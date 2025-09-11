రాహుల్గాంధీ ఎవరికీ సమాచారం ఇవ్వకుండా విదేశాలకు వెళ్తున్నారు: సీఆర్పీఎఫ్
రాహుల్గాంధీ భద్రతా ప్రొటోకాల్ను ఉల్లంఘిస్తున్నారు: సీఆర్పీఎఫ్- సీఆర్పీఎఫ్ ఎల్లో బుక్ ప్రొటోకాల్ను ఉల్లంఘిస్తున్నారని ఆరోపణ
Published : September 11, 2025 at 5:05 PM IST
CRPF Letter to Rahul Gandhi : విదేశీ పర్యటనల సందర్భంగా లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ సెక్యూరిటీ ప్రొటోకాల్ ఉల్లంఘనకు పాల్పడుతున్నారని సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ (CRPF) ఆరోపించింది. ఈ మేరకు ఆయనతో పాటు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేకు లేఖ రాసింది. విదేశీ పర్యటనల సమయంలో రాహుల్ తన భద్రతను సీరియస్గా తీసుకోవటం లేదని CRPF VVIP సెక్యూరిటీ చీఫ్ సునీల్ జునే పేర్కొన్నారు. ఎవరికీ సమాచారం ఇవ్వకుండా విదేశీ పర్యటనలకు వెళ్తూ, CRPF ఎల్లో బుక్ ప్రొటోకాల్ను రాహుల్ ఉల్లంఘిస్తున్నారని ఆయన తన లేఖలో వెల్లడించారు. CRPF లేఖపై రాహుల్గాంధీ కానీ మల్లికార్జున ఖర్గే కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ స్పందించలేదు.
"రాహుల్ గాంధీ తనకు అందిస్తోన్న భద్రతను సీరియస్గా తీసుకోలేదు. ఎక్కువ సందర్భాల్లో ఎవరికీ ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వకుండానే విదేశీ పర్యటనలకు వెళ్తున్నారు. డిసెంబర్లో ఇటలీ, మార్చిలో వియత్నాం, ఏప్రిల్లో దుబాయ్, జూన్లో ఖతార్, లండన్, సెప్టెంబర్లో మలేషియా పర్యటనకు రాహుల్ వెళ్లారు. సీఆర్పీఎఫ్ ఎల్లో బుక్ నియమావళిని పట్టించుకోవడం లేదు." అని సీఆర్పీఎఫ్ వీవీఐపీ సెక్యూరిటీ చీఫ్ సునీల్ ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు.
రాహుల్కు CRPF లేఖ రాయటం ఇది రెండోసారి
ప్రస్తుతం రాహుల్ అడ్వాన్స్డ్ సెక్యూరిటీ లీజాన్ (ASL)తో కూడిన జెడ్ ప్లస్ సెక్యూరిటీ పరిధిలో ఉన్నారు. తీవ్ర ముప్పు పొంచి ఉన్న వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ స్థాయి భద్రతను కల్పిస్తుంది. నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్ కమెండోలతోపాటు 55మందితో కూడిన భద్రతా దళం ఆయనకు రక్షణగా ఉంటుంది. ఈ ASL కింద భద్రతా సిబ్బంది స్థానిక పోలీసులు, ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్లను సమన్వయం చేసుకుంటూ విధులు నిర్వర్తిస్తారు. సదరు వీఐపీ పర్యటించే ప్రాంతం వద్ద ముందస్తు నిఘా పెడుతారు. ఇక సెక్యూరిటీ ప్రొటోకాల్ ఉల్లంఘనపై రాహుల్కు CRPF లేఖ రాయటం ఇది రెండోసారి. 2020 నుంచి 113 సందర్భాల్లో సెక్యూరిటీ ప్రొటోకాల్ను ఉల్లంఘించారని 2022లో CRPF లేఖ రాసింది.
భారత్ జోడో యాత్రలో భద్రతా వైఫల్యాలు
మరోవైపు 2023లో చేపట్టిన భారత్ జోడో యాత్రలో భాగంగా పలు భద్రతా వైఫల్యాలు వెలుగు చూశాయని అప్పట్లో కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది. గత నెల 'ఓటర్ అధికార్ యాత్ర'లో భాగంగా గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఒక్కసారిగా దూసుకొచ్చి, రాహుల్ గాంధీని ఆలింగనం చేసుకోవడం ఆందోళన కలిగించింది. త్వరలోనే బిహార్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో రాహుల్ గాంధీ ఓటరు అధికార్ యాత్ర చేపట్టారు. ఆగస్టు 17న ససారాంలో మొదలైన ఈ యాత్ర 25 జిల్లాల్లోని 110 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల మీదుగా 1,300 కి.మీ. మేర సాగింది. సోనియా గాంధీ, రాహుల్, ప్రియాంకకు మూడు దశాబ్దాలుగా అందిస్తోన్న స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ గ్రూప్ (SPG) రక్షణను 2019లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకోగా, ఆ తర్వాత నుంచి సీఆర్పీఎఫ్ ఆ బాధ్యతలు నిర్వరిస్తోంది.
