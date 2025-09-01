ETV Bharat / bharat

రోగుల కోసం VR ద్వారా గణపయ్య దర్శన భాగ్యం- అచ్చం ఆ అనుభూతితోనే! - GANPATI TRUST VIRTUAL DARSHAN

అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికోసం ముందుకొచ్చిన ట్రస్ట్​- రోగులకు వర్చువల్​గా గణనాథుడి దర్శనాన్ని చూసే వెసులుబాటు కల్పించిన ట్రస్ట్​

Ganpati Trust Provides Virtual Darshan
Ganpati Trust Provides Virtual Darshan (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 1, 2025 at 12:30 PM IST

2 Min Read

Ganpati Trust Provides Virtual Darshan : గణేశ్ ఉత్సవాలు చాలా చోట్ల అత్యంత ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. చాలా మంది భక్తుల వేడుకల్లో పాల్గొని గణపతి బప్పాను దర్శించుకుంటున్నారు. మండపాలకు వెళ్లి గణనాథుని పూజల్లో పాల్గొంటున్నారు. అయితే అనారోగ్య సమస్యలతో ఇతర కారణాలతో కొంతమంది రోగులు ఆస్పత్రుల్లోనే ఉంటూ గణనాథుడి దర్శించుకోలేక బాధపడుతున్నారు.

అయితే అలాంటి వాళ్ల కోసం మహారాష్ట్రలో ఓ ట్రస్ట్ ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుని​ ముందుకొచ్చింది. వర్చువల్​ విధానంతో గణేశుడిని దర్శించుకునే వెసులుబాటు కల్పించి చాలా మంది రోగుల ముఖాల్లో చిరునవ్వులు చిందిస్తోంది. రోగుల వద్దకు స్వయంగా వెళ్లి వారికి ఈ వెసులబాటు కల్పిస్తోంది. దీని వల్ల చాలా మంది రోగులు స్వయంగా స్వామి వారిని నమస్కరించి త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నారు.

వివరాల్లోకి వెళితే!
పుణె నగరంలోని దగ్దుశేత్​ హల్వాయి గణపతి దేవాలయానికి స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి జనం అధిక సంఖ్యలో వస్తుంటారు. నవరాత్రుల్లో జరిగే ఉత్సవాలను చూడడానికి ప్రతీ ఏటా చాలా మంది భక్తులు ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శిస్తుంటారు. అత్యంత ఘనంగా జరుపుకునే ఈ వేడుకలను తిలకించడానికి జనం ఎంతో ఆసక్తి చూపిస్తారు. అయితే ఈ ఉత్సవాలకు స్వయంగా హాజరు కాలేని వారికోసం 'శ్రీమంత్ దగ్దుశేత్ హల్వాయి గణపతి ట్రస్ట్' చొరవ తీసుకొని ముందుకొచ్చింది.

Ganpati Trust Provides Virtual Darshan
వర్చువల్​లో గణనాథుడిని నమస్కరిస్తున్న వ్యక్తి (ETV Bharat)

అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న రోగులకు 'వర్చువల్​ రియాలిటీ' పద్ధతిలో గణనాథుడిని దర్శించుకునే సదుపాయం కల్పించింది. ఈ క్రమంలో పూణేలోని మాంగ్వార్​ పేట్​లోని కమలా నెహ్రూ ఆసుపత్రి​, కస్బా పేట్​లోని సూర్య సహ్యాద్రి వైద్యశాలలో చికిత్స పొందుతున్న ఎంతో మంది రోగులకు ఈ సువర్ణావకాశం అందిస్తోంది. ఈ వెసులుబాటుతో చాలా మంది రోగులు తమ పడకలపైనే కూర్చొని గణనాథుడిని దర్శించుకుంటూ కన్నీటి పర్యంతమవుతున్నారు. అయితే గత పది సంవత్సరాలుగా గణేశ్​ ఉత్సవాలకు హాజరుకాలేని వారికి ఈ వెసులుబాటు కల్పిస్తూ ముందుకు వెళ్తోంది ఈ ట్రస్ట్​.

Ganpati Trust Provides Virtual Darshan
రోగులకు వర్చువల్​ దర్శనం (ETV Bharat)

ఈ వ్యవస్థ ద్వారా చాలా మంది రోగులకు గణనాథుడి దర్శన భాగ్యం!
అనారోగ్య కారణాల వల్ల చాలా మంది రోగులు ఆస్పత్రి పడకలపైనే ఉండిపోతున్నారు. గణేశ్​ ఉత్సవాల సందర్భంగా తమ ప్రియదైవం గణనాథుడిని దర్శించుకోలేక బాధపడుతున్నారు. గణపతిని దర్శించుకోవాలని ఉన్నప్పటికీ వివిధ రకాల వ్యాధులతో పోరాడుతూ ఆస్పత్రుల్లోనే ఉండిపోతున్నారు. అలాంటి వారి కోరికలు తీర్చడానికి ఈ వర్చువల్​ విధానం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతోంది. ఇందులో చాలా మంది తాము త్వరగా కోలుకోవాలని గణనాథుడిని ప్రార్థిస్తున్నారు. వర్చువల్​ రియాలిటీ ద్వారా చాలా మంది రోగులు గణపతి దర్శించుకున్న అనుభూతిని పొందుతున్నారు. ఈ వ్యవస్థ ద్వారా చాలా మంది తమకు గణనాథుడి దర్శన భాగ్యం కలిగిందని తెలిపారు. వర్చువల్​ విధానంలో స్వయంగా తాము గణేశ్​ మండపంలో ఉన్న అనుభూతి కలిగిందని చెప్పారు.

101 గణేశ్ స్పెషల్ పెయింటింగ్స్​తో ప్రత్యేక పూజ- తరలివస్తున్న భక్త జనం- ఎక్కడంటే?

గణేశ్ శోభాయాత్రల కోసం శబ్ద కాలుష్యం లేని డీజే- పాకెట్ మనీతో 8వ తరగతి విద్యార్థి రూపకల్పన

Ganpati Trust Provides Virtual Darshan : గణేశ్ ఉత్సవాలు చాలా చోట్ల అత్యంత ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. చాలా మంది భక్తుల వేడుకల్లో పాల్గొని గణపతి బప్పాను దర్శించుకుంటున్నారు. మండపాలకు వెళ్లి గణనాథుని పూజల్లో పాల్గొంటున్నారు. అయితే అనారోగ్య సమస్యలతో ఇతర కారణాలతో కొంతమంది రోగులు ఆస్పత్రుల్లోనే ఉంటూ గణనాథుడి దర్శించుకోలేక బాధపడుతున్నారు.

అయితే అలాంటి వాళ్ల కోసం మహారాష్ట్రలో ఓ ట్రస్ట్ ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుని​ ముందుకొచ్చింది. వర్చువల్​ విధానంతో గణేశుడిని దర్శించుకునే వెసులుబాటు కల్పించి చాలా మంది రోగుల ముఖాల్లో చిరునవ్వులు చిందిస్తోంది. రోగుల వద్దకు స్వయంగా వెళ్లి వారికి ఈ వెసులబాటు కల్పిస్తోంది. దీని వల్ల చాలా మంది రోగులు స్వయంగా స్వామి వారిని నమస్కరించి త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నారు.

వివరాల్లోకి వెళితే!
పుణె నగరంలోని దగ్దుశేత్​ హల్వాయి గణపతి దేవాలయానికి స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి జనం అధిక సంఖ్యలో వస్తుంటారు. నవరాత్రుల్లో జరిగే ఉత్సవాలను చూడడానికి ప్రతీ ఏటా చాలా మంది భక్తులు ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శిస్తుంటారు. అత్యంత ఘనంగా జరుపుకునే ఈ వేడుకలను తిలకించడానికి జనం ఎంతో ఆసక్తి చూపిస్తారు. అయితే ఈ ఉత్సవాలకు స్వయంగా హాజరు కాలేని వారికోసం 'శ్రీమంత్ దగ్దుశేత్ హల్వాయి గణపతి ట్రస్ట్' చొరవ తీసుకొని ముందుకొచ్చింది.

Ganpati Trust Provides Virtual Darshan
వర్చువల్​లో గణనాథుడిని నమస్కరిస్తున్న వ్యక్తి (ETV Bharat)

అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న రోగులకు 'వర్చువల్​ రియాలిటీ' పద్ధతిలో గణనాథుడిని దర్శించుకునే సదుపాయం కల్పించింది. ఈ క్రమంలో పూణేలోని మాంగ్వార్​ పేట్​లోని కమలా నెహ్రూ ఆసుపత్రి​, కస్బా పేట్​లోని సూర్య సహ్యాద్రి వైద్యశాలలో చికిత్స పొందుతున్న ఎంతో మంది రోగులకు ఈ సువర్ణావకాశం అందిస్తోంది. ఈ వెసులుబాటుతో చాలా మంది రోగులు తమ పడకలపైనే కూర్చొని గణనాథుడిని దర్శించుకుంటూ కన్నీటి పర్యంతమవుతున్నారు. అయితే గత పది సంవత్సరాలుగా గణేశ్​ ఉత్సవాలకు హాజరుకాలేని వారికి ఈ వెసులుబాటు కల్పిస్తూ ముందుకు వెళ్తోంది ఈ ట్రస్ట్​.

Ganpati Trust Provides Virtual Darshan
రోగులకు వర్చువల్​ దర్శనం (ETV Bharat)

ఈ వ్యవస్థ ద్వారా చాలా మంది రోగులకు గణనాథుడి దర్శన భాగ్యం!
అనారోగ్య కారణాల వల్ల చాలా మంది రోగులు ఆస్పత్రి పడకలపైనే ఉండిపోతున్నారు. గణేశ్​ ఉత్సవాల సందర్భంగా తమ ప్రియదైవం గణనాథుడిని దర్శించుకోలేక బాధపడుతున్నారు. గణపతిని దర్శించుకోవాలని ఉన్నప్పటికీ వివిధ రకాల వ్యాధులతో పోరాడుతూ ఆస్పత్రుల్లోనే ఉండిపోతున్నారు. అలాంటి వారి కోరికలు తీర్చడానికి ఈ వర్చువల్​ విధానం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతోంది. ఇందులో చాలా మంది తాము త్వరగా కోలుకోవాలని గణనాథుడిని ప్రార్థిస్తున్నారు. వర్చువల్​ రియాలిటీ ద్వారా చాలా మంది రోగులు గణపతి దర్శించుకున్న అనుభూతిని పొందుతున్నారు. ఈ వ్యవస్థ ద్వారా చాలా మంది తమకు గణనాథుడి దర్శన భాగ్యం కలిగిందని తెలిపారు. వర్చువల్​ విధానంలో స్వయంగా తాము గణేశ్​ మండపంలో ఉన్న అనుభూతి కలిగిందని చెప్పారు.

101 గణేశ్ స్పెషల్ పెయింటింగ్స్​తో ప్రత్యేక పూజ- తరలివస్తున్న భక్త జనం- ఎక్కడంటే?

గణేశ్ శోభాయాత్రల కోసం శబ్ద కాలుష్యం లేని డీజే- పాకెట్ మనీతో 8వ తరగతి విద్యార్థి రూపకల్పన

For All Latest Updates

TAGGED:

DAGDUSHETH HALWAI GANPATI TRUSTपुणे में गणेश पूजाGANESH PUJA IN PUNEVIRTUAL DARSHAN OF GANESHA IDOLGANPATI TRUST VIRTUAL DARSHAN

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

రేటు, ఎక్స్‌పైరీ​ డేటే కాదు - ఈ చుక్కలనూ గమనించండి - మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి!

చిన్నవైన కాలువలు - బస్తీలపై పడ్డ చెరువులు : కామారెడ్డి మునగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.