విజయ్ ట్వీట్​ తర్వాతే పెరిగిన జనం- ఆహారం, నీరు అందకపోవడం వల్లే : తమిళనాడు డీజీపీ

విజయ్​ ర్యాలీ తొక్కిసలాట ఘటనపై స్పందించిన తమిళనాడు డీజీపీ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 28, 2025 at 8:18 AM IST

Vijay Rally Stampede Reasons : తమిళనాడులోని కరూర్‌లో తన ప్రచారసభలో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనపై డీజీపీ జి వెంకటరామన్ స్పందించారు. టీవీకే అధినేత విజయ్ ఆలస్యంగా రావడం వల్లే జనం పెరిగారని అన్నారు. విజయ్​ కోసం ఎండలోనే వేచి ఉన్నారని, వారికి తగినంత ఆహారం, నీరు అందకపోవడం వల్ల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారని తెలిపారు.

'ఒక దురదృష్టకరమైన, బాధాకరమైన ఘటన జరిగింది. ట్వీట్​ సమాచారం తర్వాతే జనసందోహం పెరిగింది. విజయ్ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు వేదికకు వస్తారని టీవీకే పార్టీ అధికారిక ఎక్స్​ ఖాతాలో ప్రకటించారు. ఉదయం 11 గంటల నుంచే జనాలు తరలివచ్చారు. సభకు అనుమతి సాయంత్రం 3 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు మాత్రమే ఉంది. విజయ్ రాత్రి 7.40కు వచ్చారు. ఆ సమయానికి జనాలు తగిన ఆహారం, నీరు లేక ఎండలో ఇబ్బంది పడ్డారు' అని వెంకటరామన్ తెలిపారు.

