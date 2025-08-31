ETV Bharat / bharat

గణేశ్ శోభాయాత్రల కోసం శబ్ద కాలుష్యం లేని డీజే- పాకెట్ మనీతో 8వ తరగతి విద్యార్థి రూపకల్పన - SUMIT PANI MINI DJ SOUNDBOX

శబ్ద కాలుష్యం లేని మినీ డీజే తయార్- పాకెట్ మనీతో 8వ తరగతి విద్యార్థి రూపకల్పన- కేవలం రూ.1000తో నెల రోజుల్లోనే రూపొందించిన జై సుమిత్‌పాణి

Sumit Pani Mini DJ Soundbox
Sumit Pani Mini DJ Soundbox (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 31, 2025 at 1:08 PM IST

Sumit Pani Mini DJ Soundbox : దేశంలోని గ్రామాల నుంచి మహానగరాల వరకు అంతటా వినాయక చవితి వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఇంకొన్ని రోజుల్లో గణేశ్ శోభాయాత్రలు అట్టహాసంగా జరగనున్నాయి. అయితే, శబ్ద కాలుష్యం కారణంగా డీజే సౌండ్ సిస్టమ్‌ల వినియోగంపై బ్యాన్ ఉంది. పూర్తిగా డీజే లేకుంటే శోభాయాత్రల్లో పాల్గొనే యువతరానికి జోష్ తగ్గిపోతుంది. అందుకే ఎనిమిదో తరగతి విద్యార్థి జై సుమిత్ పాణి తన పాకెట్ మనీలోని రూ.1000 ఖర్చుచేసి స్వయంగా ఒక మినీ డీజేను తయారు చేశాడు. ఇది చూడటానికి చిన్నగా ఉన్నా, ఆన్ చేయగానే మీ పాదాలతో కచ్చితంగా డ్యాన్స్ స్టెప్పులు వేయిస్తుంది. ఈ మినీ డీజేను సుమిత్ ఎందుకు తయారు చేశాడు? ఎలా తయారు చేశాడు? దీని ఫీచర్లు ఏమిటి? ఎంత శబ్దం మన చెవులకు హానికరం? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

మినీ డీజే తయారు చేశారిలా!
13 ఏళ్ల జై సుమిత్ పాణి ఒడిశాలోని కటక్‌ శివారులో ఉన్న లునాహర్ గ్రామస్థుడు. సొంతంగా ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను తయారు చేయడం అంటే అతడికి ఎంతో ఆసక్తి. డీజే సౌండ్స్ చాలా దూరం వరకు వెళ్తాయి. ఆ శబ్దాల తీవ్రత అత్యధికంగా ఉంటుంది. అందుకే గణేశ్ శోభాయాత్రల్లో డీజే వినియోగంపై బ్యాన్ అమలవుతోంది. ఈ అంశమే 8వతరగతి చదువుతున్న జై సుమిత్ పాణిని ఆలోచింపజేసింది. గణేశ్ శోభాయాత్ర కోసం మినీ డీజేను తయారు చేయాలని నెల క్రితమే ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు. ఇందుకోసం తన పాకెట్ మనీలోని వెయ్యి రూపాయలను ఖర్చు చేసి 1200 వాట్ల పవర్ యాంప్లిఫయ్యర్‌, 300 వాట్ల స్పీకర్ బాక్స్‌లు, 12 వాట్ల వాటర్ ఎఫెక్ట్ లైట్లను కొన్నాడు. చెక్కతో చిన్నపాటి వాహన నమూనాను తయారు చేయించాడు. దీనిపైనే పవర్ యాంప్లిఫయ్యర్, స్పీకర్ బాక్స్‌లు, వాటర్ ఎఫెక్ట్ లైట్లను అమర్చాడు. ఈ విధంగా మినీ డీజేను జై సుమిత్ పాణి రెడీ చేశాడు. దీని తయారీ విషయంలో అతడిని తల్లిదండ్రులు ఎంతగానో ప్రోత్సహించారు.

SUMIT PANI MINI DJ SOUNDBOX
శబ్ద కాలుష్యం లేని మినీ డీజే సౌండ్‌బాక్స్ రూపొందించిన సుమిత్ పానీ (ETV Bharat)

మినీ డీజే ఫీచర్లు ఇవే!

  • జై సుమిత్ పాణి తయారు చేసిన మినీ సౌండ్ సిస్టమ్ విద్యుత్తుతో పనిచేస్తుంది.
  • ఈ మినీ సౌండ్ సిస్టమ్ చూడటానికి నిజమైన డీజేలా కనిపిస్తుంది. ఇందులో ఫ్లాషింగ్ లైట్లు, మంచి సౌండ్ కూడా ఉన్నాయి.
  • ఇది 2 అడుగుల పొడవు, 1.5 అడుగుల ఎత్తు ఉంటుంది.
  • ఈ మినీ డీజే సిస్టమ్ అటూఇటూ కదలగలదు. చెక్కతో చిన్నపాటి వాహన నమూనాను తయారుచేసి, అందులో దీన్ని అమర్చారు.
  • మీకు నచ్చిన పాటను మొబైల్‌లో ప్లే చేసి, ఈ డీజే మెషీన్‌కు కనెక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది.
  • దీన్ని ప్లే చేస్తే, చుట్టూ 15 అడుగుల దూరం వరకే సౌండ్ వెళ్తుంది. ఫలితంగా శబ్ద కాలుష్యం ముప్పు ఉండదు.
  • ఈ మినీ డీజేను అన్ని రకాల ఊరేగింపుల్లో ఉపయోగించొచ్చు.

నా పాకెట్ మనీతో మినీ డీజే చేశా!

SUMIT PANI MINI DJ SOUNDBOX
సుమిత్ పానీ రూపొందించిన మినీ డీజే సౌండ్‌బాక్స్ (ETV Bharat)

"నేను రాబోయే గణేశ్ శోభాయాత్ర కోసమే ఈ మినీ డీజేను తయారు చేశాను. దీనివల్ల ఎలాంటి శబ్ద కాలుష్యం ఉండదు. కానీ అచ్చం డీజే తరహా మ్యూజికల్ అనుభూతిని సంగీత ప్రియులు పొందొచ్చు. అచ్చం డీజేలా కనిపించేలా, పనిచేసేలా దీనికి రూపకల్పన చేశాను. కాకపోతే పెద్ద డీజే కంటే దీని సౌండ్ కెపాసిటీ కొంత తక్కువ. ఈ మినీ డీజేను ఈజీగా ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్లొచ్చు. దీని బరువూ తక్కువే. నా పాకెట్ మనీలోని రూ.1000తో దీన్ని తయారు చేశాను. నేను 8వతరగతి చదువుతున్నాను. మెకానికల్ ఇంజినీర్ కావాలనేది నా జీవిత లక్ష్యం."
- జై సుమిత్ పాణి, మినీ డీజే రూపకర్త

డీజే సౌండ్స్ vs చెవులు
డీజే సౌండ్‌ల తీవ్రత చాలా ఎక్కువ. వాటిని వింటే మన చెవుల లోపల రక్షణ పొరల్లా ఉండే వెంట్రుకల కణాలు చనిపోతాయి. మన చెవులు శబ్దాలను గుర్తించగలుగుతున్నాయి అంటే, అందుకు ప్రధాన కారణం చెవుల్లోని ఈ వెంట్రుకల కణాలే. బయటి నుంచి చెవిలోకి ప్రవేశించే ధ్వని సంకేతాలను ఈ వెంట్రుకల కణాలు సిగ్నల్స్‌గా మార్చి మెదడుకు పంపుతాయి. ఈ వెంట్రుకల కణాలు చాలా సున్నితంగా ఉంటాయి. డీజే సౌండ్స్ ప్రభావంతో ఇవి తొలుత వంగిపోతాయి, తర్వాత విరిగిపోతాయి. ఫలితంగా మనకు చెవుడు రావొచ్చు. చెవిపోటు సమస్య తలెత్తొచ్చు.

భారీ సౌండ్స్‌కు దూరంగా ఉండటమే బెటర్
"సాధారణంగానైతే 65 డెసిబెల్స్‌కు మించిన సౌండ్స్ మన చెవులను దెబ్బతీస్తాయి. 85 డెసిబెల్స్ కంటే ఎక్కువ సౌండ్స్ వల్ల వినికిడి శక్తి తగ్గుతుంది. 120 డెసిబెల్స్ కంటే ఎక్కువ శబ్దం మన వినికిడి శక్తిపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఫలితంగా చెవుడు కూడా రావొచ్చు. దీంతోపాటు తలనొప్పి, నిద్రలేమి, రక్తపోటు, మానసిక అస్థిరత, చెవుల్లో దడ వంటి సమస్యలు కూడా తలెత్తుతాయి. డీజే సౌండ్స్‌‌తో పాటు భారీ మ్యూజికల్/మైక్ సౌండ్స్ వచ్చే ప్రదేశాలకు మనం దూరంగా ఉండటం బెటర్. భారీ సౌండ్స్ విన్నాక చెవుల్లో ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి" అని ఒడిశాలోని కటక్‌కు చెందిన ఈఎన్‌టీ (ENT) డాక్టర్ స్మృతీ స్వైన్ తెలిపారు.

SUMIT PANI MINI DJ SOUNDBOX
సుమిత్ పానీ రూపొందించిన మినీ డీజే సౌండ్‌బాక్స్ (ETV Bharat)

