళీమాత స్వరూపంగా అమరై గ్రామస్థులు ఆరాధించడం మొదలుపెట్టారు. కల్యాణి చూపించిన స్థలంలో 'కల్యాణి కాళీ ఆలయాన్ని' నిర్మించారు. చెరువులో నుంచి ఆమె తీసుకొచ్చిన బ్రహ్మ కలశాన్ని నేటికీ ఆలయంలో జాగ్రత్తగా ఉంచారు. ఇది బంగారం, రాగి, వెండి, కాంస్యం, ఇత్తడి వంటి వివిధ లోహాలతో తయారై ఉంది. దీనిపై కమలం ఆకారంలోని శ్రీ యంత్రం ఉంది. ఈ కలశంలోని నీటిని సంవత్సరానికి ఒకసారి మారుస్తారు. దీన్ని తాగితే మొండి వ్యాధులు కూడా దూరం అవుతాయని భక్తులు ప్రగాఢంగా నమ్ముతారు. ఈ కలశంలోని నీటిని తాగి, కాళీమాతకు పూజలు చేసేందుకు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు అమరై గ్రామంలోని కల్యాణి కాళీ ఆలయానికి వస్తుంటారు. ప్రతీ సంవత్సరం దీపావళి రోజు రాత్రి, కాళీ పూజ సమయంలో ఈ ఆలయానికి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు వస్తారు.

మా ఆడబిడ్డను పూజిస్తున్నందుకు గర్వంగా ఉంది
"మా వంశానికి చెందిన ఆడబిడ్డ కల్యాణిని కాళీమాత స్వరూపిణిగా పూజిస్తున్నందుకు గర్వంగా ఉంది. చెరువులో నుంచి ఆమె తీసుకొచ్చిన బ్రహ్మ కలశం గత 400 ఏళ్లుగా ఆలయంలో పదిలంగా ఉంది. ఆ కలశంలోని నీటిని తాగితే వ్యాధులు నయం అవుతాయి. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ఈ ఆలయానికి భక్తులు వస్తుంటారు. ఈ ఆలయంలోని కాళీమాత భక్తుల కోర్కెలను నెరవేరుస్తుంది. ప్రతిరోజు ఇక్కడ వేలాది భక్తులకు ప్రసాదాన్ని పంపిణీ చేస్తారు. పూజ ఖర్చుల కోసం డబ్బులను కల్యాణి అమ్మవారు ఎక్కడి నుంచి పొందుతారో ఎవరికీ తెలియదు" అని రత్నేశ్వర్ బెనర్జీ వంశానికి చెందిన బీరేన్ బెనర్జీ ఈటీవీ భారత్​కు తెలిపారు.

మా వంశంలో కల్యాణి మాత జన్మించడం గర్వకారణం
"మా తాతముత్తాతల కాలం నుంచి కల్యాణి మాత మహిమల గురించి వింటున్నాం. ఆమె మా వంశంలో జన్మించడం మాకు గర్వకారణం. అమరై గ్రామంలో కొలువైన కల్యాణి కాళీ మాతకు రోజూ పూజలు జరుగుతాయి. అయితే దీపావళి రోజు రాత్రి ప్రత్యేక పూజలు ఉంటాయి. అమ్మవారి అనుగ్రహం కోసం పెద్దసంఖ్యలో భక్తులు ఆలయానికి తరలి వస్తారు. అమ్మవారు కోరిన కోర్కెలను నెరవేరుస్తారు. కల్యాణి మాత బ్రహ్మ కలశంలోని నీరు చాలా పుణ్యప్రదమైంది" అని రత్నేశ్వర్ బెనర్జీ వంశానికి చెందిన శర్మిష్ఠ చక్రవర్తి చెప్పారు.

