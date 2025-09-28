విజయ్ ట్వీట్ తర్వాతే పెరిగిన జనం- ఆహారం, నీరు అందకపోవడం వల్లే : తమిళనాడు డీజీపీ
విజయ్ ర్యాలీ తొక్కిసలాట ఘటనపై స్పందించిన తమిళనాడు డీజీపీ
Published : September 28, 2025 at 8:18 AM IST
Vijay Rally Stampede Reasons : తమిళనాడులోని కరూర్లో తన ప్రచారసభలో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనపై డీజీపీ జి వెంకటరామన్ స్పందించారు. టీవీకే అధినేత విజయ్ ఆలస్యంగా రావడం వల్లే జనం పెరిగారని అన్నారు. విజయ్ కోసం ఎండలోనే వేచి ఉన్నారని, వారికి తగినంత ఆహారం, నీరు అందకపోవడం వల్ల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారని తెలిపారు.
'ఒక దురదృష్టకరమైన, బాధాకరమైన ఘటన జరిగింది. ట్వీట్ సమాచారం తర్వాతే జనసందోహం పెరిగింది. విజయ్ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు వేదికకు వస్తారని టీవీకే పార్టీ అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాలో ప్రకటించారు. ఉదయం 11 గంటల నుంచే జనాలు తరలివచ్చారు. సభకు అనుమతి సాయంత్రం 3 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు మాత్రమే ఉంది. విజయ్ రాత్రి 7.40కు వచ్చారు. ఆ సమయానికి జనాలు తగిన ఆహారం, నీరు లేక ఎండలో ఇబ్బంది పడ్డారు' అని వెంకటరామన్ తెలిపారు.