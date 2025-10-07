ETV Bharat / bharat

దసరా సెలవులను అక్టోబర్ 18 వరకు పొడిగించిన పొరుగు రాష్ట్రం- కారణం ఇదే!

రాష్ట్ర సర్కార్ కీలక నిర్ణయం- దసరా సెలవులు పొడిగింపు

Karnataka Dasara Holidays Extended
Karnataka Dasara Holidays Extended (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 7, 2025 at 9:07 PM IST

Karnataka Dasara Holidays Extended : కర్ణాటకలోని సిద్ధరామయ్య ప్రభుత్వం మంగళవారం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న సామాజిక-ఆర్థిక-విద్య (కుల గణన) సర్వేను సజావుగా పూర్తి చేసేందుకు, అన్ని ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్ పాఠశాలలకు అక్టోబర్​ 18 వరకు దసరా సెలవులు పొడిగించింది. మంగళవారం క్యాస్ట్​ సర్వే పురోగతిని సమీక్షించిన తరువాత కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య అన్ని ప్రాథమిక, ఉన్నత పాఠశాలలకు దసరా సెలవులను పొడిగించినట్లు స్వయంగా ప్రకటించారు.

"రాష్ట్రంలోని చాలా జిల్లాల్లో సామాజిక-ఆర్థిక-విద్య సర్వే ఇంకా పూర్తి కాలేదు. వాస్తవానికి ఈ సర్వే చేస్తున్న వారిలో ఎక్కువ మంది పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు. అందుకే ఈ సర్వే సజావుగా పూర్తి చేయడం కోసం ప్రభుత్వం దసరా సెలవులను పొడిగించాలని నిర్ణయించింది. అయితే రానున్న నెలల్లో అదనపు తరగతులు నిర్విహించి, పాఠ్య ప్రణాళికను పూర్తి చేయాలని ఉపాధ్యాయులకు సూచించాం."
- సిద్ధరామయ్య, కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి

కర్ణాటకలో సామాజిక-ఆర్థిక-విద్య సర్వే సెప్టెంబర్​ 22న ప్రారంభమయ్యింది. ఇది ఈ రోజు (అక్టోబర్​ 7)తో పూర్తి కావాల్సి ఉంది. అయితే సాంకేతిక లోపాల వల్ల ఇంకా సర్వే పూర్తి కాలేదు. స్పష్టంగా చెప్పాలంటే, ఈ సర్వే చేపడుతున్న వారిలో ఎక్కువగా పాఠశాల ఉపాధ్యాయులే ఉన్నారు. పాఠశాలలు కనుక తెరిస్తే, వీరు వెళ్లి పాఠాలు చెప్పాల్సి ఉంటుంది. లేదా స్కూల్స్​కు వెళ్లకుండా సర్వే నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. ఏదైనా ఇబ్బందే. అందుకే ప్రభుత్వం దసరా సెలవులు పొడిగించాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే, కర్ణాటకలో ఈ సర్వే పనుల కోసం దాదాపు 1.2 లక్షల మంది పాఠశాల ఉపాధ్యాయులను నియమించడం జరగింది.

లెక్చరర్లకు మినహాయింపు!
కర్ణాటకలో అక్టోబర్ 12 నుంచి పీయూ విద్యార్థులకు మిడ్​ టర్మ్ పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. దీనితో ప్రభుత్వ పీయూ కళాశాలల లెక్చరర్లకు సర్వే డ్యూటీ నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చారు. కర్ణాటక రాజధాని నగరమైన బెంగళూరులో అక్టోబర్​ 3న ప్రారంభమైన ఈ సర్వే అక్టోబర్​ 19 నాటికి ముగిసే అవకాశం ఉంది. "గ్రేటర్ బెంగళూరు ప్రాంతంలో ఎన్నికల విధులు ఉన్నందున సర్వే ఆలస్యంగా ప్రారంభమైంది. అయితే వెనుకబడిన తరగతుల (బ్యాక్​వర్డ్​ క్లాసెస్​) కమిషన్ అక్టోబర్​ 19 నాటికి సర్వే పూర్తి చేస్తామని చెప్పింది" అని సీఎం సిద్ధరామయ్య అన్నారు.

వారికి రూ.20 లక్షల పరిహారం!
ఈ సర్వే నిర్వహిస్తున్న సమయంలో మరణించిన ముగ్గురు ఉపాధ్యాయుల కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి రూ.20 లక్షలు చొప్పున పరిహారం అందిస్తామని సీఎం సిద్ధరామయ్య తెలిపారు. "సర్వే చేస్తున్నప్పుడు ముగ్గురు ఉపాధ్యాయులు మరణించారు. కారుణ ప్రాతిపదికన మృతుల కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి రూ.20 లక్షలు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది" అని సిద్ధరామయ్య పేర్కొన్నారు. ఈ సమావేశంలో డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్​, కర్ణాటక వెనుకబడిన తరగతుల కమిషన్ ఛైర్​పర్సన్​ మధుసూదన్ నాయక్​ పాల్గొన్నారు.

కులగణన ఎందుకు?
కర్ణాటకలో 'కులగణన'గా ప్రసిద్ధిగాంచిన రాష్ట్ర సామాజిక విద్యాసర్వేను చేపట్టనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య ఇంతకు ముందు ప్రకటించారు. రాజ్యాంగంలో పొందుపరచినట్లుగా, రాష్ట్రంలోని 7 కోట్ల మందికి సామాజిక న్యాయం చేయడానికి, ప్రతి కుటుంబానికి సమాన అవకాశాలను కల్పించడానికి ఈ సర్వే ఒక కీలకమైన అడుగు అని ఆయన చెప్పారు. కనుక ఈ సర్వేలో పౌరులు పాల్గొనాలని, సర్వేయర్లు అడిగిన అన్ని ప్రశ్నలకు ప్రజలు నిజాయతీగా సమాధానం చెప్పాలని ముఖ్యమంత్రి విజ్ఞప్తి చేశారు.

సర్వే సమయంలో అందుబాటులో లేని వారికి అలాగే ఫిర్యాదులను పరిష్కరించడానికి ప్రత్యేక హెల్ప్‌లైన్ నంబర్ ఏర్పాటు చేశారు. కర్ణాటక రాష్ట్ర కమిషన్ ఫర్ బ్యాక్‌వర్డ్ క్లాసెస్ చట్టం, 1995లోని సెక్షన్ 11(1)ని ఉటంకిస్తూ, జూన్ 12న కర్ణాటక మంత్రివర్గం కొత్త సర్వేను ఆమోదించింది. ఇది ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి రాష్ట్రంలో వెనుకబడిన తరగతుల జాబితాను సవరించాలని ఆదేశించింది.

