How To Make Crispy Corn Recipe At Home : తాజా మొక్కజొన్న గింజలను చాలా మంది ఉడికించుకుని తింటుంటారు. మరికొంత మంది గారెలు చేసుకుంటుంటారు. అయితే.. కార్న్‌తో ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా.. ఈసారి రెస్టారెంట్‌ స్టైల్‌ క్రిస్పీ కార్న్‌ రెసిపీని ట్రై చేయండి. దీన్ని మీ పిల్లలకు సాయంత్రం స్నాక్‌గా అందించారంటే.. నిమిషాల్లో ప్లేట్‌ ఖాళీ అయిపోవడం పక్కా! అంత బాగుంటుంది దీని టేస్ట్‌. ఈ రెసిపీని చాలా సులభంగా ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

క్రిస్పీ కార్న్​కు కావాల్సిన పదార్థాలు :

లీటర్ - వాటర్

150 గ్రాములు - ఫ్రెష్ స్వీట్ కార్న్ గింజలు

3 టేబుల్ స్పూన్లు - కార్న్ ఫ్లోర్

అరచెంచా - మిరియాల పొడి

ఉప్పు - రుచికి సరిపడా

నూనె - కార్న్ ఫ్రైకి కావాల్సినంత

గార్లిక్‌, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి తరుగు - కొద్దిగా

అరచెంచా- మిరియాల పొడి, చిల్లీ ఫ్లేక్స్, వైట్ పెప్పర్ పొడి, సాల్ట్

రెండు చెంచాల - స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్

