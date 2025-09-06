అలెర్ట్: ఇకపై కోతులకు ఆహారం పెడితే రూ.5 వేల ఫైన్ కట్టాల్సిందే!
Published : September 6, 2025 at 11:34 PM IST
Monkeys Feeding Banned : కోతులు మనుషులతో మచ్చిక చేసుకుంటాయని నానుడి. ఇప్పుడు మీరు కోతిని మచ్చిక చేసుకుంటే భారీ జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అది కూడా, వంద లేదా రెండు వందల రూపాయలు కాదు. ఐదు వేల రూపాయలు. కాబట్టి, మీరు ఇకపై కోతిని మచ్చిక ఆహారం పెడితే రూ.5 వేలు కట్టాల్సిందే. అసలు ఆ నిబంధన ఎక్కడ అమలులోకి వచ్చింది? నిర్ణయం ఎవరు తీసుకున్నారు?
డార్జిలింగ్ మున్సిపాలిటీ ఆ కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. డార్జిలింగ్కు వెళ్లి కోతికి ఆహారం తినిపిస్తే, మీరు ఐదు వేల రూపాయల జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. డార్జిలింగ్ మున్సిపాలిటీ ఈ మేరకు మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. శైల్షహర్ అంతటా బ్యానర్లు, పోస్టర్లు ఏర్పాటు చేశారు. అది పర్యటకుడైనా, సామాన్యుడైనా లేదా స్థానిక నివాసి అయినా కోతికి ఆహారం ఇస్తూ పట్టుబడితే, కచ్చితంగా రూ.5 వేలు జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
అడవి జంతువులు ఆహారం కోసం పర్వతాలు, అడవుల గుండా వెళ్లడం సహజమైన కోరికల్లో ఒకటి. అయితే గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా కోతులు ఆ స్వభావం లేదా అలవాటు నుంచి దూరమయ్యాయి. అవి పర్వతాలను వదిలి ఆహారం కోసం జనవాస ప్రాంతాల్లోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే పర్వతాల్లో ఆహారం చాలా తక్కువగా దొరుకుతుంది. కానీ పర్యటకులు వాటిని బతికించడానికి వాటికి రకరకాల ఆహార పదార్థాలు ఇస్తున్నారు.
కొన్నిసార్లు కోతులు ప్రజల చేతుల నుంచి లాక్కుంటుంటాయి. అందుకే అవి ఉదయం పూట మాత్రమే ఆ ప్రాంతంలోకి ప్రవేశిస్తాయి. ముఖ్యంగా డార్జిలింగ్లోని పర్యటక ఆకర్షణల్లో ఒకటైన మాల్ రోడ్లో, కోతుల సంఖ్య ప్రతిరోజూ పెరుగుతోంది. పర్యటకులతో నిండిన మాల్ రోడ్లో ఆహార కొరత లేదు. కాబట్టి అవి పెద్ద సంఖ్యలో అక్కడ గుమిగూడుతాయి. ఫలితంగా, శైల్షహర్ నివాసితులు కోతులతో ఇబ్బందిపడుతున్నారు. అదే సమయంలో, కోతుల కాటు కారణంగా రాబిస్ కేసుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. మున్సిపాలిటీ దీని గురించి ఆందోళన చెందుతోంది.
డార్జిలింగ్ మున్సిపాలిటీ చైర్పర్సన్ దిపెన్ ఠాకురిర్ మాట్లాడుతూ "వాటికి ఆహారం ఇవ్వకపోతే, అవి కూడా కొరుకుతాయి. డార్జిలింగ్ అంతటా రేబిస్ సంఖ్య పెరిగింది. కాబట్టి మేం ఒక తీర్మానాన్ని ఆమోదించి దానిని తప్పనిసరి చేస్తున్నాం. పోస్టర్లు, బ్యానర్లు, హోర్డింగ్లు పెట్టే పని ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. వారు తమ సాధారణ ఆహారపు అలవాట్లకు తిరిగి వెళ్లనివ్వండి. జరిమానా పర్యాటకులకు లేదా సాధారణ ప్రజలకు ఒకటే. దీనిని పర్యవేక్షించడానికి ఒక ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశాం. వారు దీనిని పర్యవేక్షిస్తారు" అని తెలిపారు.
ఈ విషయంలో అటవీ శాఖ, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, మార్కెట్ కమిటీలతో ఇప్పటికే సమావేశం నిర్వహించామని ఆయన అన్నారు. వారి సహకారాన్ని కూడా కోరినట్లు ఆయన తెలిపారు. రాష్ట్ర చీఫ్ ఫారెస్టర్ (వైల్డ్ లైఫ్) భాస్కర్ మాట్లాడుతూ, "పర్వతాల్లో, పర్యాటకులు లేదా సాధారణ ప్రజలు కోతులకు ఆహారం ఇవ్వడం ప్రాథమికంగా నిషేధించాం. ఇది కోతుల ఆహారపు అలవాట్లను మారుస్తోంది. వాటికి ఆహారం లభించకపోతే దాడి చేస్తాయి. అందుకే డార్జిలింగ్ మున్సిపాలిటీ నిర్ణయం తీసుకుంది. మేం కూడా సహకరిస్తాం" అని తెలిపారు.